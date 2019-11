„The Crown“: Alte Konflikte mit „neuer“ Queen

Ein wenig gewöhnungsbedürftig ist es ja schon. Netflix hat gerade die dritte Staffel von „The Crown“ gestartet. Die Erfolgsserie um Queen Elizabeth II. und die anderen Royals, die sich selbst gern als „The Firm“ bezeichnen. In der neuen Staffel spielt allerdings nicht mehr Clare Foy die Queen, sondern Olivia Colman. Und das, obwohl der Zeitsprung zwischen den Staffeln gar nicht so groß ist.

Auch Prinzessin Margaret, das ewige Sorgenkind der königlichen Sippschaft, wird nicht länger von Vanessa Kirby gespielt, sondern von Helena Bonham-Carter. Obwohl die eigentlich eher wie Elizabeth aussieht. Und Colman mehr wie nach Margaret.

Auch verwirrend: Colman hat erst kürzlich im Kinohit „The Favourite“ Queen Anne gespielt, und Bonham-Carter in „The King’s Speech“ die Queen Mum, mit der sie jetzt zusammen Tee trinkt. Aber das zeigt nur: Die Damen waren bereits „im Stoff“.

Wenig Ähnlichkeit: Olivia Colman (l.) und das Original, Queen Elizabeth II.

Foto: picture alliance/AP Photo

Und der Sprung von der einen Hauptdarstellerin zur anderen wird in der ersten der zehn neuen Folgen hübsch eingeführt: indem der Queen neue Briefmarken mit ihrem Konterfei präsentiert werden. Man sieht links die alte Briefmarken-Vorlage noch mit Claire Foy, rechts die neue mit Colman. Und dazwischen die „neue“ Queen, die leicht verbittert guckt, weil sie älter geworden ist. Was denn auch der erste Konflikt ist.

Wenn die Royals sich selbst inszenieren

Die ersten beiden Staffeln handelten davon, wie Elizabeth Windsor als noch junges Mädchen überraschend auf dem Thron Platz nehmen und sich in diese rein repräsentative Rolle mit all ihrer Etikette und Selbstverleugnung einfinden musste. Was auch große Auswirkungen auf ihre Familie hatte. In Staffel Drei ist sie nun bereits die stets nette, korrekte, aber immer passive Queen, als die wir sie noch heute kennen.

Sie muss allerdings künftig ohne Winston Churchill auskommen, der sie in ihre Rolle einführte und nun gleich in Folge Eins das Zeitliche segnet. Es gibt neue Konflikte mit einem sozialistischen Premier und einer notorisch schwächelnden Wirtschaft. Aber auch alte Dramen etwa mit Margaret oder Prinz Charles, die sich mit ihren Rollen in der „Firma“ nicht abfinden können.

Ein Deutscher durfte die spannendste Folge drehen

In Folge Drei unternimmt Prinzgemahl Philip (ebenfalls neu: Tobias Menzies) den Versuch, den angekratzten Ruf der Royals mit einer eigenen TV-Dokumentation aufzupeppen. Eine Selbstinszenierung, die natürlich gänzlich nach hinten losgeht. Der Serie „The Crown“ von Peter Morgan und Stephan Daldry freilich ist genau dies gelungen: Die Monarchenfamilie irgendwie verständlicher und menschlicher zu machen, als sie sich selbst gern präsentiert.

Ebenfalls neu: Tobias Menzies (r.) als Prinzgemahl Philip

Foto: picture alliance/AP Photo

Und das macht auch in der dritten Staffel wieder Effekt und Spaß: wie sich die Windsors einmal mit familiären Konflikten plagen müssen und dann wieder mit nationalen Traumata wie die Haldenrutsch-Katastrophe von Aberfan 1966. Die vielleicht spannendste Episode durfte dabei ein Deutscher – Christian Schwochow, der Regisseur von „Der Turm“ und „Deutschstunde“ – inszenieren. Folge Fünf zeigt die Queen am privatesten und am politischsten.

Gucken auch die echten Royals zu?

Sie zieht sich einmal für einen ganzen Monat aus ihren Repräsentationspflichten heraus, um sich ganz um die Zucht ihrer Rennpferde zu kümmern. Was sie wohl am glücklichsten gemacht hätte. Aber just in ihrer Abwesenheit will einer der Royals mit einem Staatsstreich die Demokratie aushebeln. Und da bricht die Queen einmal radikal mit der Passivität, zu der sie immer gezwungen ist.

Große Gefühle, starke Schauspieler, aufwändigste Kulissen und grandiose Dramaturgien: Das ist ganz großes Kino. Auch wenn es nie auf die Leinwand kommt. Man wüsste nur zu gern, ob eigentlich auch die echten Royals bei dem Treiben in dieser Serie gern zugucken.

„The Crown“: Staffel Drei, zehn neue Folgen auf Netflix.