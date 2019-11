Björn Casapietras Rückkehr in die Kindheit

Berlin. Er kann nicht einfach mal Konzerte mit Weihnachtsliedern in Berlin und Potsdam ankündigen, bei ihm müssen es gleich „Christmas Love Songs“ sein. Björn Casapietra ist schon ein leidenschaftlicher Tenor, und möglicherweise setzt sich dabei auch der Italiener – „Un amore italiano“ heißt eine seiner CDs – in ihm durch.

„Der Grund, warum meine Weihnachtstourneen seit zehn Jahren so erfolgreich sind“, sagt er, „liegt in meinem Vater, dem Dirigenten Herbert Kegel, und in meiner Kindheit. Ich habe meinem Papa zu verdanken, dass ich singe, es war ein Ritual zu Weihnachten. Der große Herr Generalmusikdirektor saß am Klavier, ich stand als Fünf- oder Sechsjähriger daneben und habe in höchsten Soprantönen die Weihnachtslieder von ,Leise rieselt der Schnee‘ bis ,Stille Nacht‘ gesungen.“

Geboren wurde Björn Casapietra 1970 in Genua, sein Vater Herbert Kegel war in der DDR ein wichtiger Dirigent neben Kurt Masur, seine Mutter Celestina Casapietra die von vielen angehimmelte italienische Primadonna an der Staatsoper Unter den Linden. Es war absehbar, dass der Sohn Gesang studiert – an der Berliner Eisler-Musikhochschule und in Mailand. Er debütierte als Alfredo in Verdis Oper „La traviata“, wechselte aber bald schon ins umtriebigere Crossover, wurde Schauspieler und Moderator.

Als kleiner Junge sang er für die Familie und für Nachbarn

Selbstbewusst verweist Casapietra auf seine regelmäßig ausverkauften Konzerte. „Ich glaube, das Publikum spürt heute in den Konzerten, dass da etwas ganz Ehrliches drunter verborgen liegt“, sagt er. „Vielleicht, weil ich mich bei den Liedern immer noch als der kleine Junge fühle, der vor der Familie und den eingeladenen Nachbarn singt.“

Wegen dieser Kindheitserinnerungen singe er die Lieder so gerne. Was ihn, wie er glaubt, von vielen anderen musikalischen Angeboten zur Weihnacht unterscheidet. „Wenn man die großen Opernsänger fragt, dann haben sie alle ihre Lieblingsarien. Aber wenn es um Weihnachtslieder geht, dann wird damit nur Geld verdient.“

Seine Rückkehr in die Kindheit hat aber auch einen bitteren Beigeschmack. Als er 13 Jahre war, trennten sich die Eltern. Dem müssen lange Rosenkriege vorangegangen sein. „Ich stehe meinem Vater näher, auch wenn ich ihn viel weniger kannte“, sagt Björn Casapietra. „Meine Mutter war eine tolle Sängerin.“ Offenbar gibt es ein angespanntes Mutter-Sohn-Verhältnis.

Die zehnjährige Tochter singt an der Komischen Oper

In den Konzerten wird sich bereits die nächste Casapietra-Sängergeneration vorstellen. „Stella ist jetzt zehn Jahre alt und kann unglaublich schön singen“, sagt der stolze Vater. „Ich singe mehrere Duette mit ihr wie Brahms‘ ,Guten Abend, gut‘ Nacht‘ oder den DDR-Klassiker ,Sind die Lichter angezündet‘.“

Seit einigen Jahren singt Stella im Kinderchor der Komischen Oper mit. „Wenn sie eine Vorstellung in der Oper hat und ich woanders ein Konzert, ist die Priorität schon klar: Sie singt in der Oper. Ich kann ein Schulkind auch nicht bei jedem meiner Konzerte dabei haben und bis 21 Uhr auf der Bühne singen lassen. Da bin ich als Vater verantwortungsvoll genug.“ Im Potsdamer Nikolaisaal (5.12.) und in der Berliner Passionskirche Kreuzberg (7.12.) wird sie dabei sein.

Björn Casapietra gehört zu den Künstlern, die ihr Herz auf der Zunge tragen. „Ich bin ein bisschen einsam“, sagt er auf die Frage, wie es ihm gehe. Er hat eine Scheidung hinter sich, was selten schmerzfrei verläuft, und hofft, bei seinen Konzerten jemanden kennen zu lernen. Die Neue sollte seine Musik schon mögen. „Ich denke, ich habe noch nie so glaubhaft, so ehrlich, so schlicht gesungen wie heute“, fügt er noch hinzu.

Kürzlich spielte er in der Serie „In aller Freundschaft“ mit

Im Fernsehen ist Casapietra in letzter Zeit weniger präsent gewesen. „Ja, ich vermisse die Schauspielerei ein bisschen. Wenn Angebote kommen, wie kürzlich für die Serie ,In aller Freundschaft’, dann mache ich das gerne.“ Er weiß, dass es viele Schauspieler in seinem Alter gibt, die zeitlich freier verfügbar sind. „Wenn eine Rolle vergeben wird, sollst du zwei Monate lang zur Verfügung stehen. Ich muss dann sagen, an dem und dem Tag habe ich Konzerte. Dann heißt es schnell: vielen Dank.“

In gewisser Weise ist Casapietra zu seinen Wurzeln zurückgekehrt. „Ich bin inzwischen ein gestandener Tenor geworden“, sagt er. Er sei fast das ganze Jahr über auf Tour. Das mache ihn glücklich. Seine bevorstehenden Konzerte preist er als „eine Weltreise mit Weihnachtsliedern“ von Spanien, über Frankreich, Schottland bis nach Irland an. „Ich singe viele deutsche Lieder. Es wird mit Sicherheit nicht betulich werden.“

Angst vor dem Rechtsruck in Deutschland

Etwas anderes bedrückt ihn zunehmend. „Je mehr Deutschland nach rechts rückt, die AfD mit Hetze und Fake News an Einfluss gewinnt, desto mehr denke ich darüber nach, meinen alten italienischen Pass zu erneuern.“ Auf heftige Weise sei ihm klargemacht worden, dass er nicht nur deutsch sei. Er bekomme schon ein bisschen Angst davor, wohin das wohl führe. „Plötzlich bekomme ich Facebook-Nachrichten: Was ich eigentlich hier wolle, ich sei doch kein Deutscher. Ich schrieb zurück, ob er meinen deutschen Pass sehen wolle? Es kam nur ein Lach-Smiley zurück.“

Björn Casapietra betont, kein politischer Künstler zu sein. Aber er benutze seine Konzerte auch, um gegen Hass und für Miteinander und Liebe zu plädieren. „Am Ende meiner Konzerte, nach all den Liedern, sage ich dem Publikum, dass ich in der DDR in den Kindergarten und in die Schule gegangen bin. Ich habe 1989 mitdemonstriert vor der Volkskammer. Aber 2019 muss ich mir anhören, ich sei kein Deutscher. Ich bitte das Publikum, dafür zu sorgen, dass ich in meinem eigenen Heimatland keine Angst haben muss. Und das Publikum jubelt überall, ob in Sachsen oder Thüringen.“