Lahav Shani: „Daniel Barenboim war für mich ein Mentor“

Berlin. Er ist ein Senkrechtstarter in der Klassikwelt, der in Tel Aviv geborene Pianist und Dirigent lebt in Berlin, und dennoch wird der Name Lahav Shani den meisten hierzulande noch unvertraut sein. Der 30-Jährige spielt mit der Staatskapelle Berlin unter Leitung von Daniel Barenboim an diesem Montag und Dienstag das dritte Klavierkonzert von Sergej Rachmaninow. „Daniel Barenboim war für mich ein Mentor. Ich habe wahnsinnig viel von ihm gelernt“, sagt Shani. Vermutlich auch das genüssliche Rauchen von Zigarren, wie sich beim Gespräch in einem Schöneberger Café herausstellt.

Genau genommen hat er zwei große Mentoren. Den einen, Zubin Mehta, wird er demnächst als Chefdirigent des Israel Philharmonic Orchestra in Tel Aviv ablösen. „Ich habe vor mehr als zehn Jahren ein Gespräch mit Zubin Mehta gehabt“, so Shani. „Ich hatte bereits das Tschaikowski-Klavierkonzert mit ihm aufgeführt, mehrmals als Kontrabassist im Orchester mitgespielt.

Mehta dachte eher an Wien, Shani an Berlin

Er meinte, ich sollte unbedingt auch Dirigieren studieren. Dafür müsste ich in einer Stadt leben, in der viel Musik gemacht wird.“ Mehta dachte eher an Wien, Shani an Berlin. „Ich war vorher mehrfach in Berlin gewesen und hatte ein gutes Gefühl. Ich habe mich an der Hanns-Eisler-Musikhochschule beworben.“ Fünf Jahre lang studierte er bei Christian Ewald.

„Daniel Barenboim habe ich kennengelernt, als ich eine Freundin bei einem Probespiel begleitete. Er hatte bereits etwas über mich gehört, sagte mir, seine Türen stehen immer offen, wenn ich zu den Proben kommen will. Ich bin natürlich sofort hingegangen.“ Seither begleitet Barenboim als Pianist und Dirigent die Laufbahn von Lahav Shani.

Karriereschub mit Sieg beim Dirigentenwettbewerb

Wie sehr Barenboim den jungen Musiker schätzt, zeigt sich auch daran, dass er ihm sein behütetes West-Eastern Divan Orchestra als Dirigent anvertraut. „Ich habe das Orchester mehrmals in Proben dirigiert und bei einigen Konzerten auch Kontrabass gespielt“, sagt Shani. „Ich kenne deshalb die Musiker im Divan sehr gut und sehe mich selbst als Teil dieses Projektes. Meine Verlobte spielt dort Bassklarinette. Wir planen gerade ein Projekt, das ich selber dirigieren werde.“

Seinen Karriereschub hatte Shani 2013, als er den Gustav-Mahler-Dirigentenwettbewerb gewann. Schnell stand er am Pult in Tel Aviv und Los Angeles, beim City of Birmingham Orchestra, der Staatskapelle Berlin und den Wiener Philharmonikern. Er wurde zum jüngsten Chefdirigenten in der Geschichte des Rotterdamer Philharmonischen Orchesters berufen.

Erstmals arabische Musiker im Tel Aviver Orchester

Lahav Shani gehört zu einer neuen Generation am Pult: „Dirigieren bedeutet zuerst Kommunikation. Ich erreiche die besten Ergebnisse nur durch Überzeugung, nicht dadurch, dass ich alles ansage. Das ist genau wie in der Kammermusik, man muss sich die Vorschläge der Kollegen anhören, und wenn man anderer Meinung ist, dann muss man insistieren. Aber man muss immer begründen warum.“ Schwierig sei es, wenn zwei Dirigenten dasselbe Stück bei einem Orchester machen, selbst wenn Jahre dazwischenliegen. „Beide Wege sind möglich, aber das Orchester muss davon überzeugt sein.“

Bei seinem künftigen Tel Aviver Orchester will Shani einiges behutsam modernisieren. Und er wird der Chef sein, bei dem auch erstmals arabische Musiker den Weg ins Ensemble finden können. „Ich hoffe, das wird in meiner Zeit passieren. Ich kenne einige fantastische israelisch-arabische Musiker. Einige davon leben in Berlin und studieren an der Barenboim-Said Akademie.“