Andreas Ottensamer: „Ich will das Beste von mir zeigen“

Berlin. Für TV-Klassikgalas ist er schon ein Traumtyp, im Hauptberuf sitzt Andreas Ottensamer als Soloklarinettist unter den Berliner Philharmonikern. Am Sonntag bekommt er den Opus Klassik für sein aktuelles Soloalbum „Blue Hour“ im Konzerthaus verliehen und tritt auch live in der Show auf. „Für einen Künstler ist es einfach schön, wenn nach Monaten oder Jahren der Planung und Umsetzung ein Album diese Anerkennung erfährt“, sagt der 30-Jährige: „Ich freue mich für das gelungene Projekt.“

Für Ottensamer ist das jetzt der erste Opus Klassik-Preis. Was kaum verwundert, denn der Preis wird erst zum zweiten Mal verliehen. 2015 hatte der Klarinettist bereits einen gleichrangigen Echo Klassik als „Instrumentalist des Jahres“ bekommen. Aber dann gab es einen Skandal. Beim Echo Pop 2017 kam es wegen der Auszeichnung und des Auftritts der Deutschrapper Kollegah und Farid Bang zu Protesten. Im Zentrum stand die Textzeile „Mein Körper definierter als von Auschwitzinsassen“. Der Echo – vergeben in Pop, Jazz und Klassik – wurde komplett eingestellt, weil die Musikindustrie nicht mehr verdrängen konnte, dass der Preis „als Plattform für Antisemitismus, Frauenverachtung, Homophobie oder Gewaltverharmlosung wahrgenommen“ wurde. Das Ganze war ein trauriges Lehrstück darüber, wie Teilen der Popmusikindustrie Moral und Anstand abhanden gekommen ist.

Der neue Opus Klassik versteht sich als Jurypreis

„Das Thema Antisemitismus ist natürlich hochbrisant, und es gibt keine Entschuldigung für die Texte“, sagt Ottensamer bei unserem Gespräch in der Philharmonie: „Ich habe mich damals nicht öffentlich dazu geäußert, weil die Äußerungen der beiden Rapper für mich so gar nichts mit dem Klassik-Echo zu tun hatten. Ich fühlte mich so fern von den Äußerungen.“

Viele Künstler haben damals ihre Echos zurückgegeben, auch Klassikstars wie Daniel Barenboim. Andere sind nach wie vor stolz darauf. „Ich habe meinen Preis nicht zurückgegeben, er steht zuhause“, sagt Ottensamer. „Für mich ist der Echo Klassik nicht beschmutzt worden, auch wenn es durch den Skandal einen Imageschaden gab. Jetzt hat der Opus Klassik die Chance, klassischen Künstlern eine neue Plattform zu geben.“ Die Klassikbranche war neu gestartet mit dem Opus-Preis, eine unabhängige Jury soll ab diesem Jahr die nötige Distanz zur Musikindustrie und zum Fetisch der Verkaufszahlen herstellen. Der Opus Klassik versteht sich zuerst als Preis für künstlerische Qualität. Mit einer Ausnahme: der Preis „Bestseller des Jahres“, der an Jonas Kaufmann für die Einspielung „Eine italienische Nacht – Live aus der Waldbühne Berlin“ geht.

Ein bisschen Quote ist natürlich schon im Spiel bei der ZDF-Übertragung am Sonntag. „Die Frage von Einschaltquoten hatte ich gar nicht im Kopf“, sagt Ottensamer und muss lachen: „Bis jetzt jedenfalls.“ Er fügt hinzu, dass es für einen Künstler zunächst zweitrangig ist, „wie viele Leute am Ende zuschauen. Ich versuche immer, im Moment zu sein und die Musik in einem konkreten Raum stattfinden zu lassen. Ich will dort einfach das Beste von mir zeigen.“

Bei der Preisverleihung spielt Ottensamer den dritten Satz aus dem Weber-Konzert, der auch auf der CD vertreten ist. „Das Schöne an dem Projekt ist, dass es sich dabei um eine Live-Aufnahme handelt“, sagt der Solist: „Es ist ein Mitschnitt aus der Philharmonie mit den Philharmonikern unter Mariss Jansons. Es ist keine Studioaufnahme, die aufgesplittet ist mit 50.000 Schnitten.“

Stardirigent Mariss Jansons wird am Sonntag mit einem Opus für sein Lebenswerk geehrt. „Er ist ein langjähriger Freund der Familie“, sagt Ottensamer, der aus einer Wiener Klarinettenspieler-Familie stammt: „Ich hatte ihn als kleiner Bengel schon mit den Wiener Philharmonikern erlebt.“ Darüber hinaus ist der Musiker auf einige Newcomer neugierig. „Ich finde zum Beispiel ein Randinstrument wie die Mundharmonika sehr interessant. Auf der klassischen Bühne habe ich sie bisher noch nicht erlebt. Ich bin gespannt, was Konstantin Reinfeld auf dem Instrument alles machen kann. Ich verbinde damit bislang nur Westernfilme.“

Ottensamer, der Exklusivkünstler der Deutschen Grammophon ist, denkt neben seiner Orchesterarbeit natürlich schon über die nächsten Soloprojekte nach. Die sechste CD kommt bereits in die Planung. „Es sind zwei, drei Ideen im Gespräch. Eines ist experimenteller, ein anderes ist das, worauf viele warten. Mozart wird auf jeden Fall irgendwann kommen.“