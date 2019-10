„Don Quijote“ am Deutschen Theater: Ulrich Matthes und Wolfram Koch in Bestform

Ulrich Matthes spielt am Deutschen Theater Don Quijote - Wolfram Koch den Sancho Panza. Das Duo überzeugt in der Inszenierung.

Kritik „Don Quijote“: Ulrich Matthes und Wolfram Koch in Bestform

Top-Events in Berlin

Top-Events in Berlin

Wo Riesen nur Windmühlen und feindliche Heere bloß Hammelherden sind, da spricht absolut nichts dagegen, dass Don Quijotes edles Schlachtross Rosinante in Wahrheit ein handelsüblicher Supermarkt-Einkaufswagen ist.

In dem schiebt Don Quichotes treuer Knecht Sancho Panza seinen Herren einmal übermütig kreuz und quer über die Bühne, dem „Ritter von der traurigen Gestalt“ baumeln die langen Beine vorne übers Einkaufswagengitter, der Knecht galoppiert hinterher und bläst voller Tatendrang ins Horn.

Auf in die Schlacht, forsch in den Kampf! Gegen alles, was fad und freudlos ist und das ist bei den beiden wackeren Desperados vor allem die Realität. Deshalb erfinden sie bekanntlich ihre eigene.

Ulrich Matthes als Don Quijote und Wolfram Koch als Sancho Panza

Der spanische Nationaldichter Miguel de Cervantes hat aus den ausgedachten Abenteuern des selbsternannten fahrenden Ritters und seines Dieners Anfang des 17. Jahrhunderts einen fast 1500 Seiten dicken Roman gemacht, Regisseur Jan Bosse braucht für seine “Don Quijote“-Inszenierung (in einer eigens beauftragten Fassung von Jakob Nolte) am Deutschen Theater 150 Minuten.

Als fabulöse Fantasten stehen auf der Bühne: Ulrich Matthes als Don Quijote und Wolfram Koch als Sancho Panza. Und wie sie da stehen! Matthes ein hagerer Träumer im Kettenhemdchen über der Jogginghose, mit zauseligem Langbart und blumenbekränztem Aluhut auf dem Kopf.

Wolfram Koch schmerbäuchig, strähnig, bauernschlau breitbeinig in hautengen Jeans und Cowboy-Boots. Gemeinsam nehmen sie die Imagination ernster als das Leben, machen einander das Schwere leicht. Zwei Männer gegen den Rest der Welt, die hier aus der Holzkiste kommt.

Stéphane Laimé hat den beiden einen roh gezimmerten Kasten auf die Bühne gestellt, groß wie ein Container, mit zu allen Seiten ausklappbaren Wänden. Der steht auf Rollen und wird von Wolfram Koch immer wieder in neue Positionen geschleppt und geschoben. Ein maximal neutrales Provisorium, das mal zum Wirtshaus wird, mal zur Höhle und ganz vorne an die Rampe geschoben den Bühnenraum verengt für Szenen der Nahbarkeit.

Teilweise franst die Inszenierung ins oberflächlich Episodenhafte aus

Das sind überhaupt die schönsten und die anrührendsten des Abends, wenn bei einem die Zweifel durchbrechen und die Verzweiflung und wenn dann allein durch das Erzählen, das Spielen des jeweils anderen im richtigen Moment Zuversicht und Abenteuerlust wiederbelebt werden.

Es gibt zum Glück einige solcher Momente, es gibt allerdings auch ein paar längere Strecken, in denen die Inszenierung ins eher oberflächlich Episodenhafte ausfranst und eine fokussierendere, straffere Regie sehr gutgetan hätte.

Überhaupt schürft der Abend insgesamt nicht allzu tief im quijotesken Universum, dafür sind hier zwei Großschauspieler in Bestform zu erleben, komisch und tieftraurig, tollkühn und tragisch, die aus dem Nichts eine ganze Welt erfinden.

Im Kampf mit seinem Spiegelbild sagt Don Quijote einmal: „Ohne zu sehen, müsst Ihr glauben, müsst Ihr bejahen, bekennen, beschwören, verfechten.“ Im Theater gilt das erst recht. Dort wurden die Inszenierung und ihre beiden Hauptdarsteller am Berliner Premierenabend heftig bejubelt.

Deutsches Theater, Schumannstr. 13a, Kartentel. 28 441 225. Nächste Termine: 14.10., 20.10., 19.30 Uhr und 22.10., 20 Uhr.