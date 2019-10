Dieter Hallervorden – Ein absoluter Lachgarant

Top-Events in Berlin

Berlin. Etwas neidisch ist Dieter Hallervorden schon auf die Juristen, die sich mit einer besonders pikanten Klage befassen durften. Geht es doch um „Unharmonischen Intimverkehr als Reisemangel“. Nicht nur inhaltlich so schreiend komisch, dass sogar beim Satire-Altmeister die Lachtränen fließen, sondern auch von den Richtern pointiert gekontert wird. Im Gegensatz zum Kläger herrscht bei denen nämlich kein Ideenmangel in puncto harmonischen Intimverkehrs trotz getrennter Betten. Den Text hätte Hallervorden selbst gern geschrieben.

Stilblüten und Kuriositäten der Juristerei sind nur ein Hobby unter vielen von Dieter Hallervorden. Wie das erstaunte Publikum am Donnerstag in den Stachelschweinen erfuhr. Die Berliner Schauspiel- und Kabarett-Legende gab ein seltenes Gastspiel. Denn eigentlich hat Dieter Hallervorden vor zehn Jahren einmal gesagt: „Wer mich live auf der Bühne sehen möchte, muss ins Schlosspark Theater kommen.“ Bekanntlich eines seiner beiden eigenen Häuser in der Stadt.

Um das Traditions-Kabarett Stachelschweine neu zu beleben, ist er der Einladung von Frank und Caroline Lüdecke gefolgt, die das Haus seit dem Sommer leiten. Schätzt er doch Frank Lüdecke seit mehr als zwei Jahrzehnten als Satire-Kollegen, mit dem er immer wieder eng zusammenarbeitet. Hallervorden hatte sich übrigens vor mehr als sechs Jahrzehnten bei den Stachelschweinen beworben – und wurde abgelehnt. Daraufhin gründete er mit 25 Jahren sein eigenes Kabarett-Theater, die Wühlmäuse. Dass Frank Lüdecke nun mit 58 Jahren ein eigenes Haus hat, findet Hallervorden in Ordnung. Konkurrenz belebt ja bekanntlich das Geschäft. Zumal die Personalityshow „Hallervorden – Ein Komiker macht ernst. Biograf Pröse liest, Hallervorden erzählt“ binnen 24 Stunden komplett ausverkauft war. Das muss dem 83-Jährigen erst mal jemand nachmachen.

Ohnehin erweist sich Hallervorden einmal mehr als begnadeter Entertainer. Er wirkt energetisch und weiß, wie man die Zuschauer fesselt, wird mit immer neuen orkanartigen Beifallsstürmen in Stadionlautstärke gefeiert. Sein Biograf bekommt immerhin freundlichen Applaus.

Aber ihm ist auch durchaus bewusst, wer der Star des Abends ist. Privat, verrät Tim Pröse, ist Hallervorden eher scheu, lebt zurückgezogen, gärtnert gern. Vorzugsweise auf seiner kleinen Insel im Atlantik vor der rauen bretonischen Küste. Während sich Pröse noch in Landschaftsbeschreibungen ergeht, springt Hallervorden bereits auf, um ein wilde Schnurre zu erzählen. Live ist er nämlich alles andere als scheu. Dafür liebt ihn das Publikum. Dann berichtet er mit knochentrockenem Humor, dass alles schief gelaufen ist, als er erstmals seinen Einkauf auf die Insel bringen wollte. Im Schlauchboot, das abtrieb. Er also hinterher. In Unterhose, die beim Hechtsprung aufs Boot hängen blieb. Dafür gab es Spontan-Applaus von den Dorfbewohnern im Hafen. Wieder fließen Lachtränen. Hallervorden live ist nach wie vor ein absoluter Lachgarant.