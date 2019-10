Bevor sich der Vorhang hebt

Das Berliner Ensemble am Schiffbauerdamm in Mitte zählt zu den weltbekannten Theatern der Stadt. In dem von Bertolt Brecht gegründeten Haus werden dessen Werke und die anderer international renommierter Autoren gezeigt

Der tägliche Wahnsinn fängt für Bühnenmeister Gregor „George“ Schulz um 6.30 Uhr an. Nicht nur im Haupthaus und auf der neuen Bühne des Berliner Ensembles (BE) am Schiffbauerdamm in Mitte, sondern auch auf gemieteten Probebühnen müssen er und sein Team von 40 Technikern die Bühnenbilder auf- und abbauen. Seit 1999 ist er BE-Techniker und will „nicht mehr weg“. Seit fünf Jahren ist er Bühnenmeister und damit wichtiges Bindeglied zwischen Kunst und Technik: Was der Regisseur will, setzt Schulz mit seinem Team um. Und das so schnell wie möglich, damit die Probenarbeiten nicht lange behindert werden und die Aufführungen pünktlich beginnen können.

Maskenbildnerin Kathrin Buhlan bereitet Sina Martens für den Auftritt vor.

Foto: Anthea Schaap

Schauspielerin Sina Martens sitzt in der Garderobe und trinkt Kaffee. Sie trägt bereits ihr Kostüm für die Proben zu dem neuen Stück „Die Möglichkeit einer Insel“, das am 9. Oktober Premiere hatte: einen knall-pinken Polyesteranzug aus einer Art Lkw-Plane. „Der ist so fest, der würde in der Ecke stehen bleiben“, scherzt sie. Das Stück, nach einem Roman von Michel Houellebecq, stellt besondere, neue Anforderungen an Martens. In Teilen des Stückes werden Morphsuits, hautenge Ganzkörperanzüge, getragen. Damit haben die Schauspieler keine mimischen Ausdrucksmöglichkeiten und können sich auch kaum sehen. Man gehe miteinander um, als wäre man aus Porzellan, so die 31-Jährige.

Requisiteur Tore Bertelson bessert in der Werkstatt Teile für die Aufführung aus.

Foto: Anthea Schaap

Wenig später sitzt Sina Martens bei Maskenbildnerin Kathrin Buhlan vor dem Spiegel. Erst steckt die ihr die Haare weg, damit die unter die Perücke passen, danach kommt das Make-up – inklusive weißer Augenbrauen und aufgeklebter Wimpern. Es wird drei Kostüm- und Maskenwechsel geben in der Inszenierung: den pinkfarbenen Anzug mit weißer Perücke, die Morphsuits und ein Björk-Outfit, der typisch für den Bekleidungsstil der isländischen Sängerin gleichen Namens ist. Im Vergleich zu anderen Inszenierungen hält sich der Aufwand für Kathrin Buhlan in Grenzen. Sie schätzt an ihrem Beruf die Arbeit mit Menschen, die Kreativität und das Handwerk. Besonders gerne knüpft sie Perücken.

Er sei gleich wieder da, ruft Tore Bertelson uns zu, bevor er im Keller verschwindet. Er ist auf der Suche nach weißen Kartons, aus denen er einen Hund improvisieren kann, für die Probe, die schon vor einer Viertelstunde hätte beginnen sollen. Es war ein turbulenter Morgen. Beim letzten Durchlauf wurden außergewöhnlich viele Änderungen beschlossen. Der Requisiteur und seine Kollegin müssen diese nun umsetzten. Bertelson kommt vom Film. Die Arbeit im Theater sei damit nicht zu vergleichen. Hier passiert halt alles live. Während jeder Aufführung stehen auf beiden Bühnenseiten Requisiteure mit Funkgeräten und kontrollieren, ob alle Requisiten für die nächste Szene an der richtigen Stelle bereitstehen.

Inspizient Harald Boegen koordiniert die Arbeit von Künstlern und Technikern.

Foto: Anthea Schaap

Damenschneiderin Kirsi Løset und ihre Kollegen haben die Arbeit an den Kostümen für die Inszenierung „Die Möglichkeit einer Insel“ längst abgeschlossen. Sie sitzen am nächsten Projekt, das im Mai 2020 Premiere haben wird. Das Stück wird eine 360-Grad-Installation, in der ein Zuschauer mit einer Projektionsbrille auf die Schauspieler treffen wird. Da das Videomaterial vorab gedreht werden muss, sitzen die Schneider bereits an den Kostümen. Die Norwegerin Løset, die aus dem Brautmodebereich kommt, liebt es, dass am Theater immer mit neuen Schnitten und Materialien gearbeitet wird. Wie etwa beim Anzug, den Martens trägt. Bei der Arbeit daran haben sogar die Hände geschwitzt, erinnert sie sich.

Der Regisseur inszeniert seine Interpretation und Vision der Szenen, die technische Durchführung übergibt er an den Inspizienten. Harald Boegen sitzt vor seinem großen Pult voller Bildschirme, Mikrofone und leuchtender Knöpfe an der Seite der Bühne und hat alles im Griff. Die Arbeit der Regisseure ist nach der Premiere abgeschlossen, dass das Stück weiter läuft, dafür sorgt Boegen als Mittler zwischen Künstlern und Technikern. Von Boegens Pult aus kann jeder Mitarbeiter erreicht werden, er sendet Signale für alles, was auf der Bühne passieren soll.