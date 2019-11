Ben Becker muss nicht „auf Teufel komm’ raus präsent sein“

„Das Fernsehen hat kein Interesse an mir. Und ich auch nicht an denen“: Ben Becker in der Paris Bar.

Ben Becker hat sich in den letzten Jahren ein wenig rar gemacht im Kino und im Fernsehen. Am heutigen Sonntag ist er zwar mal wieder in einem ganz besonderen „Tatort“ zu sehen: zum Jubiläum von Ulrike Folkerts (siehe Text unten). Und am Neujahrstag 2020 wird er ebenfalls in einem „Tatort“-Special mit dabei sein, in dem gleich mehrere Kommissare ermitteln und alle Schauspieler ganz ohne Drehbuch improvisieren mussten. Aber sonst ist er filmisch nicht mehr so präsent wie früher.

Das liegt natürlich daran, dass ihn seine gefeierten One-Man-Shows sehr in Beschlag nehmen, mit denen er durch die Republik tourt: Programme wie „Ich, Judas“, „Der ewige Brunnen“ oder demnächst, ab 18. Februar im Admiralspalast, „Affe“. Aber der Schauspieler hat sich auch aus gutem Grund für diese persönliche Form entschieden: Fernsehen ödet ihn an. Und die Angebote, die er bekommt, meist auch. Wir haben mit dem 54-Jährigen darüber gesprochen. Und uns dafür in der Paris Bar getroffen. Wo sonst? Hier gehen Promis ein und aus, und seit Becker nach Charlottenburg gezogen ist, wohnt er sowieso um die Ecke.

Wiedersehen nach 28 Jahren: Lena Odenthal (Ulrike Folkerts) und Stefan Tries (Ben Becker) im jüngsten „Tatort: Die Pfalz von oben".

Foto: dpa

Berliner Morgenpost: Herr Becker, wie war das, 28 Jahre nach der legendären Folge „Tod im Häcksler“ wieder einen „Tatort“ mit Ulrike Folkerts zu drehen? In derselben Rolle wie damals?

Ben Becker: Total schön. Ich war ja damals ein bisschen verliebt in Ulrike. Hoffnungslos, natürlich. Auch meine erste große Liebe war hoffnungslos. Aber dann ist es auch so, dass man manche Figur, die man spielt, über die Jahre unheimlich lieb gewonnen hat. Und so eine Liebe vergeht halt nicht. Das war ja auch eine sehr wichtige Rolle für mich, damals. Ich hatte dieses Mal allerdings etwas Probleme, dass der Polizist, den ich spiele, plötzlich korrupt geworden ist. Ich wollte das deshalb anfangs erst gar nicht machen, ich fand, dass das ein Verrat an der Figur ist. Aber ich schätze den Autor Stefan Dähnert sehr, der schon „Tod im Häcksler“ geschrieben hat. Und beim Drehen habe ich mich immer mehr drauf eingelassen.

In dieser Kombination hätte als Vierter eigentlich nur noch Nico Hofmann gefehlt, der „Tod im Häcksler“ damals gedreht hat.

Ich habe auch angefragt, ob Nico nicht wieder Regie führen könnte. Er hatte auch Interesse. Aber es hat nicht sollen sein. Ich will jetzt Brigitte Maria Bertele, die die Folge gedreht hat, nicht zu nahe treten. Sie hat ihren Job gut gemacht. Aber die Latte liegt halt verdammt hoch. Beim ersten Schauen war ich mir noch nicht so sicher. Aber er wird mit jedem Schauen besser.

… und die beiden 1991 in der heiß diskutierten „Tatort“-Folge „Die Pfalz von oben“.

Foto: ARD

Schauen Sie Ihre Filme denn immer öfter an?

Natürlich ist man immer selbstverliebt. Aber manche Sachen brauchen halt. Wenn ich mich das erste Mal in so einem Film sehe, verstecke ich mich immer hinter einem Türrahmen. Ich guck’ dann immer weg. Aber sehen will ich’s doch. Ich taste mich dann so ran. Das gibt mir immer noch ein bisschen so. Bis ich irgendwann an einem Punkt bin, wo ich sage: „Großartig“. Letztlich. Meistens. Im besten Fall!

Sie haben gleich noch einen zweiten „Tatort“ gedreht, „Gut und Böse“ von Jan Georg Schütte. Ein Special, das zu Neujahr gesendet werden soll und in dem gleich mehrere Kommissare ermitteln.

Um Gottes willen! Erinnern Sie mich nicht daran! (lacht) Nee, ich freu mich drauf. Der Dreh war allerdings anstrengend. Es war ja reine Improvisation. Wir hatten kein Drehbuch, hatten keine Ahnung und wurden pausenlos von allen Seiten gefilmt. Solche Drehtage brauche ich nicht noch mal. Das ist schlimmer als jede Schauspielprüfung. Keiner wusste, worum es geht, aber alle mussten beweisen, was für tolle Schauspieler sie sind. Ich bin selten so oft pissen gegangen wie bei diesem Film. Einfach weil ich mal meine Ruhe haben wollte. Scheiße war nur, dass die selbst da Kameras positioniert haben.

Lauter Stars, die improvisieren müssen: Becker (2.v.l.) im Neujahrs-Tatort „Gut und Böse“.

Foto: ARD / WDR

Insgesamt sollen dabei über 200 Stunden Film Material zusammen gekommen sein…

Und die mussten daraus irgendwie einen ernsthaften „Tatort“ draus zaubern. Ich habe Schütte gesagt, belass’ es doch beim Making Of, das ist bestimmt besser als der Film.

Das sind zwei große TV-Auftritte kurz nacheinander. Sonst sieht man Sie nur noch selten in Film und Fernsehen. Liegt es daran, dass Sie mit Ihren eigenen Programmen so beschäftigt sind? Oder machen Sie die gerade, weil sonst keine verlockende Angebote kommen?

Ja, das passiert mir ganz oft, dass mich Leute fragen: Sind Sie eigentlich arbeitslos? Da gilt nur noch Film und Fernsehen. Es gibt aber so Wohlfühlfilme im deutschen Fernsehen, die haben kein Interesse an mir und ich auch nicht an denen. Ich habe große Filme wie „Comedian Harmonists“, „Schlafes Bruder“ und „Sass“ gemacht. Der Weg wäre offen gewesen. Und hätte ich das gewollt, wäre ich auch über den Teich. Aber ich wollte das nicht. Ich muss nicht auf Teufel komm raus im Fernsehen präsent sein. Und vieles, was mir angeboten wird, ist mir einfach zu dumm. Ich habe mich irgendwann für das Theater entschieden. Oder wie ich das nenne: meinen eigenen Zirkus.

Ben Becker mit seinem Solo-Programm „Ich, Judas“, hier im Berliner Dom 2016.

Foto: dpa

Sehen Sie sich so? Als Zirkuskind? Das sagt Ihre Schwester Meret Becker ja auch von sich. Und will gerade deshalb ihre „Tatort“-Rolle an den Nagel hängen.

Ich habe einfach diese Form für mich gefunden. Ich war ja nicht von heute auf morgen da. Ich hab’ ganz unten angefangen. Erst mal als Bühnenarbeiter, dann Schauspielschule, dann erste Rollen im Theater in Stuttgart. Ich habe da schwerst gearbeitet. Irgendwann stand über dem Kino dann mein Name ganz groß. Das fand ich auch chic. Aber dann kam ein Punkt, wo ich dachte, das musst du jetzt kaputt machen. Irgendwas stimmt da nicht. Otto Sander hat zu mir immer gesagt: Du bist kein Schauspieler, du bist ein Macher. Ich war erst mal stinksauer darüber. Aber er hat recht. Ich habe dann andere Sachen gemacht. CDs mit Punkrock und wirren Texten. Und dann erste Bühnenprogramme. Zuerst war das eine musikalisch-literarische Zusammenarbeit. Irgendwann hat sich die Band dann aufgelöst.

Und jetzt stehen Sie ganz alleine auf der Bühne, oft vor 1000 bis 2000 Leuten.

Viele kommen, weil sie Ben Becker kennen. Aber es reicht natürlich nicht, mit dem Namen hausieren zu gehen. Ausgebuht werden willst du ja auch nicht. Das hatte schon immer Hand und Fuß, was da kam. Von „Judas“ etwa habe ich schon über 100 Vorstellungen gegeben. Das füllt mich aus. Und ich habe auch was zu sagen. Und zwar was anderes, als was da so läuft, wenn ich abends die Glotze einschalte.

Ganz oben: Ben Becker (r.) als einer der „Comedian Harmonists“ im gleichnamigen Film.

Foto: picture alliance / united archives

Als nächstes wird am 18. Februar das Projekt „Affe“ im Admiralspalast Premiere feiern. Was wird uns da genau erwarten? Sie kreuzen Franz Kafka mit Friedrich Engels.

Ich mochte Kafka immer gerne. Ich finde „Ein Bericht für eine Akademie“ großartig, wo ein Affe genötigt, ja nahezu vergewaltigt wird, die deutsche Sprache zu erlernen und Mensch zu werden. Und dann erinnerte ich mich auf den Engels-Text, „Anteil der Arbeit an der Menschwerdung des Affen“. Die beiden Texte liegen nur 20, 30 Jahre auseinander und setzen sich beide sehr existenziell damit auseinander, was der Mensch ist und wie er sich verhält. Die werfen Fragen auf, gerade im Doppelpack. Das ist wie Pingpong zwischen einem Philosophen und einem großen Literaten. Glaub’ ich zumindest. Der Abend ist ja noch nicht fertig. Vielleicht irre ich mich ja auch. Ich hoffe nicht.

Sie inszenieren sich dabei selbst. Wie gut kommt der Regisseur Ben Becker dabei mit dem Schauspieler Ben Becker aus?

Da bin ich ein bisschen ein eitler König. Ich sag’ mal, ich hab ein gutes Gespür für Texte. Und für Dramaturgie. Aber es geht natürlich nicht alleine. Vor der Kamera spielen lernt man ja auch nicht vor dem Spiegel. So zu denken ist Müll. Du brauchst ein Feedback, ein Korrektiv. Du musst gute Leute um dich rum haben. Das sagt vermutlich jeder, auch ein schlechter Regisseur. Aber ich mein’s ehrlich.