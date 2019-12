Europäischer Filmpreis: Sieg für „The Favourite“

Nomen est omen: Beim Europäischen Filmpreis, der am Sonnabend in Berlin verliehen wurde, war „The Favourite“ der Favorit des Abens. Gleich vier Trophäen gingen an den satirischen Historienfilm von Yorgos Lanthimos. Der Grieche Lanthimos wurde als Europäischer Regisseur ausgezeichnet, seine Hauptdarstellerin Olivia Colman - die dafür bereits im Februar einen Oscar erhielt, als Europäische Schauspielerin. Und dann wurde der Film auch noch sowohl zur Europäischen Komödie als auch zum Europäischem Film gekürt.

Bereits im November, als Preise in Nebenkategorien vergeben wurden, wurde der Film für die Kamera und den Schnitt ausgezeichnet, so dass der Film insgesamt auf sechs Preise kommt. Als Europäischer Schauspieler wurde Antonio Banderas in Pedro Almodóvars „Leid & Herrlichkeit“ ausgezeichnet.

Flammender Appell: „Wir müssen uns ändern“

Es war, bei vier Nominierungen, die einzige Trophäe für den Film des Spaniers, der deshalb etwas zerknirscht im Saal saß. Nach Deutschland ging immerhin ein Preis für die Europäische Serie: an die Macher von Babylon Berlin“.

Für Glamour sorgte Juliette Binoche, die für den Europäischen Beitrag zum Weltkino ausgezeichnet wurde und mal nicht nur, wie üblich, Regisseuren und Produzenten dankte, sondern auch den Nannys, die sich in der Zwischenzeit um ihr Kind kümmerten. Sie stellte auch die Frage, ob es noch Sinn mache, in Zeiten, in denen die Welt vor die Hunde geht, Filme zu machen, und endete mit einem Appell an Filmemacher, sich sorgfältig ihre Themen auszusuchen. „Wir müssen uns bewegen und uns ändern.“