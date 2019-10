Metronomy in der Columbiahalle - viel Arbeit, wenig Herz

Das bunte Licht strahlt hinter ihnen, die Band steht davor, Silhouetten in der Columbiahalle, weiß gekleidet, eine Art Trainingsanzug, die auch an Maleranzug erinnert. Die Glocken läuten für Berlin, Metronomy sind wieder in der Stadt, und ihr eineinhalbstündiges Set beginnen sie mit „Wedding“, auch Opener der neuen Platte „Metronomy Forever“. Atmosphärischer Glockenklang, der in Rhythmus endet, dem der noch neuen Single „Lately“.

Sänger und Gründer Joseph Mount hatte schon erklärt, es gehe ums Älterwerden in dem Titel, und auf der Platte auch. Und ja, die erste Weisheit des Abends, sie klingt etwas altklug. Liebe, das sei ein Job für beide, singt Mount. Nur blöd, wenn es nichts zurück gibt an Liebe. Aber man kann ja dran arbeiten. Die Fans klatschen freudig erregt, auch oft im vorgegebenen und mit den eigenen Händen angeleiteten Takt des Bassisten Gbenga Adelekan.

Und man möchte fast meinen, auch in Berlin liege noch etwas Arbeit vor (oder zu viel Arbeit hinter) der Band, die es seit 1999 gibt, sich mit ihrem Mix aus Indie und Elektronik eine treue Fangemeinde erspielt hat.

Etwas Anlauf braucht es, bis die Band voll einsteigt in das Programm, sich aus dem Gegenlicht in den Vordergrund spielt und den Bühnengraben musikalisch überwindet, aber nie ganz. Mount betont, wie begeistert er ist, in Berlin zu sein (die größte Headliner-Show, die sie jemals gespielt haben, erklärt er), aber fast wirkt es etwas auswendig gelernt, nicht müde, aber als Umstand akzeptiert, wie eben das Älterwerden. Ein Funke ist da, aber noch kein Feuer.

Metronomy spielen perfekt - aber vorhersehbar

Woran das definitiv nicht liegt, ist die Spielqualität des Quintettes. Fast schon zu perfekt spielen sie sich durch ihr Werk, wer die Lieder auf Platte gehört hat, findet in der Live-Darbietungen nur wenig Überraschungen.

Striktes Nachspiel statt abenteuerlicher Verrenkungen, was schon allein deswegen überrascht, weil Metronomy nie verlegen um einen Remix waren. Und Mount mit seiner Arbeit mit Robyn - „Honey“ - gemeinsam mit der Schwedin eine so konkrete, gleichzeitig so sehnsüchtige sensible elektronische Klangwelt aufbaute, die fast wünschen lässt, auch die Band würde auf dem neuen Werk wieder etwas stringenter.

Gerade das Album “The English Riviera“ hatte vor nunmehr acht Jahre viele neuen Fans zu der Band gebracht, mit einer ausgezeichneten Interpretation des New Waves mit vielen Versatzstücken. Im Verlauf der Band-Geschichte wurde es dann poppiger, dann clubbiger.

„Metronomy Forever“ führt die Enden wieder etwas mehr zusammen, oder soll es wohl, denn nicht immer gelingt das so gut wie damals. Oft großartig, aber auch mit Längen. „Walking In The Dark“ ist auch live eher plätschernd als einnehmend. Es kann nicht jede Nummer eine für die Ewigkeit sein.

„English Riviera“ bleibt die Bezugsgröße

Und tatsächlich ziehen die neueren Songs in der Columbiahalle mit, aber eben doch noch nicht so wie „The Look“ - das nach der neueren Single - dem zahnlosen, aber schön eingängige Synthie-Funk, von „Salted Caramel Ice Cream“ zeigt, was möglich ist. Wohl auch deswegen ist das „Riviera“ der häufigste Gast auf der Setlist nach dem neuen Album, es bleibt die wichtigste Bezugsgröße der Band.

Schade ist, dass die Band im schicken Licht nie wirklich eine gemeinsame Energie entwickelt. Nachdem die großartige, charmant begeisterte Georgia als Opener - clubtaugliche Popsongs, zusammengetrommelt an Drum Machine und Snare - tatsächlich anheizte und (kein Standard für Vorbands) gefeiert wurde, fällt die stylishe Coolness des Hauptacts noch mehr auf.

Die Songs sind toll, keine Frage, das Publikum nimmt sie dankend an, aber Metronomy selbst bleiben seltsam entfernt, eine Distanz bleibt, nicht nur zum Publikum, auch zueinander. Bis auf eine gemeinsame Szene der Keyboarder wirkt es fast, als hätten Mount und Adelekan sich drei (extrem befähigte) Gastmusiker dazugeholt. Liebe ist Arbeit, sang Mount zum Start. Am Donnerstag fehlte noch etwas Herz.