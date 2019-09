Nico and the Navigators im Georg Kolbe Museum

Die Performance-Gruppe Nico and the Navigators.

Nico and the Navigators blicken in „Verrat der Bilder“ im Georg Kolbe Museum durch die Agumented-Reality-Brille auf die Bauhaus-Geschichte

Hundert Jahre ist es her, da experimentierte man gar sehr – mit Kunst und Technik, handwerklich vereint, so dass das Bauhaus heut’ noch aktuell erscheint. Wiederholt sich das weltberühmt-gewagte Experiment bei der Kompanie, die man als Nico and the Navigators kennt? Voilà.

Versprochen ist mit „Verrat der Bilder“ eine virtuell-reale Erfahrung: Durch Augmented-Reality-Brillen wohnen 25 Zusehende der Performance von Nico and the Navigators zum 100. Bauhaus-Jubiläum bei. Vorgeschaltet hat die Kompanie dem Technik-Erlebnis eine Spielszene im Realraum: Walter Gropius trifft im Foyer des Georg Kolbe Museums auf die Bauhaus-Schülerin Otti Berger. Meister Gropius ist bei Patric Schott ein schnurrbärtiger Vertreter deutscher Akkuratesse im fahlgrünen Onesie. Mit überexaltierten Bewegungen macht er dem jungen Mädel Avancen. Pauline Werner, flott mit hellblauer Krawatte und Kniebundhose, entzieht sich ihm mit klugen Sprüchen: „Jede Zeit hat ihren Ausdruck in einer neuen Gestaltung gefunden“, zitiert sie die historische Weberei-Studentin Otti Berger. Lüstern-versunken reibt Schott derweil einen Knopf seiner Künstleruniform – bis Werner ihm heftig auf den Bauch klatscht.

„Die Kunst erdrosselt das Leben“

#MeToo am Bauhaus? Eine sehr zeitgenössische, aber nur noch bedingt originelle Interpretation der historischen Quellen. Anhand von Originaltexten durchschreiten Nicola Hümpel und ihre Kompanie Nico and the Navigators die Geschichte der Institution Bauhaus und ihrer Menschen, von der Gründung in Weimar 1919 bis zur Schließung 1933 in Dessau. Achtungsvoll und doch mit „gebotener Skepsis“ wollen sie laut Programmheft die weltberühmte Kunsthochschule „durchleuchten“. Viel Stoff für eine knappe Stunde! Wird diese Zeit doch dominiert von der Gewöhnung der Zusehenden an die AR-Brillen und von der Organisation der Gruppe im mit Sitzbänken und Skulpturen zugestellten Raum.

Inhaltlich stark ist Hannes Meyers Brief an den Dessauer Bürgermeister nach seiner Entlassung 1930, in dem er dem Bauhaus mehr Schein als Sein vorwirft – „Überall erdrosselte die Kunst das Leben“ –, aber der Vortrag wird mit allzu viel Aktion auf der provisorischen Bühne ornamentiert. Eindringlicher wirkt der nüchterne Hinweis nach einem Zitat von Friedl Dicker-Brandeis, dass die Malerin in Auschwitz ermordet wurde. Vorwiegend bleiben Bizarrerien: Erich Neuferts „frauengemäße Küche“ von 1943, in der exakt 18 Prozent der Fläche dem Kochen zugewiesen waren, oder Karla Groschs Gymnastik für die Körper-Seelen-Balance, vorexerziert von Pauline Werner und Michael Shapira. Durch das konstante Overacting wirkt die Bauhaus-Personnage eher verspöttelt denn kritisiert: wie Abziehfiguren in 2D.

Kugeln trudeln durchs Bild

Auf der 3D-Ebene geht es ähnlich schematisch zu, aber das ist, laut Co-Autor und Bühnenbildner Oliver Proske, der noch in ihren Anfängen steckenden AR-Technik geschuldet. Jeder Zuschauer trägt eine „Magic Leap“-Brille des US-Telekommunikations-Konzerns AT&T. Der Realraum bleibt im Sichtfeld, ergänzt durch virtuelle Einspielungen auf dem grauen Brillenglas. Zur Einstimmung können wir mit dem „Abzug“ geometrische Figuren „abschießen“, auf einen Tisch oder daneben – die Software reagiert auf die physische Umgebung. Farbige Kugeln trudeln auch später immer wieder durchs Bild. Eingeblendet werden, neben den realen Schauspielern, digitale Figurinen aus Oskar Schlemmers „Triadischem Ballett“ oder Fotos von Bauhäuslern, wie in einem Dom um jede Zusehende herum arrangiert. Schöne Spielereien sind das. Zwingend erscheint der Einsatz der aufwändig importierten Technik allerdings nicht. „Verrat der Bilder“ bleibt ein Versprechen.

Georg Kolbe Museum, Sensburger Allee 25, Charlottenburg. Geöffnet täglich 10-18 Uhr. Täglich vier Aufführungen, Informationen unter georg-kolbe-museum.de. Bis 4. Oktober.