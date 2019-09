Monika Grütters: Museum des 20. Jahrhunderts kostet 450 Millionen

Berlin kämpft gegen das schlechte Image, wonach öffentliche Bauten erst Jahre später fertiggestellt und deutlich teuer werden. Das neue Museum des 20. Jahrhunderts am Kulturforum sollte nach ersten Plänen 200 Millionen Euro kosten, schon länger ist jedoch von Kosten von mehr als 400 Millionen Euro die Rede. Jetzt liegen aktuelle Zahlen auf dem Tisch: Kulturstaatsministerin Monika Grütters hat am Montag die für den Kulturetat zuständigen Abgeordneten des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestags über die Termin- und Kostenplanung informiert.

2026 soll das Gebäude fertiggestellt werden

Die aktuelle Berechnung geht von Baukosten in Höhe von 364,2 Millionen Euro für den Neubau aus. Die Fertigstellung des Gebäudes ist für 2026 vorgesehen. Der erste Spatenstich soll in den kommenden Wochen erfolgen. Nach Rücksprache mit dem Bundesminister der Finanzen können außerdem 52,2 Mio. Euro für künftige Bau-Indexsteigerungen und 33,8 Mio. Euro Risikokosten hinzugerechnet werden, heißt es, so dass sich die Gesamtsumme dann auf 450,2 Mio. Euro beläuft.

„Das Museum des 20. Jahrhunderts wird dringend benötigt, um der Weltklassesammlung der Neuen Nationalgalerie den angemessenen Raum zu geben“, sagt die Kulturstaatsministerin: „Es wird ein erstklassiges Museum werden. In der Planung haben wir jetzt einen Meilenstein erreicht: Erstmals können die Baukosten des Museums konkret und mit belastbaren Zahlen beziffert werden.“ Das sei bislang nicht möglich gewesen, so Monika Grütters. „Die möglichen Risiken und die stark angestiegenen Baukosten wurden vorsorglich berücksichtigt.“

Bislang kann das Haus nur ein Viertel seiner Bestände der Öffentlichkeit präsentieren

Die Nationalgalerie verfüge über eine der wichtigsten Sammlungen zur Kunst des 20. Jahrhunderts weltweit, sagt die Kulturstaatsministerin. Doch aktuell könne das Haus nur ein Viertel seiner Bestände der Öffentlichkeit präsentieren. „Diese schwer erträgliche Situation wird sich mit dem Neubau für die Neue Nationalgalerie ändern.“ Das Kulturforum erhält durch die „Scheune“ eine ganz neue städtebauliche Qualität.

Die Schweizer Architekten Herzog & de Meuron, die 2016 einstimmig als Sieger aus einem internationalen Wettbewerb hervorgegangen waren, haben den Entwurf den Auflagen gemäß überarbeitet und weiterentwickelt. Unter anderem musste die Grundfläche des Gebäudes um rund 15 Prozent verkleinert werden, um den Abstand zur St. Matthäus-Kirche und zum Naturdenkmal Platane zu vergrößern. Um die benötigten Flächen unterbringen zu können, muss daher mehr in die Tiefe gebaut werden.

Mit dem Neubau werden auch die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass die Angebote der Sammler Marx, Pietzsch und Marzona angenommen werden können, heißt es, die Kunstwerke mit Milliardenwert der Nationalgalerie überlassen wollen.