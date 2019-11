„Official Secrets“ mit Keira Knightley: Eine Frage des Gewissens

Als am Ende die echte Katherine Gun nach ihrem Prozess in die Kamera eines Nachrichtenteams spricht, hat sie keinerlei Zweifel. Im Gegenteil: Die Britin zeigt sich ganz entschlossen, noch mal genau so handeln, auch nach all dem was sie dafür durchmachen musste.

Was in diesem Moment hinter ihr lag, daran erinnert nun Gavin Hoods „Official Secrets“, der ihre Geschichte als britische Whistleblowerin nachzeichnet. Gun, im Film verkörpert von Keira Knightley, gehört schließlich zu jenen mutigen Informanten wie Edward Snowden oder auch den Unbekannten, die kürzlich Details über Donald Trumps Ukraine-Telefonat an die Öffentlichkeit brachten.

Erste Bilder: der Trailer zum Film

„Official Secrets“ geht zurück ins Jahr 2003, kurz bevor der zweite Irak-Krieg begann. Gun ist zu dieser Zeit als Übersetzerin für den britischen Geheimdienst GCHQ tätig, als sie während ihres Dienstes ein Memo der National Security Agency (NSA) entdeckt. Die Informationen darin sind so geheim wie brisant: Um die Zustimmung für eine zweite UN-Resolution und einen Militäreinsatz zu bekommen, sollen kleinere Mitgliedstaaten erpresst werden.

Katharine Gun macht Yasar (Adam Bakri ) Mut.

Foto: Entertainment One

Gun will dieses illegale Vorgehen nicht für sich behalten und sucht nach Möglichkeiten, den Memo-Inhalt zu veröffentlichen, um so möglicherweise die Invasion des Iraks zu verhindern. Über einen Umweg wird er schließlich dem Reporter Martin Bright vom „Observer“ zugespielt.

Handeln ohne Brüche oder gar Zweifel

Parallel zu Guns Geschichte folgt „Official Secrets“ über viele geheime Gespräche in der ersten Hälfte dem Weg des Memos bis zur Veröffentlichung. In der zweiten Hälfte bekommt unter anderem Ralph Fiennes als Anwalt mit Bürstenhaarschnitt seinen Auftritt, der Gun verteidigen wird. So wie Regisseur Hood („Tsotsi“) die Whistleblowerin dabei zeichnet, trägt sie die Züge einer typischen Heldinnenfigur.

Ihr Handeln wird ohne Brüche und ohne große Zweifel gezeigt. Stattdessen scheint sie ganz allein ihrem Gewissen verpflichtet, ungeachtet der Nachteile und Strafen, die sie dadurch haben könnte – auch nachdem sie ihr Vorgehen bei ihrem Geheimdienst-Arbeitgeber zugibt, um Kollegen zu schützen. Auch als ihrem Mann, einem Kurden, die Abschiebung droht und sie nach einem Jahr der Ungewissheit letztlich doch noch wegen Landesverrats angeklagt wird.

Keira Knightley spielt in diesem Film in Hochform.

Foto: Entertainment One GmbH

Knightley spielt sich dabei als Gun in Hochform. Hier ist sie gleichermaßen ängstlich und verunsichert, stark und mutig. Eine Heldinnenpose nimmt sie in „Official Secrets“ allerdings nie ein, sondern demonstriert sehr nuanciert, wie sie den Druck auf sie aushält und die Situation durchsteht.

Unterschwellig rumorende Spannung

Manches spricht in dieser Geschichte eigentlich gegen eine Verortung im Thriller-Genre. Nicht zuletzt liefert sie schließlich keinen zuspitzbaren Showdown, sondern nur eine überraschende Finalwendung für diejenigen, die mit dem Ausgang nicht vertraut sind.

Hood gelingen aber zwischendurch immer wieder Momente oft unterschwellig rumorender Spannung, während er nicht nur vor Augen führt, welch unerhörten Mut das Vorgehen zur Verteidigung der Demokratie von Whistleblowern erfordert. Er würdigt damit auch Guns mittlerweile fast vergessenen, letztlich gescheiterten Widerstandsakt gegen die damalige britische Regierung unter Premierminister Tony Blair.

Thriller GB 2019 112 min., von Gavin Hood, mit Keira Knightley, Matt Smith, Adam Bakri