Deutsches Theater

Der Regisseur Jürgen Kruse, Jahrgang 1959, hat sich in den vergangenen Jahrzehnten eine kaum zu verwechselnde Handschrift zugelegt. Seine Bühnenbilder gleichen meist lichtarmen Rumpelkammern, in denen man schon mal für einen ganzen Abend auf Entdeckungsreise gehen kann. Von innen erleuchtete Globen, Wäscheleinen mit Büstenhaltern, Litfaßsäulen, Plakate, Bücher – der Schuttabladeplatz der Zeit. Gern passiert hier vieles gleichzeitig. Die erzählerische Linearität scheint aufgehoben, während die Schauspieler die Textvorlage als assoziativen Steinbruch nutzen und daraus auch Widersinniges, Doppeldeutiges, zuweilen puren Nonsens schöpfen. Im besten Fall entsteht in diesem Dämmerlicht ein Gespinst aus Rätseln, das die bedrückende Kraft schwerer Träume hat. Im schlechtesten entsteht erst Ratlosigkeit und dann lähmende Langeweile. So ist es leider bei diesem Abend.

Skelette grüßen von den Wänden

Kruse hat sich Ödön von Horváths „Glaube Liebe Hoffnung“ aus dem Jahr 1932 ausgesucht, und Bernd Damovskys Bühne nimmt den Untertitel („Ein kleiner Totentanz in fünf Bildern“) wörtlich: Skelette grüßen von den schwarzen Wänden, gegen Ende wird sich auch noch ein umgedrehtes Christuskreuz vom Schnürboden herabsenken. Es ist ja auch klar, dass diese Geschichte kein gutes Ende nehmen wird. Elisabeth (Linda Pöppel) will sich eine Existenz aufbauen, steckt aber in der Falle. Sie muss sich Geld für den Wandergewerbeschein leihen, mit dem sie an Arbeit zu kommen hofft, um ihre alten Schulden zu bezahlen. Sie versucht vergeblich, ihren Körper bei einem Anatomischen Institut zu verkaufen. Der Präparator leiht ihr nur aus Mitleid Geld, das sie für zum Abbezahlen der Altschulden nutzt, was wiederum auffliegt. Elisabeth befindet sich in einem Strudel aus Lügen und Schulden, aus dem es kein Auftauchen gibt – auch wenn ihre kurze Liebschaft mit dem Schutzpolizisten Alfons Klostermeyer (Manuel Harder) zunächst Hoffnungen darauf weckt. Aber der Polizist denkt lieber an seine Karriere und überlässt sie ihrem Schicksal.

Die Schauspieler bleiben blass

Es ist eine rabenschwarze, zutiefst fatalistische Geschichte, durch die immer wieder Momente lichter Komik durchschimmern. Traurig, dass sich diese Qualitäten des Stücks an diesem Abend so selten vermitteln – und keine andere Qualität an ihre Stelle tritt. Das liegt vor allem an Kruses Sprachexerzitium: die Schauspieler lassen Wörter wie „Auto“ bedeutungsvoll im Raum stehen, um dann „-psie“ hinzuzufügen, sie verhaspeln sich gewollt in Bedeutungsunterschieden, sie fremdeln mit dem Text, brüllen zwischendurch jäh auf (zum Beispiel das sattsam bekannte „Order“ des britischen Unterhaus-Sprechers John Bercow) – und so gut wie nie entstehen die Funken einer Pointe oder assoziative Überraschungen.

Traurig macht das vor allem wegen der ungenutzten Möglichkeiten: Linda Pöppel kann nur in Anflügen zeigen, welche Tiefe sie dieser Elisabeth hätte geben können. Und höchstklassige Schauspieler wie Manuel Harder oder der großartige Bernd Stempel als Vizepräparator bleiben in dieser überinstrumentierten Versuchsanordnung blass. Das ist schade. Einige Zuschauer verlassen die Vorführung schon nach einer halben Stunde.

Deutsches Theater (Kammerspiele), Schumannstr. 13a, Mitte. Nächste Vorführung: 31.10.,19.30 Uhr.