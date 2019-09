Jonathan Safran Foer redet um den heißen Klimabrei

Es ist Krieg. Und wir sollen ihn gewinnen. Jonathan Safran Foer schwört in seinem neuen Buch „Wir sind das Klima!“ seine Leserinnen und Leser auf einen finalen Kampf ein. Aber wer ist der Feind? Auf den ersten 80 behaglich auf dem Sofa gelesenen Seiten nennt er ihn zwar noch nicht explizit, aber es stürzt sich ja auch niemand einfach so in die Schlacht, so völlig aus dem Stand und mit der Chipstüte in der Hand; es braucht Vorbereitung, eine Mobilmachung.

Foer, der 2010 mit dem Bestseller „Tiere essen“ viele zum Fleischverzicht bewegt haben soll, und in dessen letztem Roman „Hier bin ich“ sich ein Mittelschichts-Held fürs Soldatenleben begeistert, isst, wie er zugibt, hin und wieder gerne Burger, einfach weil es „gut tut“. Er weiß, dass das für einen Veggie-Papst ziemlich heuchlerisch klingt, und er nennt es auch so. Wie sympathisch! Wer wollte ihm da nicht folgen?

Faktenwissen allein ändert nichts an Gewohnheiten

Zuerst einmal, da ist der 42-jährige Foer ganz altmodisch, braucht es für die Zusammenstellung einer siegreichen Truppe die richtige Einstellung, und um diese herzustellen, sind die wirkungsvollsten Gefühle und die besten Geschichten vonnöten. Auf Seite 25 nennt Foer die Klimakrise eine „Glaubenskrise“. Faktenwissen allein, das betont er zu Recht, ändere nichts an Gewohnheiten. Und um diese Gewohnheiten geht es, das zeigt schon der didaktische Untertitel: „Wie wir unseren Planeten schon beim Frühstück retten können“.

Seltsam um den heißen Klimabrei redend, oder so, als hole er mit seinem Bekehrungsversuch nun ganz behutsam zum umso größeren Schlag aus, umstellt der amerikanische Schriftsteller sein eigentliches Thema erst einmal mit einer Armada an Anfängen, angefangen bei einem „Buch der Enden“, in dem er als Kind las, über Amerikas siegreiche „Aktionen an der Heimatfront“ im Zweiten Weltkrieg (Benzin sparen, Licht aus, Spitzensteuer rauf auf 94 Prozent) bis hin zu Elvis und seine Polio-Impfung.

Warum diese Umwege? Weil er, wie er zugibt, Angst hat: Gleich mit dem Thema Klimakrise herauszurücken, würde Leser ja nur verschrecken. Dass seit Monaten über die weltweiten Proteste von „Fridays for Future“ gesprochen wird, dass also derzeit durchaus viele Menschen sich beherzt des Themas annehmen, blendet der Autor aus. Er erzählt stattdessen, dass er gerade im Zimmer seines Sohnes sitzt oder am Sterbebett seiner Großmutter.

Er hat ja Recht: Obwohl die meisten von uns wissen, wie es um den Planeten bestellt ist, machen sie letztlich doch weiter wie zuvor. Auf Seite 87 rückt er endlich mit der unbequemen Wahrheit heraus: „Wir können nicht unsere vertrauten Mahlzeiten und zugleich unseren vertrauten Planeten behalten. Eins davon müssen wir aufgeben.“ Pathetisch setzt er hinzu: „Wo waren Sie, als Sie sich entschieden haben?“ Es liegt also nur an uns. Als würden Fakten eben doch helfen, folgt ein Kapitel, das nur aus Powerpoint-Listen besteht: ausgestorbene Arten, CO2-Ausstöße durch Rinderzucht und die Folgen der weltweiten Waldvernichtungen. Alles wichtig, alles lesenswert.

Dass es den Mut Einzelner braucht und die gute Story, um etwas zu bewegen, dass aber letztlich sich nur etwas ändert, indem jeder wenigstens Teilzeit-Veganer wird: Das klingt oft überzeugend, erhellend, überraschend und bewegend. Und wenn man ein Freund kühner Analogien ist, geht einem dieses Hin und Her zwischen Mythen, Historie und Foers Privatleben auch nur ganz leicht auf die Nerven. Foers Großmutter floh einst als Jüdin aus Polen nach Amerika, weil sie als Einzige im Dorf das Gefühl hatte, sie müsse „etwas tun“. Dass ihr Enkel den von Nazi-Deutschland organisierten Holocaust mit der nur multilateral noch irgendwie zu steuernden Klimakrise vergleicht, geht manchen Rezensenten zu weit. Aber vielleicht braucht es ja solche schweren Geschütze. Wenn es ums Ganze geht, dürfen Geschmacksfragen keine Rolle spielen.

Es ist vor allem ein Krieg gegen den eigenen Schweinehund

Unangenehm berührt jedoch diese ständige, mal subtile, mal brachiale Verschränkung von „Glaubens“-Inhalten und Kriegs-Getrommel, die flankiert wird von dem auf Dauer penetranten Befehl an die fantasieminderbegabte Leserin: „Stellen Sie sich vor,…“. Es ist Krieg.

In den Krieg ziehen heißt bei Foer vor allem: in den Kampf gegen sich selbst, den eigenen Schweinehund, die eigenen bösen Begierden. Obwohl er anfangs genügend historische Beispiele nennt, in denen Regierungen das Nötige auch einfach mal verordneten, versucht er „uns“ ins Gebet zu nehmen, damit „wir“ uns ändern. Was umgekehrt heißt: Wenn wir verlieren (unsere Leben, den Planeten), sind einzig und allein wir Schuld. Nicht die Politik, die erst durch den seit Jahrzehnten absolut gesetzten Glauben an den entfesselten Markt den Planeten sehenden Auges gegen die Wand fährt. Es ist wohlfeil, alles allein vom Staat oder von Staatenbündnissen zu erwarten; aber es ist genauso wohlfeil, wie Foer einzig dem Individuum die Verantwortung zuzuschieben.

Die Klimakrise mag in Teilen eine Glaubenskrise sein. Foers Buch ist jedoch vor allem das Zeugnis einer Resignation, in der politische Akteure nicht nur irrelevant sind, sondern auch kaum mehr vorstellbar. Übrig bleibt nur das fast biblisch schuldbeladene Ich mit seinen verteufelten Gelüsten nach Burgern, und als solches ist dieses Ich vor allem eins: einsam. Und schwach.