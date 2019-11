Jazzfest: Im Gropius-Bau wird das Publikum Teil der Musik

Berlin. Ein Klumpen Musiker hat sich in einer Ecke des Lichthofs im Martin-Gropius-Bau versammelt. Publikum drängt sich herum, direkt hinter und neben den Spielenden. Lang gezogene Klangschichten füllen die Halle, schieben sich ineinander. Keine Trennung zwischen Bühne und Zuschauern. Bei genauem Hinsehen entdeckt man einen dunkelhäutigen, weißhaarigen Herren, der hin und wieder mit den Händen ein paar Gesten macht, die aussehen, als würde er freundlich Fische durch zu flaches Wasser leiten.

Und als die Musik an Fahrt gewinnt, anfängt ein wenig nach Strawinskys „Sacre du Printemps“ zu klingen, hört er auf zu dirigieren. Die Musiker spielen alleine weiter. Anthony Braxton, 74 Jahre alt, ist es, der sich da so weit wie möglich aus allem herausnimmt. Einer der großen US-Komponisten im Grenzgebiet von Jazz und auskomponierter Musik. Wenn Braxton ein 60-köpfiges Ensemble eine Nacht lang seine Musik spielen lässt, ist nichts zu sehen von Eitelkeit. Er möchte eher, scheint es, in seiner Musik verschwinden.

Spontan gegründete Bands jammen vor Hieronymus Bosch

Wie konsequent man so eine Anti-Maestro-Show betreiben kann, wie spannend das fürs Publikum ist, zeigt die Eröffnung des diesjährigen Jazzfests. Inszenierte seine Leiterin Nadin Deventer im letzten Jahr das Haus der Berliner Festspiele auf mehreren Bühnen parallel, setzt sie in heute noch eins drauf. Die von Braxton angeleiteten Musiker*innen aus den USA, Australien und Berlin schwärmen peu à peu aus, den ganzen Gropius-Bau zu bespielen, mit seinen Sälen, seinen Ausstellungen.

In Grüppchen sieht man sie durch die Gegend ziehen, Instrumente und Notenständer in der Hand. Manche spielen im Laufen. Ein Streichtrio bildet sich, wo eben noch ein Orchester saß. Drei Damen singen von einer Empore herab. Woanders stehen fünf Bläser*innen, stecken die Köpfe zusammen, bewegen sich langsam im Kreis. Im runden Foyer lehnen ein Flötist und eine Sängerin Rücken an Rücken. Bläser spielen ein leeres Treppenhaus hinauf. In einem Nebenraum jammen zwei spontan gegründete Bands gemeinsam vor einem Gemälde von Hieronymus Bosch.

So lebendig hat man aktuelle Musik selten erlebt

Auch dort hört man im Hintergrund, was in den anderen Räumen vor sich geht. Über 400 von Braxtons Kompositionen werden an diesem Abend gespielt, in nicht festgelegten Abfolgen und Konstellationen. Alles passiert zugleich, verschmilzt zu einem einzigen Stück, einer begehbaren Musik. Sechs Stunden lang. Das Publikum sitzt, steht, flaniert dazwischen herum. Bekannte treffen sich, quatschen, gehen weiter. Andere sitzen unbewegt und andächtig in einer Ecke und lauschen.

Schier endlos tun sich neue Orte zum Musikmachen auf. Irgendwo wird geklatscht, während eine Treppe tiefer eine halbe Symphonie im Gange ist. Gerade hat man an der Bar ein Bier ergattert, da fängt neben einem jemand an zu singen. Und immer wenn man denkt, jetzt geh ich nach Hause, ist es woanders wieder neu interessant. So lebendig hat man aktuelle Musik selten erlebt – ein Zusammenspiel freier Einzelner, geeint durch einen Klangrahmen, gesteuert nur von Aufmerksamkeit, von Zuhören und Mitmachen. Ein schöneres Bild kann man sich auch für ein Jazzfestival kaum vorstellen.

Jazzfest Berlin 2019, noch bis 3.11. im Haus der Berliner Festspiele und an diversen Orten https://www.berlinerfestspiele.de/de/jazzfest-berlin/start.html