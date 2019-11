Seeed liefert in Berlin ein perfektes Heimspiel ab 

Berlin. Seeed sind nach mehr als zwei Jahren Bühnenabstinenz zurück: Und wie! Seit Ende der 90er-Jahre bringt die Band jamaikanische Beats auf deutsche Bühnen. Jetzt ist die zehnköpfige Band mit neuen Songs für zwei Konzerte in Berlin.

Am Mittwochabend machten Sänger Peter Fox und Co. Die Stadt wieder zum „Dicken B oben an der Spree“. Im Gepäck hatten Seeed Songs aus ihrem lang erwarteten Album „Bam Bam“, das im Oktober 2019 erschien, und natürlich eine Auswahl ihrer größten Hits wie „Aufstehn!“ und „Music Monks“. Ein zweites Konzert spielen sie am Donnerstag.

Die Konzerte in der Max-Schmeling-Halle sind ausverkauft, die Stimmung wie zu Weihnachten: euphorisch, erwartend, voller Vorfreude.

Nach dem Tod von Seeed-Sänger Demba Nabé war nichts mehr wie zuvor

Lange mussten die Fans auf Live-Auftritte ihrer Idole warten. Im vergangenem Jahr starb Leadsänger Demba Nabé. Und plötzlich war bei Seeed nichts mehr, wie es mal war. Lange Zeit war sogar unklar, ob die Musiker um das verbliebene Gesangsduo Peter Fox und Frank Dellé nicht ganz aufhören würden. Daran gedacht hatten sie nach eigener Aussage jedenfalls. Und entschieden sich dagegen.

Gott sei Dank, werden sich jetzt wohl die Fans in der Max-Schmeling-Halle gesagt haben. Eröffnet wird der wuchtige, stimmungsgeladene Abend mit der Single „Ticket“ von dem neuen Album. Doch auch Klassiker wie „Augenbling“, „Waterpumpee“ oder „Music Monks“ stehen auf der Playlist. Und die Zuschauer danken es ihnen mit euphorischem Beifall.

Bei Seeed tanzen einfach alle

Es wird getanzt, geschwitzt, mitgesungen – ganz so, wie es sich Seeed von ihren Fans wünschen. Sogar die Ordner vor der Bühne tanzen mit. Für einen Gast-Song kommt auch noch Rapper Trettmann zur Unterstützung auf die Bühne.

Seeed spielen ein umjubeltes Konzert, voller nostalgischer Momente, ohne in der Vergangenheit stecken zu bleiben. Glücklich, wer eine Karte für das Konzert am Donnerstag hat.