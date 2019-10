Theater an der Parkaue Eine Frau, die an den Verhältnissen zerbricht: „Grete Minde“

Eigentlich ist Tangermünde ein kleines Hansestädtchen an der Elbe. Doch stehen Häuser und Mauern so dicht an dicht, dass sich unweigerlich klaustrophobische Beklemmung einschleicht. Alles wirkt eng und düster. Zumal zwei alptraumhafte Altarbilder von Himmel und Hölle die Szenerie an den Bühnenseiten flankieren. Stets die ewige Verdammnis vor Augen, ist es ein Wunder, dass die beiden verliebten Teenager Grete und Valtin hier arglos herumtollen. Misstrauisch beäugt von Gretes Schwägerin Trude. Verbittert durch die eigene unerfüllte Sehnsucht nach Liebe, geifert sie glaubensstreng, hetzt gegen Grete. Deren Mutter war eine „Span’sche“. Eine Katholikin im lutherischen Tangermünde. Am Vorabend des Dreißigjährigen Kriegs ein Grund für glühenden Hass.

Obwohl das tragische Schicksal der Kaufmannstochter Grete vor historischem Hintergrund im Jahr 1617 erzählt wird, ist ihre Geschichte zeitlos aktuell. Nun feierte „Grete Minde“ im Theater an der Parkaue Premiere. Eine Koproduktion mit dem Volkstheater Rostock. Regisseur Kay Wuschek, der von 2005 bis 2019 Intendant des Theaters an der Parkaue, hat aus Theodor Fontanes Novelle aus dem Jahr 1879 eine Bühnenfassung für Jugendliche ab 16 extrahiert. Die skizziert, wie aus einem fröhlichen Mädchen eine gebrochene Frau wird, die sich aus Trotz und Unmut selbst zugrunde richtet und dabei eine ganze Stadt in Brand steckt.

Eine Hexe mit schwarzen Augen

Der Stadtbrand von 1617 in Tangermünde ist verbürgt. Anders als in der Novelle wurde die historische Grete Minde dafür zu unrecht gefoltert und hingerichtet. Hier ist sie eine der typischen Frauenfiguren von Fontane, die sich nicht frei entfalten dürfen und stattdessen an ihrer Umgebung, an Lieblosigkeit und an Vorurteilen kranken. Und am Leben scheitern. Sophia Platz als Grete macht deren Sinneswandel eindrucksvoll sichtbar.

Anfangs noch von ihrem Vater Jakob (Ulf Rethel) vor den Repressalien durch den Halbbruder Gerdt (Bernd Fäber) und dessen Frau Trude (Sandra-Uma Schmitz) geschützt, wird das Familienleben nach dessen Tod unerträglich. Von Trude angestachelt, fordert Pfaffe Gigas (Steffen Schreier) von Grete streng den richtigen Glauben. Trude indes beschwört ein ums andere mal: „Fremdes Blut, fremder Glaube.“ Für sie ist Grete eine Hexe mit schwarzen Augen, die sie aus dem Haus haben will.

Nah am Original geblieben

Letztlich flieht Grete mit Valtin (Alexander von Säbel). Sie schlüpfen bei den Spielleuten unter, die eingangs mit dem Puppenspiel „Das jüngste Gericht“ für Furore sorgen. Als Valtin stirbt, fleht er Grete an, mit dem gemeinsamen Kind zurück zum Haus ihres Bruders zu gehen. Doch dort findet sie keine Gnade, stößt auf Bigotterie und Geiz. Grete schlägt mit Gewalt zurück.

Die eindringliche Inszenierung bleibt nah am Original, malt das Frauenporträt in dunklen Farben. Sie zeigt, wie eine Frau durch religiösen Eifer, Fremdenhass und patriarchale Machtstrukturen klein gemacht wird. Die Parallelen zur Gegenwart sind erschreckend.

Theater an der Parkaue, Parkaue 29, Lichtenberg, Tel. 55 77 52 52. Nächste Vorführung: 30.10. (18 Uhr).