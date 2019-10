"Das perfekte Geheimnis": Bitte nicht zu Hause nachmachen

Berlin. Sie haben nichts zu verbergen? Sicher? So sicher, dass Sie Ihren Partner und ihre Freunde alle Nachrichten auf Ihrem Handy lesen und Anrufe mithören lassen würden? Genau mit diesem Gedankenspiel sehen sich die Protagonisten in Bora Dagtekins neuem Film „Das perfekte Geheimnis" konfrontiert, der am Montagabend Berlin-Premiere im Zoo Palast feierte.

Drei Frauen. Vier Männer. Sieben Telefone. Ein gemütlicher Pärchenabend und ein Spiel: Alle legen ihre Smartphones auf den Tisch, und alles, was reinkommt, wird geteilt. Nachrichten werden vorgelesen, Telefonate laut mitgehört. Was als harmloser Spaß beginnt, artet bald zu einem emotionalen Durcheinander aus.

Schauspielerin Jennifer Ulrich kam auch zur Premiere

Foto: Jörg Krauthöfer

Mit Elyas M’Barek, Florian David Fitz, Jella Haase, Karoline Herfurth, Frederick Lau, Wotan Wilke Möhring und Jessica Schwarz ist das Kammerspiel hochkarätig besetzt. Nach der Weltpremiere am 21. Oktober in München waren alle Hauptdarsteller gemeinsam mit dem Regisseur und Drehbuchautor nach Berlin gekommen, um dem Hauptstadtpublikum die Komödie schon vor dem offiziellen Kinostart am 31. Oktober zu präsentieren. Für den rührendsten Moment sorgte dabei Jella Haase, die kurzerhand aus dem Gruppenbild floh, als sie ihre Familie am Rande des roten Teppichs entdeckte.

Elyas M'Barek wird ohne Handyempfang nervös

Bis sie ihren Opa geherzt hatte, mussten die Kollegen warten, bis es mit der Premierenroutine weitergehen konnte. Frederick Lau hingegen schwänzte für den Auftritt im Rampenlicht sogar den ersten Abend zu Hause mit seiner Familie nach der Geburt seines dritten Kindes vor wenigen Tagen. "Routine ist das nicht, es ist ja immer wieder ein anderes Kind", so der Schauspieler scherzhaft. Mit seiner Frau Annika Lau habe er keine Abmachung, was das Handygeheimnis angeht. "Ich würde nie in ihr Telefon schauen, das interessiert mich einfach nicht." Sein eigenes Handy nehme er aber sogar mit ins Bett: "Ich höre zum Einschlafen gern Hörbücher."

Ein regelrechtes Abhängigkeitsverhältnis zu seinem Handy bescheinigte sich Elyas M'Barek. "Wenn ich keinen Empfang habe, werde ich nervös", so der Schauspieler. "So wie kürzlich, als wir 'Der Fall Collini' in Brandenburg gedreht haben. Ich dachte gar nicht, dass es solche Regionen in Deutschland noch gibt." Ganz anders sein Kollege Florian David Fitz. Er habe manchmal das Gefühl, im digitalen Zeitalter noch nicht richtig angekommen zu sein, sagte der 44-Jährige. "Die stinkenden Telefonzellen von früher wünsche ich mir allerdings auch nicht zurück."

Für sein jüngstes Werk hat sich Bora Dagtekin das bewährte „Fack ju Göhte“-Trio Elyas M’Barek, Jella Haase und Karoline Herfurth noch einmal vor die Kamera geholt. Und auch mit Florian David Fitz und Frederick Lau hat der 41-Jährige schon zusammen gearbeitet. „Mit Elyas verbindet mich die längste Zusammenarbeit und die längste Freundschaft. Umso größer ist die Herausforderung, für ihn immer wieder neue Geschichten und neue Rollen zu finden, in denen er sich nicht wiederholen muss“, sagte Dagtekin. "Die Arbeit mit diesen Kollegen ist wie eine Klassenfahrt", so Florian David Fitz. Nur als Stimme einer Nachricht ist Alexandra Maria Lara im Film zu hören. Ganz stilecht habe sie Dagtekin ihren Text dann auch per Whatsapp-Sprachnachricht geschickt. "Bora war es wichtig, dass ich dabei bin und ich habe das sehr gern gemacht."

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) mit Tochter Nina

Foto: Jörg Krauthöfer

Die PIN-Sperre bei Handys gibt es nicht ohne Grund

„Das perfekte Geheimnis“ ist inspiriert vom italienischen Kinofilm „Perfetti Sconosciuti“ von Paolo Genovese aus dem Jahr 2016. Das „Fack ju Göhte“-Erfolgsduo Bora Dagtekin und Lena Schömann griff die Idee auf und entwickelte eine Interpretation für das deutsche Kinopublikum. „Die Idee hat mich sofort gefesselt“, sagte Dagtekin. „Der Stoff hat alles, was mich an Filmen begeistert: ein Kammerspiel mit High-Concept-Prämisse und vielen überraschenden Wendungen. Das ist eine Gesellschaftskomödie, die unterhaltsam ist, aber auch ernste Konflikte mit sich bringt und eine starke Botschaft hat: Wie viel Wahrheit verträgt eine Freundschaft? Mobiltelefone sind die Flugschreiber unseres Lebens und können die Hölle sein.“

Dass man den Film aus diesem Grund mit dem Warnhinweis „Bitte nicht zu Hause nachmachen“ versehen sollte, da waren sich alle Darsteller einig. „Ich kann nur jedem davon abraten“, sagte Elyas M’Barek. „Es hat einen guten Grund, dass Handys eine PIN-Sperre haben, denn sie enthalten viele Dinge, die nicht mit anderen geteilt werden sollten. Wenn jeder wüsste, was der andere über ihn denkt oder was er heimlich macht, dann würde die Welt brennen." "Man sollte das nur machen, wenn man danach keine Freunde mehr haben möchte", so Fitz. Eine Alternative hatte Jessica Schwarz parat: "Man sollte stattdessen lieber Wodka-Wichteln spielen. Dann kann man am nächsten Tag alles auf den Alkohol schieben."