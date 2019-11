Chris de Burgh: „Es ist Montag, aber das hier ist Berlin!“

Wenn ich Konzeptalben machen kann, warum nicht auch Konzeptkonzerte? Das in etwa muss die Überlegung gewesen sein, als die Idee zu Chris de Burghs Classic Albums Tour geboren wurde: An einem Abend zwei Alben seiner langen Karriere komplett durchzuspielen. Die Wahl fiel auf das 2010 entstandene „Moonfleet Other Stories“ und „Into The Light“ aus dem Jahr 1986, der Hochphase de Burghs. Mit diesem Programm war „CdeB“ am Montagabend im Admiralspalast zu Gast.

Es nicht so, dass der in Argentinien geborene Ire kein anderes Material auf Lager hat. 25 Alben hat er veröffentlicht und ein paar Evergreens dieses Repertoires haut er am Ende auch noch raus. Zunächst aber mimt er in Rüschenhemd und schwarzer Weste den Märchenonkel und spinnt jede Menge Seemannsgarn.

„Moonfleet Other Stories“ ist dran, das Konzeptalbum der beiden Platten, die heute aufgeführt werden. Es basiert großenteils auf einem Abenteuerroman und erzählt Geschichten von Schmugglern, Piraten, einem kleinen Jungen und der großen Liebe. Eine Stimme aus dem Off liest aus einem projizierten Buch vor, mehrmals ist das bekannte Thema des „Drunken Sailor“ ins Set eingearbeitet. Ein wenig changiert alles zwischen Filmmusikperformance, Musical und Popkonzert.

Der 71-Jährige ist hellwach und selbstironisch

Mit seiner sympathischen Art hat Chris de Burgh das Publikum schon jetzt bei sich. Der 71-Jährige ist hellwach und nimmt mit Humor und Selbstironie für sich ein. Große Lacher erntet er gleich zu Anfang, als er sein Gedicht über den Zug der Deutschen Bahn zum Besten gibt, der die Band und ihn von Hamburg nach Berlin bringen sollte. „Erst fünf Minuten Verspätung, dann zehn, dann fünfundvierzig - und dann war er ganz verschwunden.”

Nach expliziter Aufforderung - „I know it‘s Montag, but this is Berlin“ - beweist das Hauptstadtpublikum gern, dass es schon zu Wochenanfang sehr laut sein kann. Das alles ist ist jedoch nur der Anfang. Die Dramaturgie ist wie an einem Klassikabend im Konzerthaus aufgebaut. Zunächst ist der schwierigere oder zumindest unbekanntere Teil angesetzt. Als Zuckerli warten danach die eingängigen Hits, die jedermann hören möchte.

Mit bunten Discofarben „into the light“

Damit sind wir im zweiten Teil. In dezentem Achtziger-Outfit kommt Chris de Burgh nach der Pause mit „Into The Light“ zurück. Nun sind auch die bunten Discofarben und -beats da, die sein in die Jahre gekommenes Publikum sofort auf Zeitreise schicken. Jetzt wird nicht mehr nur geklatscht, jetzt gibt es Applaus. Schon der erste Titel „Last Night“ stimmt auf eine heiße zweite Hälfte ein.

Und Chris de Burgh zeigt noch einmal, was er draufhat. Er kann allein mit Gitarre und seinen charakteristischen Falsettstimmeinlagen begeistern, zusammen mit den hochkarätigen Mitmusikern aufdrehen und selbst wenn es bei dem für seine Tochter komponierten Titel „Rosanna“ einmal arg kitschig wird, schafft er es, diesen Kitsch mit gut gemachter Popmusik zu versöhnen.

Nachdem er außerdem öffentlich davon träumt, Boris Johnson einen stinkenden Fisch zum Weihnachtsgeschenk zu machen, weil der Brexit für ihn ein großer „stink“ sei, ist irgendwann auch endlich Zeit für die „Lady In Red“ den wohl größten Hit seiner Karriere. Dafür geht Chris de Burgh durchs Publikum, schüttelt Hände, verteilt Küsschen. Das ist nicht nur Show, denn er ist seinen Fans gern nah und alles andere als abgehoben. Nach gut drei Stunden entlässt er ein hochzufriedenes Publikum.