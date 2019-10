Lo Malinke: Neustart nach schweren Jahren

Er kommt mit dem Moped angetuckert. Dick eingemummelt ob der herbstlichen Temperaturen. Den Helm tauscht er gegen eine Schiebermütze ein, um den Kopf warmzuhalten. Ohne seine markante Glatze erkennt man Lo Malinke kaum. Aber auch so allein ist er schon fast inkognito. Denn zwei Jahrzehnte lang gab es Lo Malinke eigentlich nur zu zweit: als die eine Hälfte des grandiosen Kabarett- und Chansonduos Malediva, immer gemeinsam mit Tetta Müller, mit dem Malinke auch privat zusammen ist.

Was andere Paare zu Haus so an Auseinandersetzungen haben, das haben die beiden einfach auf die Bühne gebracht. Und zu Kunst gemacht, über die man auch herzlich lachen konnte. Nun aber geht Lo Malinke eigene Wege. Nur beruflich, wohlgemerkt. Am kommenden Montag stellt der 49-Jährige in der Bar jeder Vernunft, wo auch Malediva zu Hause war, sein erstes Soloprogramm vor.

Beruflich getrennte Wege, privat weiter glücklich

Das Ganze hat einen tragischen Hintergrund. Tetta – im bürgerlichen Leben: Philipp – Müller nämlich musste sich von der Bühne zurückziehen. Dem gingen sechs schwere Jahre voraus. „Wir hatten keine Erfahrungen mit psychischen Erkrankungen“, meint Lo – eigentlich Lodovicus – Malinke. Erst wurde bei seinem Partner Burn-out diagnostiziert. Das schien Sinn zu machen: „Wir waren ja 18 Jahre durchgängig auf Tour.“ Es war aber mehr: eine schwere Depression.

So kannte man sie: Tetta Müller (o.) und Lo Malinke als Malediva, hier eine Aufnahme von 2011.

Foto: Robert Recker

Sie zogen raus aus Berlin, aus dem Trubel der Stadt. Nach Kladow, ans Wasser. Das hat geholfen. Es gab sogar Phasen von unglaublichem Antrieb. Nach drei Jahren Abstinenz hatten die beiden dann 2017 ein Bühnen-Comeback vor. Die Tournee war bereits geplant. Aber kurz vor der Premiere dann der Rückschlag. Und die Einsicht: Tetta Müller ist manisch depressiv, die Störung bipolar. Sie haben alles abgesagt. „Tetta hat begriffen, dass die Bühne eine Gefahr für ihn darstellt.“

Die Reißlinie gezogen

Sechs Jahre lang sei das eine schwere Zeit gewesen, wo Malinke sich manchmal auch in die Rollen von Chef, Krankenschwester und Antreiber gezwungen sah. „Wir hatten ja Verträge. Das war furchtbar.“ Es sei ihnen unendlich schwer gefallen, Malediva aufzugeben. Aber es war dann auch eine unheimliche Erleichterung.

Und das Paar hat sich einen Traum erfüllt. Und ist nach Mallorca gezogen. Müller ist da inzwischen Deutschlehrer. „Und richtig erfolgreich“, wie sein Mann stolz meint, „wie bei allem, was er macht.“ Malinke selbst hat seither hauptsächlich Drehbücher für Til Schweiger geschrieben, „Hot Dog“, „Klassentreffen 1.0“ oder zuletzt „Klassentreffen – Die Hochzeit“, das im Januar ins Kino kommt. Til Schweiger war egal, ob Malinke in Kladow oder auf Mallorca schrieb. Hauptsache, er schrieb. Und den beglückte das einsame Schreiben.

„Aber“, gibt er zu, „es fehlte ein Drittel.“ Und dieses Drittel war: auf der Bühne zu stehen. Noch vor dem endgültigen Malediva-Aus hatte Malinke einen Roman geschrieben, für den er Lesungen halten sollte. Er fand das „schrecklich langweilig“, machte eine Art Vorleseprogramm daraus. Und erkannte: Er kann auch alleine auf der Bühne stehen. Deshalb wagt er jetzt sein erstes richtiges Solo. „Ich hole mir da etwas zurück, was mir all die Jahre gefehlt hat.“

Ein Film, den Lo Malinke mit Til Schweiger schrieb: „Klassentreffen 1.0 – Die unglaubliche Reise der Silberrücken“ mit Samuel Finzi (l.) und Milan Peschel

Foto: Warner Bros.

Er hätte in den letzten Jahren so viel lernen müssen, sagt er mit typischem Malediva-Witz, „da muss man nicht allein drauf sitzen“. Eine Art „kluge Stand-up-Comedy“ soll es werden. Und singen wird er auch. Sechs Lieblingslieder aus alten Programmen, die er neu instrumentieren ließ. Begleitet wird er indes nicht mehr vom Pianisten Florian Ludewig, der die „dritte Hälfte“ des Duos war. Die Musik kommt vom Band. Malinke ist mal wirklich ganz allein auf der Bühne. Lo solo, sozusagen.

Am Arkonaplatz fing alles an

Wir haben uns am Arkonaplatz getroffen. Hier hat für das Paar, das in diesem Jahr sein 30-Jähriges gefeiert hat, „alles angefangen“, wie Malinke nicht ohne Pathos meint. Sie hatten gerade ihre ersten Abende in Berlin gegeben, 14 Tage ensuite im Café Theater Schalotte. „Und niemand kam. Wir waren oft mehr auf der Bühne als im Saal. Wenn Familie da war, war auch mal Publikum.“ Berlin hat ihnen trotzdem wahnsinnig gefallen. Als sie an einem Sonntag auf dem Flohmarkt am Arkonaplatz waren, haben sie spontan beschlossen, hierzubleiben. Und haben ihre Zelte in Köln sofort abgebrochen. Auch ihre erste Wohnung haben sie noch am selben Tag, das klingt heute wie Fantasy, dort gefunden.

Lo Malinke mt Morgenpost-Redakteur Peter Zander.

Foto: Reto Klar

Vielleicht kein Zufall, dass Malinke seinen Neustart genau an diesem Ort erörtert. Auch wenn er inzwischen vergessen hat, wie kalt Berlin im Herbst ist. Er kommt frisch von Mallorca. „Aufgeräumt“ heißt sein Solo. Und „Alles muss raus“ steht in der Programmansage. Soll das erste Solo schon das letzte sein?

Premiere ohne den Gatten

Nein, keineswegs. Malinke hofft schon, dass es ein Erfolg wird. Aber er will nicht wieder die alten Fehler machen und plant deshalb nur wenige Auftritte mit vielen Pausen. Auch für seinen Mann.

Und Tetta? Diese Frage muss schon sein: Wird Tetta Müller denn zu seiner Solo-Premiere kommen? Nein. Energisches Kopfschütteln. Das wäre zu aufregend. „Aber er hat gesagt: ,Wenn das gut läuft und du spielst das nächstes Jahr in Kleinkleckersbach vor 13 Leuten, dann komm ich gern mal vorbei. Inkognito, mit Mütze und Sonnenbrille. Aber eher nicht.’“ Auch ein Liebesbeweis.