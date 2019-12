Berliner Tempodrom Lisa Stansfield: Bei „All Around The World“ tanzen alle Fans

Berlin. Rund 2000 Fans haben Souldiva Lisa Stansfield im Berliner Tempodrom gefeiert. Zuvor trat lediglich begleitet von einem Bassisten die kanadische Singer-Songwriterin und Keyboarderin Ann Vriend auf. Sie überzeugte mit folk-bluesigen Songs und stimmte das Publikum auf Lisa Stansfield ein. Hinter der Bühne nur ein riesiges Banner mit vier Buchstaben: lisa.

Die kam mit einer zehnköpfigen Band nach Berlin und zog das Publikum mit ihrer immer noch kraftvollen, facettenreichen Stimme und eingängigen Rhythmen gleich mit dem ersten Song „Affection“ in Bann. Allerdings dauerte es vier weitere Lieder, „Mighty Love“, „Sincerity“ und „The Way You Want It“, bis es beim Hit „This Is The Right Time“ auch einige Zuschauer auf den Rängen aus dem Gestühl trieb.

Im Parket groovten jung gebliebene Babyboomer und deren Kinder zu bekannten Dancefloor-Songs. „The Love In Me“, „When Are You Coming Back“ und „Poison“. Es folgte ein früher Song, mit dem ihre Karriere begann: „Big Thing“ war der erfolgreichste Titel des Trios Blue Zone, in dem Stansfield von 1984 bis 1988 sang.

Das Lied war der Grundstein ihrer Solokarriere, die mit dem nächsten Lied schon im ersten Jahr ihren absoluten Höhepunkt erreichte. „All Around The World“ ließ die Fans im Tempodrom-Rund abgehen. Es wurde textsicher mitgesungen und in der Manege ausgelassen getanzt. Natürlich lebt das Konzert vom Nostalgiefaktor.

Eine ähnliche Reaktion zeigte sich bei „The Real Thing“ von 1997. Die ausgezeichnete Band mit zwei Keyboardern, Percussion, Schlagzeug, Bass, Gitarre, zwei Bläsern und zwei Backvocal-Ladies spielte punktgenau die für die agile, schmal gewordene Sängerin typische Mischung von Pop, Jazz, Funk, Dance, Motown, Soul und House.

Nach „What Did I Do to You?“ folgte mit „Never Ever“ ein Song ihres letzten Albums „Deeper“. Mit „People Hold on“ produziert mit Coldcut, kehrte sie noch einmal in die Vergangenheit zurück. Die lautstark geforderte Zugabe war „Live Together“.