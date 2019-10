New Model Army im Huxleys: Britische Independent-Band prangert gesellschaftliche Missstände an

Die britische Independent-Band New Model Army bei einem Konzert auf dem A Summer's Tale Open Air Festival in der Lüneburger Heide. (Archivbild)

Die Band New Model Army gab im Huxleys ein Konzert. Sie spielen auch ihren Hit „51st State of America“ - er ist aktueller denn je.

Konzertkritik New Model Army prangert gesellschaftliche Missstände an

Es gibt nur wenige Bands, die sich so konsequent dem Mainstream verweigert haben wie New Model Army. Und die sich dennoch, oder gerade deshalb über Jahrzehnte eine eingeschworene Fangemeinde erspielt haben.

So ist das 1600 Besucher fassende Huxleys auch nahezu ausverkauft, als die Truppe um den 63 Jahre alten Gitarristen, Sänger und Songschreiber Justin Sullivan ihr Berlin-Konzert am Sonnabend mit dem kritischen Glaubensbekenntnis „One Of The Chosen“ eröffnet.

Ein klangmächtiges Stück, getragen von spartanisch gesetzten Gitarrenlinien und unheilvoll rituellem Trommelfeuer, das den blinden Glauben an eine Macht, die schon wissen wird, wo es langgeht, anprangert.

„We are the Holy Fools, we are the fearless“, shoutet Sullivan mit beschwörender Baritonstimme ins Mikrofon. „And I am part of something, I am one of the Chosen.” („Wir sind die heiligen Narren, wir sind die Furchtlosen, und ich bin Teil von etwas, ich bin einer der Auserwählten“).

Nicht von ungefähr hat der Sänger das 2007 entstandene Stück in Zeiten eines zunehmenden Nationalismus in Europa und der Welt an den Beginn des neuen Programms gestellt.

New Model Army galt in den 80er-Jahren als Sprachrohr der Arbeiterklasse

Seit nahezu 40 Jahren ist Justin Sullivan aus Bradford im britischen Yorkshire Anführer der von Folk, Punk und Hardrock angetriebenen Truppe, die über die Jahre vom Trio zum Quintett geworden ist. Die nach Oliver Cromwells Bürgerkriegsarmee aus dem 17. Jahrhundert benannte New Model Army galt in den 80er-Jahren als Sprachrohr der Arbeiterklasse im England unter Margret Thatcher.

Das vor 35 Jahren erschienene Debüt-Album „Vengeance“ war noch geprägt von wütender Empörung über politische Ungerechtigkeit und staatliche Ignoranz. Album für Album entwickelte sich die stilistisch einzigartige Gruppe musikalisch weiter, wobei Sullivans von wortmächtiger Poesie geprägte Texte immer wieder gesellschaftliche Missstände anprangern.

Mit „From Here“ ist gerade das 15. Album erschienen. Und natürlich finden viele der neuen Stücke, darunter das getriebene „Never Arriving“ und das nachdenkliche „End of Days“, ihren Platz im Repertoire.

„51st State of America“ ist laut Sullivan aktueller denn je

Die Band ist bestens aufeinander eingespielt. Neben Sullivan formen Gitarrist Marshall Gill, Bassist Ceri Monger, Keyboarder Dean White und Schlagzeuger Michael Dean Neues und Klassiker zu einem überwältigenden Live-Erlebnis, das den Saal schnell in Bewegung bringt.

Früh am Abend gibt mit „51st State of America“ auch ihren einzigen großen Hit. „Und er ist aktueller denn je“, sagt Sullivan. Songs aus mehr 30 Jahren gibt es, wie das Anti-Kriegs-Lied „Here Comes The War“ von 1993 oder das 2015 eingespielte „Angry Planet“.

Und im Zugabenteil veredelt die Geigerin Shir-Ran Yinon, die schon mehrfach mit New Model Army gespielt hat, „Purity“ und das ekstatische „Get Me Out“.

Das Saallicht ist schon an, doch noch immer fordern die Fans Zugaben. Und tatsächlich kehren die Musiker noch einmal zurück aus der Garderobe, um ein großartiges Konzert mit der kraftvollen Hymne „I Love The World“ von 1989 zu krönen.