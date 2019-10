Robert Habecks Lieblingsfilm: Wie bekehre ich einen Nazi

Grünen-Politiker Robert Habeck stellte in der Astor Film Lounge seinen Lieblingsfilm vor. Und stellte Bezüge zur Thüringen-Wahl her.

„Noch lachen Sie!“, meinte Robert Habeck. Und setzte gleich warnend nach, dies sei „nicht jedermanns, nicht jederfraus Geschmack.“ Es gab dann tatsächlich ein paar Besucher, die am Dienstagabend die Astor Film Lounge vorzeitig verließen. Aber nur wenige. Denn der Grünen-Politiker zeigte hier, auf Einladung der Deutschen Filmakademie, seinen Lieblingsfilm. Und der ist „Adams Äpfel“ von dem für seinen seltsamen Humor so bekannten wie gefürchteten Dänen Anders Thomas Jensen.

In der Reihe „Mein Film“ haben schon viele Prominente ihren Kinoliebling vorgestellt. Auch schon Politiker wie Peer Steinbrück (SPD) oder Angela Merkel (CDU). Aber so deftig war die Wahl wohl noch nie. In „Adams Äpfel“ muss ein Neonazi (Ulrich Thomsen) zur Resozialisierung aufs Land zu einem mehr als unkonventionellen Pfarrer (Mads Mikkelsen).

Lehrstück, wie man mit Menschen auskommen kann

Der sieht die Bekehrung dieses buchstäblich schwarzen Schafs als eine der zahllosen Herausforderungen, die ihm das Leben (oder Gott?) in den Weg stellt. Dabei geht es in dieser Farce deftig zur Sache. Da werden Leute krankenhausreif geprügelt und angeschossen. Und der Pfarrer wie die anderen Landbewohner sind allesamt selbst höchst skurrile Figuren, so dass man manchmal fast das Gefühl hat, der Neonazi sei auf weiter Flur der einzig Vernünftige. Was natürlich eine ungeheure Provokation ist.

Der Neonazi (Ulrich Thomsen, r.) und der Pfarrer (Mads Mikkelsen) in „Adams Äpfel“. .

Foto: picture alliance / Everett Collection

Habeck lebt in Schleswig Holstein, wo Dänen eine große Minderheit stellen. Er hat auch Dänisch studiert und deine Zeit lang in Kopenhagen gelebt. Klar, dass dem einen der beiden Bundesvorsitzenden der Grünen das dänische Kino da nah ist. Aber nicht deshalb hat er den Film gewählt.

Ein Film von besonderer Aktualität

Er findet ihn vielmehr „fast aufregend aktuell“, weil es darum gehe, „wie man mit lauter Leuten, mit denen man eigentlich nichts zu haben will, doch zu tun haben kann“. Und das sei nach der jüngsten Landtagswahl in Thüringen ein Gebot der Stunde.

Habeck ist, im Gespräch mit Akademie-Vorstand Christiane Paul, ein wenig angegriffen, wohl noch von seiner Wahlkampfhilfe in Thüringen und dem Schock über den Wahlausgang. Seit den Landtagswahlen fünf Wochen zuvor, glaubt er, habe die Polarisierung der Gesellschaft noch einmal rapide zugenommen.

Das Zauberwort ist Anerkennung

Was er aber bei seiner Tour gerade auch durch Thüringen gelernt hat, ist, dass man die Menschen, die anders denken, nicht ausgrenzen dürfe, sondern dass man ihnen erst mal Anerkennung schenken müsse. Nur so könne man sie erreichen. Er spricht etwa von Braunkohlearbeitern. Natürlich muss diese Art der Energiegewinnung ein Ende haben, und natürlich ist da ein Frust. Aber man müsse erst mal anerkennen, welche Arbeit die Menschen hier geleistet haben. Dann hören sie einem auch zu.

Insofern sieht Habeck trotz all der erschreckenden Wahlergebnisse noch Hoffnung. So wie ja auch der Pfarrer im Film durch Trotz und Beharrlichkeit irgendwann seinen Schützling erreicht. Und auch Habeck selbst habe auf seiner Wahlkampftour einen Ex-Nazi getroffen, der zwei Jahre im Knast gesessen sei und schlimme Dinge getan habe. Aber sich davon losgesagt hat. „Das war ein treuer Teddybär“, so Habeck: „Hätte ich meine Kinder dabei gehabt, hätte ich sie ihm anvertraut.“