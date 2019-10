Marta Górnicka: „Chortheater hat revolutionäre Kraft“

Berlin. Mit ihrer Performance „Jedem das Seine“ eröffnet die polnische Regisseurin Marta Górnicka am 26. Oktober den 4. Herbstsalon im Berliner Maxim Gorki Theater. Górnicka arbeitet auf der Bühne ausschließlich mit Sprechchören. Ihre Arbeiten sind stark politisch und vielfach ausgezeichnet. In Berlin hat sie im vergangenen Jahr am Tag der Deutschen Einheit das Grundgesetz vor dem Brandenburger Tor einem chorischen Stresstest unterzogen. Wir sprachen mit ihr über die revolutionäre Kraft des Chores im Theater und die angespannte Situation für Künstler in Polen.

Berliner Morgenpost: Worum geht es in Ihrer aktuellen Arbeit „Jedem das Seine“?

Marta Górnicka: Es ist ein feministisches Manifest. Frauen wurden und werden permanent als ideologische Waffen benutzt. Die Populisten von heute behaupten, Frauen und Kinder vor den Fremden, den Barbaren schützen zu müssen. Sie nehmen für sich in Anspruch, in unserem Namen zu sprechen. Faschistische Mechanismen manifestieren und wiederholen sich darin, wie Frauen und ihre Körper behandelt werden.

Über den Titel „Jedem das Seine“ müssen wir reden. Die Worte standen auf dem Tor des Konzentrationslagers Buchenwald, wollen Sie damit provozieren?

Ich denke, in Deutschland ist man sich bewusst, dass der Spruch von den Nazis pervertiert wurde. Dass dahinter im Ursprung aber auch etwas Pures steht, er ist ja sehr alt, er wurde schon von Platon verwendet. Es geht im Kern darum, wie Menschen mit Gerechtigkeit und mit Recht umgehen. Dabei habe ich ganz viele historischen Schichten im Kopf. Ich beziehe mich auf sie, um offenzulegen, welche Art struktureller Gewalt es gegen den weiblichen Körper in unseren Gesellschaften heutzutage gibt. In dem Stück kehre ich zurück zu einem der grausamsten Ausbeutungsmechanismen des weiblichen Körpers in der Geschichte, zu den nationalsozialistischen KZ-Bordellen – und interpretiere sie als Ausfluss patriarchalischer Kultur.

Nach dem Musik- und Regiestudium gründeten Sie 2009 in Warschau den „Chorus of Women“. Was war die Idee?

Ich wollte den Chor und mit ihm das kollektive weibliche Subjekt für die Bühne wiederentdecken. Als sich das westliche Theater institutionalisierte, im 5. Jahrhundert vor Christus, waren die Frauen ausgeschlossen. Jeder tragische Text war von Männern geschrieben, Männer haben den Chor entwickelt, Frauen wie Kassandra oder Antigone wurden von Männern gespielt. Also musste mein Chortheater von den Frauen ausgehen. Ich wollte einen neuen Akteur für die Bühne kreieren, eine neue Sprache, eine neue Ästhetik.

Das klingt, als habe es einen sehr konkreten Plan gegeben?

Ja! Und ich fühlte mich wirklich revolutionär dabei. Der Chor versucht Antworten zu finden auf Fragen der Gegenwart. Natürlich beziehe ich mich auf antike Traditionen und auch auf einen wie Einar Schleef. Gleichzeitig stehen meine Chöre in großem Gegensatz dazu. Ich wollte den Chor als Hauptfigur auf der Bühne. Ich glaube wirklich daran, dass Chortheater eine revolutionäre Kraft hat.

Chöre auf der Bühne können aber auch diesen Überwältigungseffekt hervorrufen, der ungute Erinnerungen weckt, wenn da skandiert wird in der Masse…

Nicht Masse! In meinen Chören stehen Individuen auf der Bühne. Mit unterschiedlichen Hauptfarben, Menschen mit Behinderung, echte Diversität. Aber uns ist natürlich bewusst, dass da auch diese Gefahr ist, wenn ein Kollektiv zu sehr in sich selbst verliebt ist. Dass es dann eine geschlossene und ausgrenzende Gemeinschaft bildet. Wir stellen diese Gefahr auch aus. Da ist immer diese Paradoxie, diese Ambivalenz.

Ihre Arbeiten sind sehr politisch. Wie ist die Situation für Künstlerinnen und Künstler derzeit in Polen?

In Polen haben wir es gegenwärtig mit immer drastischeren Einschränkungen der Freiheit der Kunst zu tun, vor allem durch ökonomische Zensur. Es werden Theater geschlossen oder Direktoren eingesetzt, die keine Kompetenzen haben. Die größten Theater in Wroclaw und Krakau wurden dadurch zerstört. Der Kulturminister zieht bereits bewilligte Zuschüsse für Festivals zurück, weil das Programm auch „falsche Künstler“ beinhaltet.

Was sind „falsche Künstler“?

Es ist ein offenes Geheimnis, dass die staatlichen Kulturinstitutionen über schwarze Listen mit nicht genehmen Künstlern verfügen, die von öffentlichen Finanzierungen ausgeschlossen werden, da sie nicht für die „wahren, nationalen Werte“ eintreten. Unmittelbar vor den Parlamentswahlen, die gerade stattgefunden haben, erklärte der Vorsitzende der Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit (PiS), seine Partei sei dabei, „die Eliten auszutauschen“. Auf ihr Betreiben würden viele Künstler „nicht mehr für unsere Feinde arbeiten“. Und kündigte an, dass diejenigen, die dies dennoch weiterhin täten, „gebrandmarkt“ werden. Das ist die Sprache totalitärer Regime.

Was bedeutet das für Sie persönlich?

Ich habe von verschiedener Seite gehört, dass ich auch auf einer Blacklist stehe. Mehreren Festivals, die uns eingeladen haben, wurden schon Gelder gestrichen.

In Berlin gründen Sie gerade einen Chor für Ihr neues ans Maxim Gorki Theater angedockte „Political Voice Institute“. Was haben Sie vor?

Bezugspunkt ist die politische Spannung innerhalb der deutschen Gesellschaft. Wir haben auf unseren Aufruf sehr viele Bewerbungen bekommen, ich hatte viele spannende Gespräche.

Und jetzt haben Sie einen tiefen Einblick in den Zustand der deutschen Gesellschaft?

Ja, das war faszinierend. Fast alle, mit denen ich sprach, waren richtig wütend. Sie haben das Gefühl, dass sie ihre politischen Standpunkte nicht mehr über ihre individuelle Stimme ausdrücken können. Ich versuche das Unmögliche, eine gemeinsame Stimme zu schaffen. Wir befinden uns in einem Moment, wo wir als Künstler eine besondere Verantwortung haben und alle unsere Kräfte mobilisieren müssen, um eine gemeinsame Zukunft für uns alle zu entwerfen.

Herbstsalon

Vom 26.10. bis zum 17.11. setzen sich im Maxim Gorki Theater in einem Theater- und Performanceprogramm unter dem Titel „De-Heimatize it!“ beim 4. Berliner Herbstsalon internationale Künstler mit Begriffen wie Identität, Nation und Zugehörigkeit auseinander und diskutieren sie in diesem Jahr schwerpunktmäßig aus intersektional-feministischer Perspektive. Alle Informationen zu Programm, Eintrittspreisen und Terminen stehen unter berliner-herbstsalon.de