Konzert: The Kelly Family live in Berlin - Was Fans wissen müssen

Konzert: Die Kelly Family spielt am 7. und 8. Dezember in Berlin

The Kelly Family spielt zwei Konzerte in Berlin. Auch in einer verkleinerten Besetzung begeistert die Band ihre Fans.

Berlin. Headbangen ist eigentlich kein Begriff, den man mit der Kelly Family in Verbindung bringt. Doch Joey Kelly rockt genauso los. Mit fliegendem, offenem Blondhaar im Glamrock-Anzug mit Siebziger-Schlaghose. "Why Why Why" heißt der druckvolle Opener. Aber wie man es von den Kellys gewohnt ist, folgen rasch Balladen. Und tatsächlich gibt es prompt mit Patricia Kelly großes Gefühlskino, bei dem die Handy-Taschenlampen überall funkeln, bevor es wiederum poppig-folkig wird.





Die singende irische Großfamilie vereint so viele Stimmen wie musikalische Stilrichtungen. Auf ihrer aktuellen Arena-Tour feiert die Band ein besonderes Jubiläum: 25 Jahre ist es her, dass sich die Kelly Family mit dem Album „Over the Hump“ ganz nach oben katapultierte. Beim umjubelten Berlin-Konzert in der fast ausverkauften Mercedes-Benz Arena gibt es daher im ersten Teil des Abends alle Songs des Longplayers live.





Geboten werden in schneller Folge ruhige Titel, Lovesongs und Gute-Laune-Nummern. Begleitet von einer siebenköpfigen Band, geben sich die Kellys dabei quasi reihum für den Leadgesang das Mikrofon in die Hand.





Seit ihrer Rückkehr ins Showbusiness 2017 schwimmt die Kelly Family auf einer Welle des Erfolgs. Wieder einmal. Ihre große Zeit hatten die musizierenden Iren bekanntlich vor einem Vierteljahrhundert mit emotional hochtourigem Folkpop. Damals mauserten sie sich von Straßenmusikanten zu einer der kommerziell erfolgreichsten Formationen des Jahrzehnts. Der Durchbruch kam 1994 mit besagtem „Over The Hump“, was auf Deutsch ungefähr so viel wie „Über den Berg“ bedeutet. Das Album verkaufte sich über 3,5 Millionen mal.





Die Kelly Family nimmt das Publikum live mit auf eine Zeitreise quer durch mehreren Jahrzehnte Familiengeschichte. Nicht nur musikalisch. Zu "Cover The Road" gibt es viele Bilder aus dem privaten Fotoalbum im Großformat auf der Leinwand. Später wird es dann noch richtig romantisch: Zu "Roses Of Red" regnet es rote Herzen vom Hallenhimmel. Natürlich performt die Kelly Family auch die heiß ersehnte Ballade "An Angel". Dabei herrscht wieder Taschenlampen-Alarm in der Arena.





Nach der Pause geht es schließlich weiter mit den Hits und dem ein oder anderen stimmungsvollen Weihnachtssong. Da darf der Nachwuchs, namentlich Lilli und Luke Kelly, in dritter Generation mit Christmas-Zauber verzücken. Der Beifall für "Süßer die Glocken nie klingen" ist stürmisch.





Auftakt macht allerdings das hymnische „Over The Hump“, gesungen von Angelo. Und effektvoll unterstützt von gigantischen Konfetti-Kanonen. Überhaupt schöpft die Bühnenshow aus dem Vollen mit gleich mehreren Video-Screens, Feuersäulen und immer wieder Konfetti in allen Formen und Farben. Obwohl die Album-Klammer fehlt, wird jetzt noch mehr gefeiert. Was auch an der fantastischen Kathy Kelly liegt, die mit "Baila mi corazon" zur Fiesta einlädt.





Stand die Kelly Family anfangs noch zu elft auf der Bühne, sind es mittlerweile nur noch sechs der Familienmitglieder. Was aber gar nicht sonderlich auffällt. Wenn Angelo, Jimmy, Joey, John, Patricia und Kathy gemeinsam ihre Songs anstimmen, schwelgen alle im wohligen Kelly-Family-Feeling.



Die Kelly Family in Berlin - was können Besucher erwarten?

Neben einem stimmungsvollem Bühnenprogramm, Gastauftritten und jeder Menge Hits dürfen sich Konzertbesucher auf 90er-Jahre Feelings pur einstellen. Zum ersten Mal wird das Album "Over The Hump" am Stück und live zu erleben sein. Im ersten Teil des Abends präsentieren die Kellys die Songs ihres Erfolgsalbums. Nach einer Pause wird das Publikum im zweiten Teil auch neue Songs wie "25 Years Later" und "We Got Love" zu hören bekommen.

Wo werden die Kellys in Berlin auftreten?

Die beiden Shows finden in der Mercedes-Benz Arena (Mercedes-Benz Arena, Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin) statt.

Gibt es noch Tickets für die Show?

Ja und nein – für das Berlin-Konzert der Kelly Family am Sonnabend sind keine regulären Tickets mehr im Vorverkauf erhältlich. Auf der Internetseite der Veranstalter finden sich noch Premium-Tickets (ab 169 Euro zzgl. Gebühren) und "Club 201 Seat"-Tickets (ab 99 Euro zzgl. Gebühren). Für die Zusatzshow am Sonntag können derzeit auch noch reguläre Karten (ab 79,90 Euro zzgl. Gebühren) im Vorverkauf auf der Veranstalterseite erworben werden.

Wann starten die Konzerte der Kellys?

Der Einlass startet am Sonnabend (7. Dezember) um 17.30 Uhr. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr. Die Zusatzshow am Sonntag (8. Dezember) startet etwas früher am Tag: Der Einlass geht um 16.00 Uhr los und die Show beginnt gegen 18.00 Uhr.

Foto: Carsten Klick

Welche Songs werden die Kellys in Berlin spielen?

Natürlich kann die Setlist bei ihren Konzerten in der Mercedes-Benz Arena davon abweichen, aber diese Songs spielte die Band bei ihrem Konzert am 29. November in Leipzig:

Why Why Why Father's Nose First Time Baby Smile Cover the Road She's Crazy Ares Qui Key to My Heart Roses Of Red Once in a While Break Free An Angel The Wolf Santa Maria Over the Hump Baila mi corazon Never Gonna Break Me Down Nanana Fire Star Of The County Down El Camino Drum Solo Sweet Freedom Let My People Go Good Neighbor Oh Holy Night White Christmas Take My Hand

Zugabe:

I Can't Help Myself Fell in Love With an Alien We Had A Dream

Wie komme ich zur Mercedes-Benz Arena?

Die Mercedes-Benz Arena ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Am Bahnhof Warschauer Straße halten neben den S-Bahn-Linien S3, S5, S7, S75 und S9 und der U-Bahn-Linie U1 auch Busse der Linien 347 und N1 sowie die Tram-Linien M10 und M13. Der Bahnhof ist durch eine Fußgängerbrücke direkt mit der Mercedes-Benz Arena verbunden. Für Autofahrer befindet sich an der Helen-Ernst-Straße auf der westlichen Seite der Arena ein Parkhaus. Die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) weist darauf hin, dass im Bereich Mühlenstraße, Warschauer Straße, Oberbaumbrücke und Stralauer Allee ein erhöhtes Verkehrsaufkommen erwartet werde.

Was muss ich beim Einlass beachten?

Für Veranstaltungen in der Mercedes-Benz Arena gelten neue Taschenregelungen: Hierzu heißt es von Seiten der Veranstalter: "Zur Erhöhung der Sicherheit dürfen Besucher ab sofort keine Taschen oder Rucksäcke mehr in die Mercedes-Benz Arena mitnehmen." Das Verbot betrifft Taschen und Rucksäcke, aber auch Beutel und Plastiktüten, deren größte Seite größer als das Format "DIN A4" (21 x 29 cm) ist.

Hier finden Sie weitere Informationen und Hinweise zu den Einlassbestimmungen der Mercedes-Benz Arena.

The Kelly Family live in der Mercedes-Benz Arena, Sonnabend, 7. Dezember 2019 (Einlass 17.30 / Konzertbeginn 19.30), Zusatzshow: Sonntag, 8. Dezember (Einlass 16 Uhr / Konzertbeginn 18 Uhr), Mercedes-Benz Arena, Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin.