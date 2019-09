Stephen Malkmus live in Berlin - psychedelische Gitarrensoli und Clubsounds vom Laptop

Ausverkaufte Häuser sind für Stephen Malkmus eine alltägliche Erfahrung. Spätestens, seitdem der 1966 geborene Kalifornier mit der US-amerikanischen Garage-Rockband Pavement bekannt wurde. Sie ging 1989 in die Spur. Ein Jahrzehnt später war Malkmus schon mit ersten Soloprojekten beschäftigt. Drei Alben spielte er mit seiner neuen Begleitband The Jicks ein, das letzte davon 2018: „Sparkle Hard“ wurde vom Magazin Rolling Stone als ein herausragendes Album des Jahres gefeiert.

Nebenbei hatte Malkmus im heimatlichen Portland schon länger an irgendwelchen altertümlichen Synthies herumgedaddelt und seinen nächsten Coup vorbereitet. Den führt er nun im Rahmen einer Solotournee und am Donnerstagabend im für Tanzabende mit elektronischer Musik bekannten und natürlich ausverkauften Club Burg Schnabel vor.

Gräulich angelaufene Britpopfrisur

Berlins Clubszene soll tatsächlich eine der Inspirationsquellen für sein neues Album „Groove Denied“ gewesen sein. Mit dieser unerwartet elektronischen Platte verlässt Malkmus musikkonzeptionell die Bühne und betritt den Dancefloor - als Solokünstler, der nicht Gitarren, sondern Audioprogramme bedient.

Wer sich Stephen Malkmus bis dato nicht ohne Gitarre vorstellen konnte, wird es allerdings auch nach diesem Abend nicht können. Live hängt das Instrument nämlich weiterhin unter der längst gräulich angelaufenen Britpopfrisur, verdrahtet mit rund einem Dutzend Effektgeräten. Genügend Gelegenheit also, sein vom Laptop kommendes, neues Material zu begleiten, zu entfremden und mit älteren Stücken zu durchsetzen.

Futuristische Clubsoundcollagen

Ein Glück, denn „Groove Denied“ ist gelinde gesagt gewöhnungsbedürftig. Doch es ist das Schöne an Musikern wie Malkmus, dass Platte und Auftritt nicht unbedingt viel miteinander zu tun haben müssen. Hier wird keine CD live aufgeführt, ohne Raum für irgendeine Form der Spontaneität, sondern ein Konzert gegeben, dessen Besuch ersatzlos und ausgesprochen lohnend ist.

Für sein gespanntes Publikum - in der Mehrheit Männer über 40 - kreiert Malkmus einen überaus organischen Abend. Das verdient erwähnt zu werden, denn die Bandbreite seiner Stücke macht dies gar nicht einfach. Manche lassen Malkmus mit ihren programmierten Drum-Machine-Spuren wie einen Alleinunterhalter in Hipster-Outfit erscheinen. Dann wieder hat er ein paar futuristische Clubsound-Collagen in petto und driftet Richtung Techno ab. Mit psychedelischen Gitarrensoli und trippigen Poparrangements fängt er sodann die alten Pavement-Fans wieder ein und alles wirkt wie aus einem Guss. Chapeau.

Über die fehlende Zugabe ist niemand böse

Es gibt außerdem etliche Nummern, die Malkmus ganz songwritermäßig nur mit der Gitarre begleitet und zu denen er die volle Wucht seiner sonoren Stimme in die Waagschale wirft. Sie sichern ihm den größten Applaus, exemplarisch dafür ist die Performance von „Trains Across The Sea“. Ein Titel vom Debutalbum der Silver Jews, mit denen Malkmus auch einmal spielte. Man fühlt sich ehrlich an Velvet Underground und wieder eine ganz andere Ära erinnert.

Malkmus ist eine sehr interessante Künstlerpersönlichkeit, das steht nach diesem dichten Set wieder einmal fest. Seine Jünger sind nicht böse, ohne Zugabe nach Hause geschickt zu werden. Weitaus schwerer wiegt das Glück, gerade eines der interessanteren Konzerte der Saison erlebt zu haben.