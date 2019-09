Der Zukunft zugewandt, ein Setbesuch bei „Deutschland 89“

Berlin. An das Jahr 1989 können sich Jonas Nay, Svenja Jung und Sylvester Groth nicht erinnern. Nay und Jung, weil sie noch nicht geboren waren. Groth „aus anderen Gründen“, wie er mit einem Grinsen erzählt. Die drei Schauspieler stehen aktuell für „Deutschland 89“ vor der Kamera. Die dritte Staffel der Spionageserie von Ufa Fiction und Amazon Studios erzählt die Geschichte ihrer Protagonisten Martin und Lenora Rauch, Walter Schweppenstette und Brigitte Winkelmann nach dem Fall der Mauer weiter.

In „Deutschland 83“ und „Deutschland 86“ wird der Oberfeldwebel der Grenztruppen der DDR Martin Rauch zunächst von seiner Tante als Spion in die Bundeswehr eingeschleust, um einen vermeintlichen NATO-Erstschlag gegen den Osten zu verhindern. Nach seiner Enttarnung wird er nach Afrika verbannt, wo Lenora im Auftrag der DDR zwielichtige Waffengeschäfte organisiert.

Figuren müssen sich nach dem Ende der DDR neu orientieren

Was wird nun nach dem Fall des „antifaschistischen Schutzwalls“ aus dem zerrissenen Spion und seiner systemtreuen Tante? Was aus den Genossen des Auslandsnachrichtendienstes Hauptverwaltung Aufklärung (HVA)? Nicht viele Details sind beim Setbesuch in der ehemaligen Zentrale des Ministeriums für Staatssicherheit (MfS) an der Ruschestraße in Lichtenberg aus den Hauptdarstellern herauszubekommen.

Dafür sorgen strenge Blicke des Produzententeams Jörg und Anna Winger sowie Sebastian Werninger. „Martin hat als Agent viel erlebt. Für ihn wird es darum gehen, seine Haut zu retten, während von allen Seiten Interessen auf ihn einprasseln“, sagt Jonas Nay. „Die Spannungen zwischen Martin und Lenora spitzen sich zu. Vielleicht geht es sogar um Leben und Tod“, so Maria Schrader. „Schweppenstette bleibt Schweppenstette“, sagt Sylvester Groth. „Das Besondere an der dritten Staffel ist, dass Menschen, Figuren und Charaktere erzählt werden, die sich völlig neu erfinden müssen, und deren Land und alle Sicherheiten, die mit ihrem System verbunden sind, ins Wanken geraten“, so Jörg Winger.

Jonas Nay und Maria Schrader sind seit der ersten Staffel mit dabei.

Foto: jörg Krauthöfer / FUNKE Foto Services

Noch bis Ende des Jahres wird auf dem historischen Gelände gedreht, auf dem sich heute das Stasi-Museum sowie die Forschungs- und Gedenkstätte Normannenstraße befindet. Botschaften, CIA-Büros und Gefängniszellen wurden dafür unter dem Dach des einstigen Versorgungsgebäudes geschaffen. „Wir haben hier ein paar hübsche Folterkeller“, sagt Jörg Winger. „Gerade stehen wir bei Apple 89.“ Der Pressetermin findet im „Showroom“ des DDR-Computerherstellers VEB Kombinat Robotron statt. Plakate werben für den EC 1834 mit 640 KB Arbeitsspeicher. „Das Produkt war am Ende nicht so international konkurrenzfähig wie wir dachten“, sagt Sylvester Groth.

Der 61-Jährige, der den HVA-Chef Walter Schweppenstette spielt, verließ Mitte der 80er-Jahre die DDR und musste später feststellen, dass er in seinem Heimatland unter Beobachtung stand. Der einstige Dienstsitz Erich Mielkes bereitete ihm schon bei den Dreharbeiten zu den Vorgängerstaffeln Unbehagen. Die Regisseurinnen Randa Chahoud und Soleen Yusef hingegen sind fasziniert von der Atmosphäre des Ortes. „Sie greift auf die Menschen über“, sagt Yusef. „Wenn ich abends mit dem Taxi auf dem Weg nach Hause bin, bekomme ich von den Fahrern immer direkt die persönliche Geschichte erzählt, die sie mit dem Gelände verbinden.“

Hauptdarsteller Jonas Nay und seine Kollegin Svenja Jung, die neu als Lehrerin Nicole Zangen dabei ist, wurden 1990 und 1993 geboren. „Langsam nähern wir uns meiner aktiven Erinnerung. Immerhin war ich damals schon im Bauch“, sagt der 29-Jährige. Jung wuchs im Westerwald auf. „Ich hatte dort überhaupt keine Berührungspunkte mit der DDR“, sagt die Schauspielerin. Durch Recherche und Gespräche mit Kollegen wie Corinna Harfouch versuche sie nun, „in die Geschichte einzutauchen“. Auch wieder mit dabei sind Anke Engelke, Lavinia Wilson, Uwe Preuss und Florence Kasumba.

Eine weitere Fortsetzung schließen die Macher nicht aus

Die erste Staffel lief 2015 mäßig erfolgreich auf RTL. Dass die Serie dennoch fortgesetzt wurde, war vor allem dem großen Erfolg im Ausland und bei den Kritikern zu verdanken. „Deutschland 83“ wurde unter anderem mit einem Emmy, dem Grimme-Preis und einer Goldenen Kamera ausgezeichnet. Die acht Folgen der neuen Staffel sollen im kommenden Jahr bei Amazon Prime zu sehen sein – pünktlich zum 30. Jubiläum der Wiedervereinigung. Zwar sei die DDR-Trilogie damit abgeschlossen, eine Fortsetzung schließen die Macher aber trotzdem nicht aus. In Deutschland gebe es viele Geschichten zu erzählen.