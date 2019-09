Kitschig, aber nie langweilig: Cher auf Zeitreise in Berlin

Auf einem Glitzerpodest steht sie, langsam fährt sie von der Decke. Cher erklärt “It’s A Woman’s World”, unten tanzen leicht bekleidete Gladiatoren, sie selbst trägt eine türkise Perücke, es ist alles laut, kitschig, wunderbar. Las Vegas im herbstlichen Berlin. Für Zurückhaltung war Cher nie bekannt. “When you’re old doesn’t mean your over”, erklärt sie auf der Bühne. “Alle Mädchen sollen wissen, dass sie alles tun können.”

Es ist dann doch auch schon 15 Jahre her, dass sie Deutschland mit Konzerten beehrt hat. Manch Zuschauer war da maximal zehn, andere schon in Rente, es ist ein Mix der Generationen - und ihrer Musik. Junge schwule Paare, vornehm gekleidete ältere Damen, viel Glitter, viel Hippie. Die ausverkaufte Mercedes Benz Arena ist an diesem Abend ein Fest ohne Altersgrenzen, ohne Vorurteile.

Das Publikum liebt ihre Anekdoten

Passend dazu nimmt die Amerikanerin auf der - frei nach Abba und Chers offenbar niemals endenden Bühneneifer benannten - “Here We Go Again”-Tour mit in die Ursprünge. “I Got You Babe” wird eingeleitet mit Bildern aus der gemeinsamen Zeit, vorgetragen dann als Duett mit ihm auf der Leinwand.

Zuvor berichtete sie, was sie so alles auf deutsch sagen kann. “Du hast ein Affengesicht.” Auch schön. Später erklärt sie noch, sie liebe Thomas Gottschalk. Das Publikum liebt ihre Anekdoten. Aber auch, dass sie plötzlich auf einem künstlichen Elefanten eingeritten kommt. Kitsch as Kitsch can.

“Walking In Memphis”, “Waterloo” - nicht alles, was die 73-Jährige singt, hat sie auch zuerst bekannt gemacht, aber Ihre Cover sind so charmant wie sie, die routiniert durch den - mit 90 Minuten und vielen Abwesenheitsphasen nicht zu lang geratenen - Abend führt.

Die Kostüme? Größer als bei der Konkurrenz. Die Haare, Perücken meist, noch viel größer als bei der Konkurrenz. Und die Lässigkeit, mit der sie Sprüche klopft wie „und, was macht eure Großmutter heute Abend?“ so abgebrüht wie sympathisch. Als einfach galt Cher in der Branche nie. Aber auch nie als langweilig.

Die Zuschauer dürsten nach ihren Megahits

Vor allem die ganz großen Hits, “Believe” und “If I Could Turn Back Time”, begeistern das Publikum. Mutig sind die Arrangements nicht, aber nach so vielen Jahren wollen die Zuschauer auch nicht so viel anderes als eben jene Welterfolge, die Cher so unvergänglich machen.

Und so ist es am Ende eine - knapp 90 Minuten lange - Zeitreise mit einer der ganz großen Diven. Man weiß nicht, ob es nochmal 15 Jahre dauert, bis sie wiederkommt. Oder ob sie es überhaupt tut. Es war ein schönes Wiedersehen.