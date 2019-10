„Die Architekten“: Abgesang auf ein Land, das sich auflöst

Im Zoo Palast wird am 5. November noch einmal „Die Architekten“ gezeigt: ein filmisches Dokument über den Niedergang der DDR.

Er war einer der letzten Filme der Defa. Und kein anderer ging so kritisch mit seinem Land, der DDR, ins Gericht wie dieser. „Die Architekten“ zeigte schonungslos die real existierende Agonie und Perspektivlosigkeit der späten DDR auf und nahm kühn vorweg, weshalb das Land seinen Geist aufgeben sollte.

Die Dreharbeiten wurden allerdings so lange hinausgezögert, dass Peter Kahanes Film 1989 von den Ereignissen knallhart überholt wurde. Er kam erst ins Kino, als die Mauer längst gefallen war. Und doch ist er ein einzigartiges Zeitdokument, auch ein bewegender Film über den Verlust von Heimat, den man überall versteht.

Eine bittere Abrechnung mit dem bestehenden System

Nun kann das unterschätzte, vergessene Meisterwerk wieder oder überhaupt zum ersten Mal überhaupt entdeckt werden: in der Filmreihe „Hauptrolle Berlin“, in der die Berliner Morgenpost gemeinsam mit dem Zoo Palast an jedem ersten Dienstag im Monat einen genuinen Berlin-Film zeigt.

Ein junges Team von Architekten soll an der Peripherie von Berlin ein Kulturzentrum erschaffen.

Foto: DEFA-Stiftung/Christa Köfer

Zum 30. Jahrestag des Mauerfalls hätte man natürlich auch eine der vielen Produktionen über die direkten Ereignisse des 9. November zeigen können oder eine der vielen Liebesgeschichten, die durch die Mauer getrennt sind. „Die Architekten“ aber ist zu diesem Jubiläum vielleicht ein viel interessanterer Beitrag, weil er wirklich zeigt, woran die DDR zugrunde gegangen ist und weshalb die Mauer letztlich gefallen ist.

Flucht in Zynismus oder innere Emigration

Die Hauptfigur Daniel Brenner (Kurt Naumann) ist so alt wie die DDR selbst. Und fühlt sich doch fremd im eigenen Land. Trotz bester Noten hat der Architekt bislang nicht mehr als Bushaltestellen und Trafostationen entwerfen dürfen. Nur durch seinen alten Professor – und vielleicht auch, weil sich so viele Talente schon abgesetzt haben – bekommt er endlich eine Chance: Für eine neue Satellitenstadt am Rande von Berlin soll er ein soziokulturelles Zentrum schaffen. Eine Investition von 85 Millionen DDR-Mark.

Brenner vor dem kühnen Entwurf, das die Bauleitung genehmigen muss.

Foto: ©DEFA-Stiftung/Christa Köfer

Brenner kann sogar durchsetzen, dass er sich dafür seine Mitarbeiter selbst aussuchen kann. Das ist gar nicht so einfach. Einige seiner Kommilitonen sind längst abgewandert, andere haben sich in innere Emigration oder Zynismus geflüchtet. Mit sechs Freunden, die wie er bisher nie zum Zuge kamen, entwirft Brenner eine große Antithese auf die klassischen Plattenbaubetonwüsten: ein urbanes Zentrum mit Cafés und Restaurants, um das Areal bewohnbarer zu machen.

Zusammenbruch unter der Feier-Tribüne

Doch obschon der Entwurf abgesegnet wird, werden schon bald Einsparungen verkündet, und alles radikal Neue, das ihren Plan ausgemacht hat, wird nach und nach gestrichen. Weshalb ein Teil der Gruppe aussteigt oder gänzlich zynisch wird. Brenner will für seinen Traum kämpfen, isoliert sich damit aber immer mehr. Selbst seine Frau verlässt ihn und reist mit ihrer Tochter in den Westen aus. So bleibt beim Richtfest nichts mehr übrig von den kühnen Plänen. Und Brenner bricht, was für ein Bild, nach der Feier unter der Redetribüne zusammen.

Brenner muss sich von seiner Tochter verabschieden, die mit ihrer Mutter in den Westen ausreist.

Foto: ©DEFA-Stiftung/Christa Köfer

Die Geschichte dieser Architekten ist ein Stück weit natürlich auch die der Filmemacher. Regisseur Peter Kahane hatte zuvor mit „Ete und Ali“ (1985) und „Vorspiel“ (1987) zwei Filme gedreht, die sehr realitätsnahe Einblicke in die Lebenswirklichkeit der DDR-Jugend gegeben hatten. Ein Projekt nach Friedrich Wolf kam danach allerdings nicht zustande.

Der Frust der Architekten ist der der Filmemacher

Die Frustration, dass es nicht mehr weiter geht, kannte Kahane also nur zu gut. Und der Drehbuchautor Thomas Knauf erkannte dies sogar als die Erfahrung einer ganzen Generation – „nämlich das tiefe Misstrauen der Väter dieses Landes gegenüber ihren Söhnen, und vor allem gegenüber ihren eigenen Söhnen“.

Das Drehbuch, das er bereits 1987 schrieb und das Kahane umsetzen wollte, las sich wie eine vehemente Abrechnung mit dem bestehenden System, das alle Neuerungen im Keim erstickt. Die Defa-Direktion lehnte deshalb zunächst strikt ab. Erst der Filmminister erteilte die Drehgenehmigung. Wohl auch, weil man die Umbruchstimmung erkannte und es sich da vielleicht ganz gut machte, wenn man so einen kritischen Film in der Schublade hatte, quasi als Option in die neue Zeit hinüber.

Regisseur Peter Kahane (M.) beim Dreh mit seinem Hauptdarsteller Kurt Naumann.

Foto: ©DEFA-Stiftung/Christa Köfer / r

Die Dreharbeiten hätten eigentlich schon im Februar 1989 beginnen sollen. Aber unter fadenscheinigen Begründungen wurden sie immer wieder hinausgezögert. So fiel die erste Klappe erst im Oktober, als die Bürger längst auf die Straße gingen und „Wir sind das Volk“ riefen.

Ein Film zwischen den Zeiten

Als dann die Mauer fiel, drehte das Team tapfer weiter. Auch wenn allen bewusst war, dass sie keinen Gegenwartsfilm mehr drehten, mit dem man etwas verändern wollte, sondern nur noch einen Abgesang auf ein Land, das sich bald auflösen sollte. Ein Film zwischen den Zeiten.

Als „Die Architekten“ im Mai 1990 ins Kino kam, hatten die Leute längst andere Sorgen. Und wollten sich keinen Film mehr ansehen, über den die Geschichte hinweggerast ist. Dennoch ist „Die Architekten“, gerade aus der heutigen Distanz, ein einzigartiges Zeit-Bild. Mit seinem schonungslosen Blick auf die bestehenden Verhältnisse und seinen melancholischen Stadt-Bildern. Dass sein Film im Kino unterging, hat Kahane verschmerzt. Enttäuscht hat ihn aber, dass er danach kaum im Fernsehen ausgestrahlt wurde. Obwohl er in Zeiten der allgemeinen Ostalgie-Welle ein guter Kontrast gewesen wäre. Um den DDR-Verklärern einen Spiegel vorzuhalten, wie es damals wirklich gewesen ist.

Zoo Palast, 5. November, 20 Uhr in Anwesenheit des Regisseurs Peter Kahane.