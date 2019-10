Jessye Norman gestorben - Ihre Karriere begann in Berlin

Sie war einer der ersten schwarzen Opernstars: Die US-amerikanische Sopranistin Jessye Norman ist mit 74 Jahren in New York gestorben.

Jessye Norman war eine Legende, nicht nur, weil sie als eine der ersten schwarzen Frauen die Opernbühnen weltweit eroberte. Ihre Stimme war einmalig, ihr Repertoire vielseitig. Viermal gewann sie den Grammy, 15 Mal war sie dafür nominiert.

Jessye Norman stirbt an einem septischen Schock

Sie sang bei den Amtseinführungen von zwei US-Präsidenten (Ronald Reagan und Bill Clinton) und bei der Eröffnung der Olympischen Sommerspiele 1996 in Atlanta. Am frühen Montagmorgen ist Jessye Norman im Alter von 74 Jahren in einem New Yorker Krankenhaus an einem septischen Schock und multiplem Organversagen verstorben. Es war die Folge von Komplikationen nach einer Rückenmarksverletzung, die sie sich 2015 zugezogen hatte.

Aufgewachsen in Zeiten der Rassentrennung

Aufgewachsen war die am 15. September 1945 in Augusta geborene Jessye Norman in einer Zeit, als im US-Bundesstaat Georgia die Rassentrennung noch alltäglich war. Sie war die Tochter einer Lehrerin und eines Versicherungsagenten, die Eltern engagierten sich in der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung und waren zugleich Amateurmusiker.

Mit einem Stipendium konnte sie Musik an der Howard University, einer damals afroamerikanischen Privatuniversität in Washington studieren. 1967 schloss die Sopranistin das Studium mit einem Bachelor ab.

Laufbahn von Jessye Norman begann an der Deutschen Oper

Ihre Laufbahn begann an der Deutschen Oper in Berlin, und die Geschichte dahinter offenbart, wie zufällig große Sängerkarrieren starten können. Die junge, unbekannte Jessye Norman sollte ein Konzert im Berliner Amerikahaus geben, nachdem sie 1968 den ersten Preis beim internationalen Musikwettbewerb der ARD in München gewonnen hatte.

Klaus Geitel, langjähriger Musikkritiker der Berliner Morgenpost, hatte aus München den Tipp bekommen, sich unbedingt diese hoch begabte Sängerin anzuhören. Er rief seinerseits Egon Seefehlner, den stellvertretenden Intendanten der Deutschen Oper, an.

Beide gingen in das Konzert und trafen auf eine kolossale Sängererscheinung, die ihre Lieder auch in tadellosem Deutsch vortrug. Nach dem sechsten Lied meinte Seefehlner, er werde sie engagieren.

In der zweiten Pause erhielt sie das Angebot, in Berlin zu bleiben

Als Elisabeth in Wagners „Tannhäuser“, wahrlich keine leichte Partie, gab sie 1969 ihr Operndebüt an der Bismarckstraße singen. Es war ein Sprung ins kalte Wasser. Bereits in der zweiten Pause bekam sie das Angebot, fest ins Ensemble des Hauses zu kommen. Sie soll das Angebot überrascht angenommen haben.

Vier Jahre blieb sie. Seefehlner ließ sie die Titelpartie in „Aida“ singen und stellte sie als Gräfin im „Figaro“ aus. Herbert von Karajan lud sie Jahre später ein, unter seiner Leitung mit den Berliner Philharmonikern den Liebestod der Isolde zu singen.

Als Interpretin von Opern Richard Wagners wurde sie berühmt. Zu ihrem großen Repertoire gehörten aber auch Werke von Francis Poulenc, Leos Janáček, Béla Bartók, Giuseppe Verdi, Richard Strauss oder Arnold Schönberg. Auch als Jazzsängerin wurde sie geschätzt.

Ihre ersten Auftritte in den USA hatte sie erst ab 1972 in Los Angeles und 1973 im Lincoln Center. Die Met, an der sie in rund 80 Aufführungen mitwirkte, teilte am Dienstag mit, man trauere um Norman, „eine der großen Sopranistinnen des vergangenen halben Jahrhunderts.“ Generaldirektor Peter Gelb sagte: „Jessye Norman war einer der größten Künstler, die je auf unserer Bühne gesungen haben“.