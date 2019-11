Ulrike Folkerts: Eine alte Liebe zu 30 Jahre „Tatort“

Sie treffen nach 28 Jahren wieder aufeinander: Kommissarin Lena Odenthal (Ulrike Folkerts) und der Polizist Stefan Tries (Ben Becker)

Top-Events in Berlin

Top-Events in Berlin

Ulrike Folkerts war mal die Jüngste beim „Tatort“. Jetzt ist sie längst das Urgestein. In der Krimi-Reihe ist sie schon seit 14 Jahren die Dienstälteste, inzwischen aber ermittelt sie länger im deutschen Fernsehen als jeder andere TV-Kommissar.

Das kann einen auch ganz schön alt aussehen lassen. Am 29. Oktober 1989, noch vor dem Mauerfall, begann Folkerts, damals gerade 28 Lenze jung, als Kommissarin Lena Odenthal. Jetzt, leicht verspätet, feiert die ARD ihr 30-Jähriges. Und auch ihren 70. Fall. Gleich zwei Jubiläen auf einmal.

Folkerts und Becker vor 28 Jahren in der „Tatort“-Folge „Tod im Häcksler“.

Foto: ARD

Deshalb gibt es auch eine ganz besondere Folge: „Die Pfalz von oben“ knüpft nämlich an einen ganz frühen Fall an, der vor 28 Jahren gesendet wurde: „Tod im Häcksler“. Man muss den nicht zwingend kennen, um die neue Folge zu verstehen. Es wäre allerdings schön gewesen, wenn die ARD ihn (Freitag nachts werden ja immer alte „Tatorte“ wiederholt) noch mal gesendet hätte.

Erneut ein Zerrbild von „Pfälzisch-Sibirien“?

Ihr damals dritter Fall führte die Kommissarin in die Pfälzer Provinz. Hier wurde sie von einem jungen Dorfpolizisten (Ben Becker in einer seiner ersten großen Rollen) unterstützt. Und zwischen beiden hat es schwer geknistert. Die Folge sorgte damals für großen Wirbel. Nicht wegen der Liebelei. Die Pfälzer empörten sich, weil sie sich rückständig dargestellt fühlten. Im Landtag gab es sogar eine erregte Debatte, weil man die Region als „Zerrbild eines Pfälzisch-Sibiriens“ verunglimpft sah. Ein Gütesiegel immerhin: Auch Politiker schalten ab und an mal den Sonntags-Krimi ein.

Ulrike Folkerts (r.), am 29. Oktober 1989 in ihrem allerersten Fall „Die Neue“ (hier mit Katharina Müller-Elmau und Michael Schreiner).

Foto: picture-alliance / dpa

„Die Pfalz von oben“ führt Lena Odenthal nun ein zweites Mal in das pfälzische Dorf Zarten. Und wieder geht es dort alles andere als zart zu. Fast wird die Kommissarin sogar durch eine Mähmaschine gehäckselt. Vor allem aber trifft sie wieder auf den früheren Lover Stefan Tries (Becker).

Sind in der Provinz alle korrupt?

Der leitet inzwischen die Polizeidienststelle. Und er war dabei, als ein junger Kollege auf der Landstraße kaltblütig erschossen wurde, als er einen LKW wegen überhöhter Geschwindigkeit gestoppt hat. Nun stehen sie sich wieder gegenüber, Odenthal und Tries. „Dich haben sie also geschickt“, sagt er. „Ja, sieht so aus“, entgegnet sie. Und beiden sieht man an, dass da viel hochkommt von früher.

Anfangs lehnt die Kommissarin das Angebot ab, bei Tries zu übernachten. Später landet sie doch in seinem Bett. Sie werden auch zusammen koksen. Damit macht sich die einsame Kommissarin natürlich schwer angreifbar. Denn wie alle Polizisten im Ort besitzt auch Tries ein auffallend schönes und teures Häuschen.

Alle haben etwas zu verbergen. Schnell kommt der Verdacht auf, dass man hier so kurz vor der Grenze zu Frankreich gerne mal zwei Augen zudrückt, aber dafür die Hand aufhält und Schweigegeld kassiert. Das wirft Odenthal Tries bald auch offen vor. Und weiß er womöglich sogar mehr über den Tod des jungen Kollegen?

In Folge 70 gerät Lena Odenthal fast in einen Mähdrescher.

Foto: ARD

Stefan Dähnert, der wie beim „Tod im Häcksler“ das Drehbuch schrieb, treibt seine Figuren erneut in ein kitzeliges Spannungsverhältnis. „Die Pfalz von oben“ lebt weniger vom Kriminalfall als vom intensiven Zusammenspiel von Folkerts und Becker. Wobei Becker im Lauf der Jahre nicht nur an Gewicht, sondern auch an Format schwer zugelegt hat und Folkerts darstellerisch ganz schon fordert.

Die Jubiläumsfolge ist ein echter Glücksfall

Aber auch das ist ein Glücksfall: Folkerts hat zuletzt eher lustlos in spannungsarmen „Tatorten“ rumgestanden. „Die Pfalz von oben“ dagegen ist ein echtes Geschenk zum Jubiläum. Die Pfalz könnte sich allerdings gleich wieder aufregen: werden die Bewohner diesmal doch alle als korrupt dargestellt. Vielleicht muss Frau Folkerts danach als Wiedergutmachung wieder, wie vor 28 Jahren, mit dem Landesvater wandern gehen.

„Tatort: Die Pfalz von oben“. ARD, 18. November, 20.15 Uhr