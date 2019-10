Van Gogh im Museum Barberini: Der Meister der Blumenbilder

Potsdam. Wenn im Frühling die Rosskastanien blühen, sieht es aus, als habe den Bäumen jemand Kerzen aufgesteckt. Eine nahezu mathematische Schönheit können die kolbenartigen Blütenkerzen entfalten. Vincent van Gogh interessierte das nicht. In zwei späten Stillleben zeigt er Kastanienzweige mit zerzaust aussehenden Blütenständen, fast als hätte sich jemand draufgesetzt.

Der psychisch leidende Maler war gerade nach Auvers-sur-Oise nahe Paris zurückgekehrt, nach einem einjährigen Klinikaufenthalt in Saint-Rémy-de-Provence, als die Bäume in voller Blüte standen. Einen Frühlingszweig muss er abgeknickt haben, um ihn für die Stillleben zu verwenden.

Aufgewühlt wie das Aussehen der gemalten Zweige ist auch die Objektbiografie eines der beiden Bilder. Anfang 2008 drangen bewaffnete und maskierte Kunsträuber am helllichten Tag in die Sammlung Bührle in Zürich ein. Unter den millionenschweren Gemälden, die sie aus der von einem Waffenhändler aufgebauten Kunstsammlung erbeuteten, war auch Vincent van Goghs im Mai 1890 entstandenes Stillleben „Blühender Kastanienzweig“.

Im Jahr 2012 ist das Werk in Serbien aufgetaucht und bildet jetzt als Leihgabe im Museum Barberini in Potsdam den fulminanten Schlusspunkt einer Ausstellung mit dem Titel „Van Gogh. Stillleben“, die in Kooperation mit dem Van Gogh Museum Amsterdam und dem Museum in Otterlo entstanden ist.

Von den rund 800 Gemälden, die der Künstler während seines nur zehnjährigen Schaffens malte, bilden die über 170 Stillleben etwa ein Fünftel, sagt der Kurator Michael Philipp. Dass die Potsdamer Ausstellung davon nur knapp 30 aufbieten kann, ist nicht nur hohen Versicherungssummen geschuldet, sondern auch dem Umstand, dass kaum ein Museum der Welt Van-Gogh-Ikonen verleihen möchte. Überhaupt nicht auf Reisen geschickt würden die weltberühmten Sonnenblumen, heißt es aus dem Barberini.

„Vase mit Mohnblumen“

Foto: Wadsworth Atheneum Museum of Art, Hartford, CT. Bequest of Anne Parrish Titzell

„Hauptsächlich malt er Blumen, vor allem, um seinen nächsten Gemälden mehr Farbe zu geben“, meldete der jüngere Bruder Theo 1886 zu Hause der Familie über Vincent, der in Paris neue Stabilität zu gewinnen schien. „Er ist auch viel heiterer als vorher, und er kommt bei den Leuten hier gut an.“

Die Potsdamer Schau entzaubert bis zu einem gewissen Grad das von Kunsthistorikern wie Julius Meier-Graefe aufgebaute Klischee vom spontanschöpferischen Genie. Sie zeigt vielmehr einen Tüftler, der Theoriewerke verschlungen hat. Auch dass van Gogh zeitlebens nur ein einziges Bild verkauft habe, sei längst widerlegt, sagt der Kunstkritiker Stefan Koldehoff, der als Katalogautor an der Ausstellung mitgewirkt hat.

Meyer-Graefe hatte van Gogh Anfang des 20. Jahrhunderts zu einem mit den eigenen Dämonen ringenden Heiligen durchaus im Wissen darüber stilisiert, dass rührselige Geschichten dem Ruhm dienen. 1913 vermerkte der deutsche Kunsthistoriker zufrieden, van Goghs Marktwert sei seit seinem Tod „um das Vier- bis Sechshundertfache gestiegen“.

Dann stolperte der Kunsthistoriker allerdings über Fälschungen, die er mit Echtheitszertifikaten nobilitiert hatte, ähnlich wie Anfang des 21. Jahrhunderts dem Max-Ernst-Experten Werner Spies Fälschungen von Wolfgang Beltracchi zum Verhängnis wurden.

Teil der Ausstellung: Das „Stillleben mit einem Teller Zwiebeln“ malte Vincent van Gogh im Jahr 1889 in Öl auf Leinwand.

Foto: Kröller-Müller Museum, Otterlo, Niederlande

Ein bereits seit den 1970er-Jahren schwelender Gelehrtenstreit betrifft Mohnblumen in einer Vase vor blauem Hintergrund aus der Sammlung des Wadsworth Atheneum Museum of Art in Hartford (USA). Für van Gogh sieht das Stillleben etwas brav und glatt aus, die Pinselführung ist weich und spannungsarm.

2005 wurde das Bild vom Museum abgeschrieben. Nach neuerlichen technischen und stilistischen Prüfungen, durchgeführt vom Van Gogh Museum Amsterdam, wurden die Mohnblumen kurz vor der Eröffnung der Potsdamer Ausstellung wieder van Gogh zugeschrieben.

Mit seiner Ausstellung klinkt sich das Barberini in eine Argumentationslinie ein, nach der van Goghs Pariser Jahre stilistisch heterogen waren und sich vor diesem Hintergrund auch atypische Bilder wie das Mohnstillleben dem Œuvre zuschlagen lassen. Das Hin und Her macht deutlich, wie volatil manche Zuschreibungen sind, und dass Interessen von Institutionen, Kunstmarkt und Experten nicht immer sauber zu trennen sind.

Museum Barberini, Humboldtstraße 5-6, Potsdam, Mi.-Mo. 10-19 Uhr. 26. Oktober 2019 bis 2. Februar 2020. Parallel zur Potsdamer Ausstellung zeigt das Städelmuseum in Frankfurt am Main derzeit rund 50 Gemälde und Zeichnungen aus allen Schaffensphasen Vincent Van Goghs. Alle Informationen dazu finden sich im Netz unter www.staedelmuseum.de