Bei „Home“ herrscht Taschentuch-Alarm. Zur Auflockerung begrüßt Michael Bublé Helene Fischer, einfach so.

Konzert in Berlin

Konzert in Berlin Michael Bublé bringt die Mercedes-Benz-Arena zum Beben

Top-Events in Berlin

Top-Events in Berlin

Dann ist er da, der Moment, auf den die weiblichen Fans sehnsüchtig gewartet haben: Michael Bublé singt seinen ersten großen Hit „Home“. Begleitet von einer Akustikgitarre. Taschentuch-Alarm, hart am Rande zum Kitsch.

Auch, wenn der Frauenschwarm nur zu gern über hochtourige Romantik witzelt, versteht er sich doch aufs Vorzüglichste auf zu Herzen gehende Melodien. Wie das Jeri-Southern-Cover „When I Fall in Love“. So anrührend gesungen, dass es am Ende für einen Augenblick mucksmäuschenstill ist, bevor der Applaus aufbrandet.

Irgendwann begrüßt Michael Bublé dann noch beim umjubelten Konzert in der ausverkauften Mercedes-Benz Arena unter dem ungläubigem Staunen der Zuschauer Helene Fischer. Nur, um Sekunden später zu scherzen: „Nein, sie wird nicht kommen.“ Kanadischer Humor, der oft aufblitzt an diesem Abend. Er ist eben auch Entertainer, hat stets einen lässigen Spruch auf den Lippen. Albert herum, dass sein Künstler-Ego so groß ist, dass es laut nach ihm ruft. Einfach nur einer der weltbesten Sänger zu sein, wäre für den 44-Jährigen schlicht zu wenig.

Michael Bublé ist der Superstar des Jazz’ und versteht es auch, sich als solcher zu inszenieren. Die Bühne vor der großen, kreisrunden Leinwand, auf der eingangs Bublés Initialen prangen, versprüht Las-Vegas-Charme. Auf einem Steg weit in die Arena hinein geht er auf Tuchfühlung mit den Fans. Singt mit Daniel aus dem Publikum „Everything“. Macht später Selfies für einige Glückliche.

Dramatisch-pompöse Arrangements

Für den perfekten Sound mit teils dramatisch-pompösen Arrangements sorgt derweil die in einem opulenten Rund gruppierte Big Band. Fast ein Orchester mit 34 Musikern, bestehend aus einer Bläser-Sektion, Streichern, Bas, Piano und gerade mal einer Gitarre. Braucht man halt nicht unbedingt beim Jazz.

Michael Bublé schwärmt von Berlin. Und sieht gut aus im grauen Anzug mit der weißen Nelke am Revers und der schmalen Krawatte im eleganten Mad-Men-Stil. Nicht nur optisch, auch musikalisch überzeugt er von Anfang an. Zum Auftakt gibt es „Feeling Good“ , ein Anthony-Newley-Song, den schon John Coltrane, Nina Simone und George Michael gecovert haben. In der Bublé-Version mit einem James-Bond-Intro, bei dem die Halle bebt.

Der Kanadier erweist sich einmal mehr als herausragender Interpret von Klassikern aus dem Great American Songbook. Wie weiland Frank Sinatra, mit dem er immer wieder verglichen wird, ist Bublé zudem ein fantastischer Crooner, phrasiert jazzig swingend im Easy-Listening-Stil. Federleicht und scheinbar mühelos. Einer der letzten seiner Art.

Zum Jazz kam Bublé über den italienischen Großvater

Zum Jazz und seinen Vorbildern wie Sinatra, Dean Martin, Al Martino und Ella Fitzgerald kam der vierfache Grammy-Preisträger übrigens durch seinen italienischen Großvater, von dem Bublé liebevoll erzählt. Schon im Kindesalter kannte er dessen Plattensammlung in- und auswendig, hörte Songs unter anderem von den Mills Brothers. Schnell war für ihn klar, dass er genau diese Art von Musik machen und Sänger werden wollte. Mit Erfolg. Michael Bublé hat bislang 41,9 Millionen Tonträger verkauft und den Jazz bei Menschen aller Altersklassen populär gemacht.

In den letzten Jahren hat er sich allerdings rar gemacht. Nachdem sein Sohn Noah 2016 an Leberkrebs erkrankt war, hat Dreifach-Papa Bublé alle Auftritte abgesagt und sich ganz der Familie gewidmet. Erst als es Noah wieder gut ging, ist der Musiker ins Studio und hat 2018 sein aktuelles Album „Love“ aufgenommen. Daraus stammt auch der Song, den er jetzt seiner Frau gewidmet , die schwelgerische Ballade „Forever Now“. Live ganz großes Gefühlskino.