Konzert in Berlin Tony Christie live in der Verti Music Hall

Berlin. Dabei präsentiert er sich als Gentleman von Kopf bis Fuß im Dreiteiler bei seinem Konzert in der rund zur Hälfte ausverkauften

Verti Music Hall. Er nimmt die Zuschauer mit auf eine musikalische Reise durch seine Laufbahn. Zeigt alle stilistischen Facetten aus fünf Jahrzehnten. Gefeiert von seinen Fans, die mit ihm alt geworden sind. Im Publikum sitzen gut und gerne neunzig Prozent Silver Ager. Getanzt wird da naturgemäß nicht, obwohl sich Songs wie "Las Vegas" geradezu anbieten würden. Dafür wird umso lieber mitgeklatscht.

Christie ist bestens aufgelegt. Greift zum Wasser und witzelt, er wünschte sich, es wäre Gin. Mit seiner groovenden fünfköpfigen Band spielt er alte und neue Songs. "Ein bisschen was von allem", wie er es nennt. Das neuere soulig-bluesige "Key of U" mit starkem. Saxophon-Solo etwa. Oder "Don't Go to Reno" aus dem Jahr 1974. In Deutschland ein Hit, an den sich viele erinnern. Und, nun ja, mitklatschen.

Manche singen auch äußerst textsicher mit. Was oft geschieht. Schließlich hatte Tony Christie etliche Hits. Er singt aber auch Songs anderer Künstler. Wie die Ballade "Like Sisters and Brothers" von den Drifters. Ein wunderschönes, elegantes Cover, bei dem Christies Tenor strahlt.

Natürlich hört man seiner Stimme das Alter an. Insgesamt aber klingt der Sänger erstaunlich sonor. Er hat sie alle noch drauf, die anspruchsvollen Partien mit den fetten Oktavsprüngen. Egal, ob beim Rock oder Pop. Und er gibt sich vielseitig.

Ursprünglich arbeitete der gebürtige Engländer zunächst als Büroangestellter, bevor sein erstes Album erschien 1967. Der große Durchbruch kam aber erst 1971 mit der Single „Las Vegas“. Schlag auf Schlag folgten dann seine bis heute größten Hits: „(Is This the Way To) Amarillo?“ und „I Did What I Did for Maria“.

In den Achtzigern wurde es schließlich still um Tony Christie. Erst in den Neunzigern gelang ihm ein Comeback. Mit dem deutschen Produzenten Jack White veröffentlichte er zwischen 1991 und 2002 mehrere schlagerlastige Alben. Auch davon ist einiges zu hören an diesem Abend. Wie "Sweet September", das in perfekter Schlagermanier daher kommt. Was ausgesprochen gut gefällt. Es wird besonders heftig mitgeklatscht.

Mit dem gereiften Werk „Made in Sheffield“ kam dann die Abkehr vom Schlager-Pop. Zwischenzeitlich landete Tony Christie noch 2005 seinen zweiten Nummer-Eins-Hit in Großbritannien. Und zwar wiederum mit „Amarillo“. 34 Jahre, nachdem der Song es erstmals an die Spitze der Charts geschafft hatte.

Bis heute hat er über 40 Alben und 70 Singles aufgenommen, rund zehn Millionen Tonträger verkauft und ist rund um den Globlus aufgetreten. Nun ist Tony Christie auf seiner Abschiedstournee durch Deutschland. Zur Hälfte benannt nach seinem aktuellen Album, das gerade erschien: "The Hits and Pop Nonsens".

Man mag es kaum glauben, dass Tony Christie nun Adieu sagt. Wenn er seinem großen Idol Frank Sinatra huldigt und "Mr Bojangles" anstimmt, hat das einfach Klasse. Sänger wie Christie sind heute selten geworden. Ganz zum Schluss gibt es selbstredend noch "Amarillo". Das Publikum erhebt sich geschlossen für einen großen Künstler, tanzt sogar und klatscht selig mit.