David Hasselhoff am Einheitstag in der Max-Schmeling-Halle: Ein karnevalesker Abend

David Hasselhoff hätte das Datum nicht besserwählen können: Am Einheitstag trat er in Berlin auf.

Die Megahits der Achtziger, Neunziger und Interessantes von heute: David Hasselhoff ist in Berlin, und sorgfältiger hätte man das Datum seines Auftritts am Donnerstagabend nicht wählen können. Es ist Tag der Deutschen Einheit, kurz vor dem 30. Jubiläum des Mauerfalls, den Hasselhoff in der Silvesternacht 1989 mit seiner Freiheitshymne „Looking for Freedom“ am Brandenburger Tor feierte.

Abgerundet wird das nostalgische Konzert in der Max-Schmeling-Halle durch einen Gastauftritt von Sängerin Jasmin Wagner alias Blümchen.

Fans kommen mit Hasselhoffmasken und -perücken

Karnevalesk geht es an diesem Abend zu. Fans mit Hasselhoffmasken und -perücken belagern die Bierstände. Mehrere Besucher haben sich in Anlehnung an Hasselhoffs Outfit bei seinem Auftritt 1989 Lichterketten umgebunden, und schon im Vorfeld skandiert das überwiegend junge Publikum lautstark den Namen des Schauspielers und Sängers.

„The Hoff“ ist ein Mann, dessen Kultstatus lange Erklärungen überflüssig macht. Der Star aus den Erfolgsserien „Knight Rider“ und „Baywatch“ nutzt den zweiten Termin seiner Deutschland-Tournee unter anderem, um sein neues Album vorzustellen. Die Platte ist reich an Coverversionen, von Neil Diamonds „Sweet Caroline“ bis Udo Jürgens‘ „Mit 66 Jahren“ ist für jeden etwas dabei.

Polonaise zieht durch die Max-Schmeling-Halle

Doch natürlich gibt Hasselhoff, unterstützt von einer Live-Band, auch Originale zum Besten. Zu Liedern wie „True Survivor“ aus dem erfolgreichen Kurzfilm „Kung Fury“ tanzen und springen die Fans ausgelassen. Während „Do the Limbo Dance“ wandert sogar eine vielköpfige Polonaise durch die Ränge.

Allerdings schwankt die Stimmung im Laufe des Abends immer wieder, ist dabei zwar nie schlecht, aber auch nicht konstant gut genug, um über die leer gebliebenen Steh- und Rangplätze hinwegzutäuschen.

Zum Glück ist Hasselhoff ein Meister der Selbstinszenierung. Um den Fans wieder einzuheizen, spannt er seinen Bizeps an oder spricht über die Arbeit an einem Sequel zu „Kung Fury“.

Im Saal wie auf der Bühne changiert die Stimmung dabei stets zwischen Ironie und Pathos. Immer wieder kommt Hasselhoff auch auf die Wiedervereinigung zu sprechen. Heliumballons schreiben passend dazu die Zahl 30 in die Luft und erinnern an das Jubiläum des Mauerfalls.

Jasmin Wagner alias Blümchen im Duett mit David Hasselhoff

Natürlich fehlt es an diesem Abend nicht an nostalgischen Momenten. Abgezäunt steht K.I.T.T., der berühmte Wagen aus „Knight Rider“, in der Menge. Und zur Titelmelodie von „Baywatch“ schwenkt Hasselhoff eine Rettungsboje durch die Luft.

Zwischendurch betritt Jasmin Wagner, besser bekannt als Blümchen, die Bühne. Die Sängerin, die in den Neunzigern mit ihren Eurodance-Nummern gewaltige Erfolge feierte, unterstützt Hasselhoff bei ihrem gemeinsamen Song „Summer Go Away“.

Zwar gerät das Duett an einigen Stellen unangenehm asynchron, doch die Fans sind der Sängerin gewogen und bedanken sich mit Jubel für ihren kurzen Gastauftritt.

Als Zugabe spielt Haselhoff „Looking for Freedom“

Den Megahit „Looking for Freedom“ hat „The Hoff“ sich für die Zugabe aufgespart. So können die feierwütigen Konzertbesucher sich noch einmal heiser grölen, während der Abend standesgemäß mit jenem Lied endet, das durch Hasselhoffs Silvesterkonzert 1989 eine sagenumwobene Fußnote der deutsch-deutschen Geschichte geworden ist.