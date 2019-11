Jan-Ole Gerster und das verflixte zweite Mal

Berlin. Er ist überpünktlich. Und schon vor uns da. Aber Jan-Ole Gerster ist ein bisschen durch den Wind. Bevor wir unseren Spaziergang starten, muss er deshalb erst mal schnell einen Kaffee trinken. Er hat auch vergessen, dass wir mit Fotograf kommen. Deshalb zupft er sich etwas verlegen sein wuscheliges Haar zurecht. Und entschuldigt sich, dass er so unausgeschlafen ist. Er ist seit 14 Monaten Vater. Und seine Tochter schreit gerade die ganze Nacht durch. Weshalb Gerster nicht viel Schlaf abbekommt.

Vielleicht hat sein Zustand aber noch einen zweiten Grund: Sein neuer Film „Lara“ ist gerade in den Kinos angelaufen. Wir haben uns ein paar Tage vor dem Filmstart getroffen. Da lässt ihn der bevorstehende Start wohl auch nicht schlafen.

Warum hat das so lang gedauert?

Zwar war sein erster Film „Oh Boy“ ein grandioser Erfolg. Der schönste Berlin-Film der letzten Dekade, der auch einen Siegeszug durch die Welt antrat. Aber: „Oh Boy“ ist schon sieben Jahre her. „Jaja“, schwant dem 41-Jährigen, „jetzt kommt bestimmt gleich die Frage: Warum hat das so lange gedauert.“ Die Frage hört er gerade dauernd.

Jan-Ole Gerster vor dem Oscar-Niemeyer-Haus am Hansaplatz. Hier wohnt die Titelfigur in „Lara“.

Foto: David Heerde

Wir müssen sie aber gar nicht stellen. Er beantwortet sie schon selbst. Und ganz ironisch: „Habe ich mir die falschen Dinger bei Wolfgang Becker abgeguckt?“ Bei dessen „Good Bye, Lenin“ war Gerster Beckers persönlicher Assistent. Becker hat danach sogar zwölf Jahre bis zum nächsten Film gebraucht. Bei Gerster kommt noch etwas anderes dazu. „Oh Boy“ war sein Debüt.

Und ist der zweite Film nicht immer der schwerste? So sagt man ja, darunter haben auch schon berühmte Regisseure gelitten. Aber das muss Gerster doch etwas gerade rücken. „Ich hab’ auch schon mit ,Oh Boy’ ein langes Tal durchschritten. Der erste Film ist immer essenziell. Wenn der am Start verreckt, ist das Unterfangen Regiekarriere futsch. Man sagt: Der zweite Film ist immer der schwierigste. Und ab dann immer der nächste.“ Und der letzte Satz, der stimme auf jeden Fall.

Wie „Oh Boy“ spielt auch „Lara“ in Berlin. Und wie Tom Schilling sich damals durch den hippen Osten treiben ließ, so tut es diesmal Corinna Harfouch, die als Titelfigur an diesem Tag ihren 60. Geburtstag feiert, deren Leben aber in Scherben liegt. Wieder ist ziemlich viel Stadt zu sehen in dem Film.

Das Laufen tut gut, es macht den Kopf frei

Gerster hat deshalb vorgeschlagen, einen Spaziergang entlang der Drehorte zu laufen. Vom Oscar-Niemeyer-Haus am Hansaplatz, wo die Film-Lara wohnt, fahren wir eine Station U-Bahn, zum Theater des Westens, und laufen dann, mit einem Schlenker über den Savignyplatz, die Kantstraße entlang, mit dem Endziel Rogacki, dem Delikatessenladen in der Wilmersdorfer Straße. Lauter Orte, an denen Harfouchs Lara im Film entlang treibt.

Eine ziemlich weite Strecke. Aber Gerster hat viel Zeit mitgebracht. Und es scheint, dass ihm das Laufen auch gut tut, es macht den Kopf frei. Auch wenn er den mal einziehen muss vor einer Parkplatz-Schranke. Er ist einfach deutlich größer als die 1,85-Meter-Marke. Als Treffpunkt haben wir die Bäckerei am ­Hansaplatz ausgemacht.

Aber noch auf dem Weg dahin erreicht uns eine SMS, die Bäckerei heiße nicht mehr Thürmann, schon Schäfer. Darüber staunt Gerster noch, als wir uns dort treffen. Der Betreiber hat gewechselt. Ein Zeichen, das schon wieder viel Zeit vergangen ist. Denn gedreht haben sie vor zwei Jahren. Dann hat Gerster lange im Schneideraum gefeilt.

Überzeugend in jeder Sekunde: Corinna Harfouch mit ihrem Film-Sohn Tom Schilling in „Lara“.

Foto: Studiocanal

Braucht er einfach so lange? Ist er – eine gemeine Frage, gewiss – ein Spätzünder? „Es musste halt passen. Und es hat lange nicht gepasst“, meint er lapidar. „Ich wollte in den zweiten Film nicht so reinhuschen.“ Dann war da noch der immense Erwartungsdruck nach dem „Oh Boy“-Hit. Und außerdem: ein Haneke-Komplex. Gerster verehrt den großen Kollegen Michael Haneke.

Ein Haneke-Teufelchen hockte auf der Schulter

Er hat sein Werk studiert. Und „Lara“, in dem die Harfouch einer Pianistenkarriere hinterhertrauert, hat natürlich auch Bezüge zu Hanekes „Klavierspielerin“ mit Isabelle Huppert. Immer hat Gerster mit allen über Haneke gesprochen. Da kam eines Tages eine Mail von dem großen Kollegen. Mit dem schönen Satz: „Ich freu mich auf ihren nächsten Film.“ Gerster glaubte erst, jemand habe ihn verarscht.

Doch die Mail stammte wirklich von Haneke. Der Satz war auch sicher gut gemeint. „Und wahrscheinlich“, stapelt Gerster tief, „erinnert er sich gar nicht daran.“ Aber wenn man erst mal jemanden zur Autorität erklärt, habe jeder Satz Gewicht. Gerade ein beiläufiger. Und so spukte Haneke ständig in seinem Kopf herum. Oder saß wie ein Teufelchen auf der Schulter, das fragte, ob das nächste Projekt auch das richtige sei.

Grandioses Debüt: Jan-Ole Gersters „Oh Boy“ mit Tom Schilling.

Foto: X-Verleih / dpa

Gerster ist wohl wirklich ein Spätzünder. Aber auch ein ziemlich beharrlicher. In der westfälischen Provinz, in der er aufwuchs, gab es nicht viel Anreize für einen Jugendlichen, aber immerhin eine gut sortierte Videothek. Das war seine Flucht, so hat er das Kino entdeckt. Ihm fiel auf, dass viele Filme, die er mochte, Produktionen von X Filme waren, der Berliner Produktionsfirma von Stefan Arndt, Tom Tykwer, Wolfgang Becker und Dani Levy.

Bis zu 40 Mal bettelte er um ein Praktikum

Also hat er sich da für ein Praktikum beworben. Wie Tausend andere. Er hat aber wieder und wieder dort angerufen, wohl bis zu 40 Mal. Am Ende kannte ihn schon die halbe Belegschaft. „Die dachten, entweder ist er irre oder er will den Job unbedingt.“

Sie haben ihn dann genommen. Er fuhr mit seinem klapprigen Auto nach Berlin. Dann durfte er gleich in die Toskana, zum Set von Tykwers „Heaven“. Und war nach nur einem halben Jahr Beckers Assistent bei „Lenin!“. „Zwei Jahre wohnte ich in einer Blase“, meint er rückblickend. Er sei in dieser Firma so abgetaucht, dass er niemand anderen kennenlernte in der Zeit.

Alle Katastrophen, die beim Film passieren können

Allerdings gab es bei „Good Bye, Lenin!“ auch alle Katastrophen, die man bei einem Film erleben kann. Schwangerschaften, Verzögerungen, Krankheiten, Hubschrauber-Ausfälle, die Karl-Marx-Allee zwei mal umsonst abgesperrt und auf altes Ost-Berlin ausgestattet.

Lauter Pleiten und Pannen, die X Filme an den Rand des Ruins gebracht haben. Noch heute trifft Gerster sich mit einigen X-ern, um dieses Trauma zu verarbeiten. Aber das sind natürlich auch Geschichten, die man gern erzählt, weil sie den Erfolg nur umso größer machen. Und „Lenin!“ war ein Riesenerfolg.

Ohne sie hätte er den Film nicht gedreht: Gerster mit seinem Star Corinna Harfouch bei der Filmpremiere.

Foto: ©Filmfest München/Dominik Bindl

Lange hatte Gerster gedacht, er könne vielleicht ein Dasein als Kabelträger am Set fristen und sich so hochkämpfen. Aber dann hat er sich doch lieber für ein Regie-Studium an der Deutschen Film- und Fernsehakademie Berlin entschieden. Becker hat da ja auch studiert. Zweimal musste Gerster sich bewerben, erst dann hat es geklappt. „Oh Boy“ war dann sein Abschlussfilm.

Zwei Jahre mit dem Film um die Welt gereist

Auch dieser Film hat lange gebraucht, ist unter vielen Wehen entstanden. Eine schwere, eine Zangengeburt. Aber dann: was für ein Erfolg. Triumphe beim Bayerischen, beim Deutschen Filmpreis (wo Gerster mit seinem kleinen Film Tykwers Riesenproduktion „Cloud Atlas“ ausstach) und dann bei zahllosen Filmfestivals. Auch das erklärt, warum Gerster so lange brauchte für seinen nächsten Film.

„Oh Boy“ ging auf Reisen, und er ging mit. Zwei Jahre lang. „Das ist die Magie des ersten Mals.“ Es gab damals noch niemanden, der zuhause auf ihn wartete. Also war er permanent mit dem Rollköfferchen unterwegs. Bis er irgendwann dachte, wenn noch mal einer fragt, wieso er den Film schwarzweiß gedreht hat, springt er aus dem Fenster. „Ich hatte einen regelrechten ,Oh Boy’-Kater.“ Er hat dann alles, was mit dem Film zu tun hat, in Umzugskartons gesteckt und weggeräumt.

Gerster an der Kantstraße vor dem Theater des Westens. Auch hier wurde gedreht. Und um die Ecke, im Delphi Kino, hatte sein Film Berlin-Premiere.

Foto: David Heerde

Aber dann kam die lange, leidige Phase mit der Frage, was als nächstes kommen solle. Gerster ging eine Verfilmung von Christian Krachts Roman „Imperium“ an, wieder mit Tom Schilling in der Hauptrolle. Er verfolgte auch ein Projekt über das Party-Berlin der 90er-Jahre. Dann erhielt er ein Stipendium in der Villa Aurora in Kalifornien. Eine willkommene Auszeit, um Distanz zu kriegen.

Ein Teufelchen, das auf der Schulter saß

Aber immer mehr stieg der Druck, dass auch mal was nachkommen müsse. Und immer saß auch dieses Haneke-Teufelchen auf der Schulter. Irgendwann wurde Gerster klar, diesmal bräuchte er jemanden, mit dem er sich austauschen könne. Einen anderen Autor. Und plötzlich traf er auf den Slowenen Blaž Kutin. Der hatte ein fertiges Drehbuch, das lange in der Schublade lag. Und, das ist das Verrückte, es liest sich wie die Antithese, wie das Komplementärstück zu „Oh Boy“.

Wieder ein Tag. Wieder ein Mensch. Wieder eine Stadt. Nur diesmal Alter statt Jugend, Tragödie statt Komödie, Klassik statt Jazz. Und ging es damals um einen Vater-Sohn-Konflikt, so diesmal um eine Mutter und ihren Sohn. Wieder, wie ein Glücksbringer, spielt Schilling den Sohn. Aber diesmal wird das Ganze aus der Sicht der harten, verbitterten und, wie sich zeigen wird, tief verletzten Mutter erzählt.

Gerster 2013 bei der Verleihung des Deutschen Filmpreises, wo sein Film sechs Trophäen gewann.

Foto: Maurizio Gambarini / dpa

Während er all das erzählt, hat sich Gerster eine dicke Sonnenbrille aufgesetzt, wie Harfouch im Film. Gerade passieren wir den Savignyplatz. Hier haben sie vor ziemlich genau zwei Jahren gedreht. Es war viel zu heiß für die Jahreszeit. Corinna Harfouch musste stundenlang im dicken Wintermantel drehen, während um sie herum alle in kurzen Hosen steckten und Eis schleckten.

Und dann kam Christoph Waltz um die Ecke

Beim dritten Take unter der S-Bahn-Brücke kam plötzlich Christoph Waltz um die Ecke. Der guckte, so Gerster, mit einem „verächtlichen Blick, den nur Filmemacher drauf haben, die anderen Filmemachern vor die Kamera laufen“.

Aber, setzt er gleich nach: „Den Schuss haben wir. Vielleicht hätte ich ihn drin lassen und Waltz’ Namen mit aufs Plakat nehmen sollen.“ Das ist nicht nötig. „Lara“ wird vom ersten Moment an und in jeder Einstellung von Corinna Harfouch getragen. Die hatte Gerster ab der zweiten Drehbuchseite im Kopf. Ohne sie, sagt er fast pathetisch, hätte er den Film nie gemacht. Er wollte sich auch keine Gedanken über einen Plan B machen. Sie hat aber auch sofort zugesagt. Und ohne sie kann man sich den Film im Nachhinein auch gar nicht vorstellen.

Das ist jetzt natürlich das Zweite, worauf man den Regisseur, nach der leidigen Frage mit den langen sieben Jahren dauernd anspricht: Den Vergleich mit „Oh Boy“. „Nicht wenige sagen schon, du musst noch einen dritten solchen Film machen, mit einer Person an einem Tag in Berlin.“ Nur, was könnte da noch kommen? Schon „Lara“ wollte er eigentlich nicht in Berlin ansiedeln. „Alles, was ich von der Stadt zeigen wollte, war ja schon im ersten Film drin.“ Dann aber kam der Aha-Moment, ihn im Westen zu drehen. Den kannte Gerster noch nicht gut, den hat er sich mit dem Film entdeckt.

Gerster beim Spaziergang mit Morgenpost-Redakteur Peter Zander

Foto: David Heerde

Was könnte da als Drittes kommen? Vielleicht Berlin an der Peripherie? Oder dieses, wie Gerster findet, hässliche neue gesichtslose Berlin, das rund um den Hauptbahnhof entsteht? Kann man überhaupt noch in Berlin drehen? Ist die Stadt nicht längst ausverfilmt? Nein, da widerspricht Gerster: „Es gibt noch Facetten, die nicht abgefilmt wurden.“

Die Lieblingslocation der ganzen Crew

Man muss sie nur suchen. Darf aber keineswegs touristische Hotspots wählen. „Fernsehturmidyllen etwa. Das habe ich schon bei ,Oh Boy’ zu vermeiden gesucht. Ist mir wohl auch gelungen. Man sieht ihn einmal als Reflexion einer Autoscheibe. Damit konnte ich leben.“

Wir sind jetzt bei Rogacki angekommen, dem traditionsreichen Alt-Berliner Feinkostladen. Für Gerster neben der Paris-Bar eine der Instanzen des alten West-Berlin. Hier kehrt auch Corinna Harfouch in „Lara“ ein. Das, meint Gerster. war die Lieblingslocation der Crew. Kein anderer Drehort wurde so oft aufgesucht.

Ob Beleuchter oder Ausstatter: Alle mussten da noch mal was prüfen und haben dann ein Mittagessen in Rechnung gestellt. Wir trinken hier einen zweiten Kaffee, den Gerster dringend braucht. Als wir uns dann verabschieden, hält es der Regisseur wie der Rest der Crew. Obwohl es etwas früh dafür ist, bleibt er noch zum Mittagstisch.

Die schönste Motivsuche der Filmgeschichte steht an

Bevor wir ihn dafür allein lassen, noch eine letzte Frage. Wird er noch einmal so lange brauchen für einen nächsten Film? Noch mal sieben Jahre? Nein. Da schüttelt er energisch den Kopf. Er will sich nun doch an „Imperium“ wagen. Ein Projekt, das schon viele Höhen und Tiefen durchlief. Nicht wenige Regisseure leben mit so einem Herzensprojekt ihre Megalomanie aus, meint Gerster.

Das sei so ein „Werner Herzogscher Wahnsinn“. Das sei auch wie Beckers „Lenin!“. „Nur dass alle nackt sein müssen und auf der Koskosnussinsel leben.“ Dieser Film wird folglich nicht in Berlin spielen. Jetzt wird gerade vorsichtig überlegt, auf welcher Südseeinsel man das drehen könnte. „Das“, hofft Gerster, „ wird die schönste Motivsuche, die die Filmgeschichte je erlebt hat.“