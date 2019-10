„5 glorreiche Sieben“: Der Apfel fällt nicht weit vom Pferd

Der Wilde Westen ist ja sowas wie das letzte Derivat des Mannes. Da, wo der Kerl noch Kerl sein darf. Frauen stehen im Western ja eher für Zivilisation und Zwang und müssen in der Stadt bleiben. Den freiheitsliebenden Mann aber drängt es in die freie Prärie, wo er gern, mit einem PS, in den Sonnenuntergang reitet.

Es gab Versuche, Western auch mit starken Frauen, mit Cowgirls zu erzählen. Aber das hat nicht wirklich gefruchtet. Jetzt aber kommt die Revanche. In der Bar jeder Vernunft werden sämtliche Westernklischees durch den Präriewolf gedreht. Von starken Frauen, die aber bitte keine Cowgirls sind, sondern in die Männerhosen und -posen steigen.

Das Wort Knall-Charge kriegt eine ganz neue Bedeutung

Das ist schon die erste herrliche Pointe in „Die 5 glorreichen Sieben“: dass man die prominenten Damen mit ihren Hüten, angeklebten Schnauzbärten und dezidiert kerligem Auftreten kaum erkennt. Und es ist ein wenig wie früher im Sandkasten, als wir Cowboy und Indianer spielten: Jeder – in diesem Fall: jede – denkt sich eine Figur aus. Dann macht man was draus und spielt drauflos.

Herrlich: Katharina Thalbach als, wie sie es selbst formuliert, „faulste Sau von Mexiko“:

Foto: Britta Pedersen / dpa

Nur haben die fünf Damen in den Herrenrollen natürlich einiges mehr zu beten als wir damals im Sandkasten. Alle Fünfe sind echte Komiker-Stars, und vier davon Urgesteine in der Bar. Da ist, als Trickbetrüger, Meret Becker, die Berliner „Tatort“-Kommissarin, die anfangs am Galgen hängt und daraus eine ihrer berühmten Seilakrobatiknummern windet. Und dann auch ihre Säge zum Singen bringt.

In Hollywood hieße das ein All-Star-Cast

Da sind Andreja Schneider, das böhmische Drittel der Geschwister Pfister, und Anna Mateur, beide Vollblüter der Berliner Kabarettbühnen, als Reverend und Handlungsreisender. Da ist Katharina Thalbach, der Berliner Film- und Bühnenstar, der gerade erst im Filmmusical „Ich war noch niemals in New York“ bewiesen hat, dass er auch singen kann, und jetzt von Herzen unter dem Sombrero flucht. Und da ist, als Halbblut, noch die Schauspielerin Anna Fischer, die auch in ihrer Band Panda singt.

Sie alle sind das, was man gemeinhin - Pardon, Ladys – Rampensäue nennt. Sie haben eine Aura und Spiellust, dass es eine Freude ist. Sie klauen gern den anderen die Show. Und wenn das jeder tut, wie hier, wird das zur fetzigen Show. Ihre fünf einsamen Kerle irren einsam durch die Prärie. Die aber ist auf der Bühne der Bar doch so klein, dass man sich bald findet.

Spielt mit Geschlechterklischees: Meret Becker als Trickbetrüger.

Foto: picture alliance / Eventpress

Sowieso wollen alle nach Tombstone, wo alle noch ein Hühnchen mit demselben Kerl zu rupfen haben. Also tut man sich zusammen. Und tut, was Männer halt so tun. Fluchen. Prügeln. Sich in den Schritt greifen. Im Stehen pinkeln. Wenn Männer das tun, ist das peinlich. Wenn Frauen das parodieren, kann das brüllend komisch sein.

Country- und Western-Songs durch den Kakao gezogen

Die Fünf machen sich aber nicht nur über das andere Geschlecht glorreich lustig, sondern über das ganze Männergenre Western. Sie liefern sich einen Jodelwettbewerb und ein Gähnquintett. Sie watschen sich nach Herzen. Und der Geräuschemacher am Bühnenrand hat viel zu tun, damit die Backpfeifen auch so klatschen wie bei Bud Spencer und Terrence Hill.

Aber auch die – nun wirklich echten – Männer rechts von der Bühne, die Musiker, haben viel zu tun, wenn die Ladys Country- und Western-Songs durch den Kakao ziehen. Kati Thalbach darf sogar „Wand’rin’ Star“ so tief brummen, dass Lee Marvin vor Neid erblassen müsste.

Nach der Pause ist man dann aus der Prärie im Saloon angelangt. Da nimmt der Kreischfaktor noch zu. Weil die Fünf dann doch mal als Damen auf die Bühne kommen. Als Animierdamen nämlich, die nicht mit Pistolen, aber mit scharfen Zungen schießen. Und zwar immer schön zotig schön unter dem Pistolenhalfter.

Reiten mit 0 PS

Wie der Reverend so schön sagt: „Der Apfel fällt nicht weit vom Pferd.“ Sie fallen dann aber bald wieder in ihre Hosenrollen. Und natürlich reiten sie am Ende auch in den Sonnenuntergang. Die Pferdeärsche binden sie sich einfach hintendrauf. Der Effekt ist großartig.

Das alles ist natürlich reiner Quatsch. Macht aber großen Spaß. Und bei all der Ballerei bekommt das Wort Knall-Charge eine völlig neue Bedeutung. Einst mussten sich in Hollywood ganze sieben Stars zu den „Glorreichen Sieben“ zusammenfinden, diese Berliner Brettlstars sind zu fünfe genug. Wir prophezeien schon mal, dass das ein Riesenhit in der Bar wird. Und hoffen, dass die fast ausverkauften Vorstellungen schon bald in die Verlängerung reiten.