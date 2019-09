Theater: "Hiob" bei den Vaganten

Identität, Heimatsuche, Gotteszweifel: Die Themen, die Joseph Roths Roman „Hiob“ (erschienen 1930) verhandelt, sind so universell wie zeitlos, die Verbindungen zur Welt des 21. Jahrhunderts geradezu erdrückend. Die Frage nach dem Aktualitätsbezug scheint dementsprechend überflüssig. Sie wird in der Vaganten Bühne von Regisseurin Jasmina Hadžiahmetović dennoch beantwortet.

Zu Beginn der Premiere von „Hiob“ am Freitagabend wird Tee in den Zuschauerreihen verteilt. Gläserne Tassen werden ins Publikum gereicht und bereiten aromatisch auf die Geschichte des Toralehrers Mendel Singer (Christian Dieterle) vor, der mit seiner Familie die Armut einer jüdischen Siedlung in Russland gegen das vermeintlich gelobte Land Amerika eintauscht.

Bürgerkriege und Bomben

Doch bevor es mit der eigentlichen Handlung losgeht, legt die Regisseurin ihren Schauspielern diverse Flüchtlingsgeschichten in den Mund. Von Bürgerkriegen und Bomben ist die Rede, so werden zu Beginn ein wenig künstlich die Anknüpfungspunkte zur Gegenwart aufgezeigt. Dazu schreiben die Schauspieler Psalmen des deutsch-iranischen Dichters Said auf Papierstreifen an die Bühnenwände. Verse wie „Herr / ich suche dich / mach dass diese Suche nie aufhört“ deklarieren in Großbuchstaben das zentrale Thema des Stoffs.

Die folgende Handlung orientiert sich stark am Originaltext. Es beginnt in Russland, wo Mendel mit seiner Frau Deborah (Magdalene Artelt) und seinen drei Kindern in Armut lebt. Die Kinder und diverse Nebencharaktere werden von Senita Huskić und Florian Rast in glaubwürdiger Wandelbarkeit auf der Bühne verkörpert.

Die Tochter verliert den Verstand

Der Bühnenboden ist von einer Schicht Kies bedeckt, der die Schritte der Agierenden knirschen lässt. Überhaupt ist das Stück auch über das gesprochene Wort hinaus ein äußerst akustisches Erlebnis und verweist damit auf die Opernerfahrung der Regisseurin. Mal spielt Magdalene Artelt auf einem Klavier im Hintergrund eine zurückhaltende Begleitmusik, mal untermalt ein Metronom das Staccato der parataktischen Sätze Joseph Roths.

Mendel Singers entbehrungsreiches Leben gerät ins Wanken, als sein epilepsiekranker Sohn Menuchim geboren wird. Auch die Emigration nach Amerika, für die der kranke Sohn zurückgelassen werden muss, bringt nicht das versprochene Glück. Im Gegenteil: Mendel verliert in Amerika Söhne und Frau, während seine Tochter Mirjam ihren Verstand einbüßt. Immer dringlicher stellt sich die Theodizee-Frage nach der Vereinbarkeit von Gott und Leid.

Manisches Unglück

Häufig wird die bewegende Handlung des Romans von den Schauspielern auf der Bühne bloß nacherzählt, stark ist das Stück jedoch vor allem dort, wo die Ereignisse wirklich gespielt und damit erfahrbar werden. Zum Beispiel, wenn der vom Schicksal geprügelte Mendel mit Gott bricht. Eindrucksvoll bringt Dieterle das Manische der Figur auf die Bühne, wenn er sich die Kleider vom Leib und die Papierstreifen mit den Psalmen von den Wänden reißt.

Dort, wo das Stück den Wortlaut des Romans akribisch beibehält, wahrt es zwar Roths poetischen Erzählton, verliert allerdings auf der Bühne an Plastizität. Am Ende ist die dramatische Umsetzung des Romans eine Gratwanderung, die in der Vaganten Bühne nicht durchgehend gelingt.

