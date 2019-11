Jüdische Kulturtage in Berlin: Katja Riemann und ein Märchen, das erzählt werden muss

Wenn sie auf der Suche nach spannender Literatur ist, wendet sich Katja Riemann gern an ihren Stammbuchhändler. Er empfahl der Berliner Schauspielerin den Roman „Das Märchen vom letzten Gedanken“ von Edgar Hilsenrath, für den der jüdische Schriftsteller unter anderen 1989 mit dem renommierten Alfred-Döblin-Preis ausgezeichnet wurde.

Hilsenrath wurde 1926 in Leipzig geboren, floh 1938 nach Rumänien und wurde dort in ein Ghetto verschleppt, das 1944 von der Roten Armee befreit wurde. In den 50er-Jahren emigrierte er nach New York.

Dort gelang ihm 1971 mit seinem Roman „Der Nazi und der Friseur“ der weltweite Durchbruch als Schriftsteller. Seit 1975 lebte er „der deutschen Sprache wegen“ bis zu seinem Tod am 30. Dezember 2018 in Berlin.

Riemann war von Hilsenraths Biographie und Roman angetan. Unbedingt wollte sie diesen Mann mit seiner bewegten Lebensgeschichte kennenlernen, und tatsächlich kam wenige Monate vor seinem Tod bei der Vorbereitung von Katja Riemanns Hilsenrath-Projekt beim Kurt-Weill-Fest noch ein Treffen zustande. Hilsenrath aß Erdbeereis, und Katja Riemann trank Pfefferminztee.

Brücke vom Genozid in Armenien zum Holocaust

Wie auch bei Franz Werfels Roman „Die vierzig Tage des Musa Dagh“ dreht sich „Das Märchen vom letzten Gedanken“ um den 1915 von den Türken an Armeniern verübten Völkermord, bei dem etwa 1,5 Millionen Armenier ihr Leben verloren. Bis heute leugnet die Türkei diesen Genozid, der im Schatten des Ersten Weltkrieges stattfand und deshalb von der Weltöffentlichkeit kaum wahrgenommen wurde.

Um die Schilderungen der grausamen Taten für den Leser überhaupt erträglich zu gestalten, wählte Hilsenrath für seinen 1989 erschienenen Roman die Form eines Märchens. Darin schildert der orientalische Märchenerzähler Meddah dem sterbenden Armenier Thovma die Lebensgeschichte von dessen Vater Wartan Khatisian, der aus einem anatolischen Dorf stammt, das von den Türken vernichtet wird.

Aus dem kleinen Bergdorf führt der Märchenerzähler Thovma in seinen Schilderungen direkt in die Folterkammern der türkischen Machthaber. Um sein Leben und das seines Sohnes zu retten, unterschreibt Khatisian ein absurdes Schuldeingeständnis, in dem er zugibt, an einer armenischen Weltverschwörung beteiligt zu sein. Er kommt dann frei, wird jedoch Jahrzehnte später in einem deutschen Vernichtungslager vergast. So schlägt Hilsenrath die Brücke vom Genozid an den Armeniern zum Holocaust.

Filmsequenzen mit Kollegin Jasmin Tabatabai

Vier Monate Zeit nahm sich Katja Riemann, um aus dem 650 Seiten umfassenden Roman ein Bühnenprogramm zu erstellen, das erstmals im März dieses Jahres beim Kurt-Weill-Fest in Dessau aufgeführt wurde.

Dafür drehte sie mit ihrer Tochter Paula Riemann, die als Schauspielerin und Regisseurin arbeitet, einige Filmsequenzen, in denen auch Jasmin Tabatabai zu sehen ist, mit der Katja Riemann bereits 1997 in Katja von Garniers Kinofilm „Bandits“ vor der Kamera stand.

Für die musikalischen Teile der Produktion ist der renommierte französische Jazzpianist Guillaume de Chassy zuständig, der die Lesung mit Improvisationen von Kurt Weill bis Johann Sebastian Bach musikalisch untermalt; gelegentlich unterstützt von Katja Riemann auf dem Daumenklavier.

Differenzierungen in Stimmfarbe von Sprachmelodie

Von der ersten bis zur letzten Minute der knapp zweistündigen Aufführung schafft es Riemann, das Publikum zu fesseln; trotz Erkältungssaison hustet niemand.

Sehr überzeugend gelingt es ihr, den verschiedenen Charakteren durch Differenzierungen in der Stimmfarbe und Sprechmelodie Profil zu verleihen, ohne dabei in comichafte Überzeichnung zu verfallen.

Der Sadismus der türkischen Verhörer wird dadurch ebenso erlebbar wie die Angst und Resignation des armenischen Gefangenen. Auch der bisweilen derben Sprache Hilsenraths, die sowohl fäkale Verrichtungen als auch sexuelle Praktiken thematisiert, begegnet sie mit schnoddriger Direktheit.

Erdogan beim Psychotherapeuten

Die eingestreuten Filmsequenzen haben dabei mehrere Funktionen. Sie liefern entweder atmosphärische Bilder (so untermalen Aufnahmen aus einem mit Fackeln beleuchteten Kellerverlies Hilsenraths detaillierte Schilderung einer Gefängniszelle), führen plastisch das Erzählte vor Augen (bei der Beschreibung des Glasauges eines türkischen Befehlshabers wird ein Bild voller Murmeln gezeigt), oder sie stellen in kurzen Spielszenen zwischen Katja Riemann und Jasmin Tabatabai einen Gegenwartsbezug zum Erzählten her.

Dann schlüpft Tabatabai in die Rolle des türkischen Präsidenten Erdogan, der den türkischen Völkermord an den Armeniern bis heute leugnet, während Katja Riemann dessen Psychotherapeutin mimt, die ihn mit den damaligen Geschehnissen konfrontiert.

Die intensive, auch das Publikum fordernde Aufführung wurde mit reichlich Applaus bedacht und ist ein Höhepunkt innerhalb der „Jüdischen Kulturwoche“.