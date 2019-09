Schock-Rocker Alice Cooper im Unruhezustand

Alice Cooper denkt noch nicht an Ruhestand. (Archivbild)

Er hat‘s noch immer drauf. Nach einer energiegeladen, 90-minütigen Show war klar: Auch im Rentenalter rockt Alice Cooper noch immer voller schwarzer Energie die Max-Schmeling-Halle. „Ol Black Eyes is back“ heißt die Jubiläumstour des stets mit massiv schwarz geschminkten Augen auftretenden Musikers. Bis Frühjahr 2020 führt sie ihn mit seiner Band um den halben Erdball.

Bevor der Schock-Rocker die Bühne betritt, glüht die Southern-US-Rock-Band „Black Stone Cherry“ mit fettem, lautem Sound vor. Dann kommt „his black majesty“ und legt für eineinhalb Stunden los. Mit immerhin 71 weiß der als Vincent Damon Furnier in Detroit geborene Musiker noch immer, wie man die Masse zum Beben bringt, auch wenn das Publikum überwiegend aus altgewordenen Kindern besteht, vor denen ihre Eltern sie vor vielen Jahren einmal gewarnt hatten.

Bühnenhorror und ein „Best of“-Potpourri

Natürlich haben sich Schock-Rock Bühnen-Shows im Laufe der Zeit weiterentwickelt, aber Musiker wie Marilyn Manson berufen sich durchaus noch auf den „Godfather of Shock-Rock“. Geblieben sind bei Alice Cooper die eingängigen stampfenden Riffs wie bei „No more Mr. Nice Guy“, vom 1973er-Album Billion Dollar Babies, dem erfolgreichsten Album des Grusel-Zampanos.

Einige Stücke später donnert er mit seiner Band auch das namensgebende Stück der Scheibe ins Halbrund. Der noch immer spindeldürre Cooper gibt dem Publikum, was es wünscht. Jede Menge Bühnenhorror und ein gefeiertes „Best of“-Potpourri.

Zwei Zugaben und tobende Halle

Mit kräftiger Stimme startet er den Abend mit „Feed My Frankenstein“, weiter geht es mit Songs wie „Welcome To My Nightmare“, „Poison“, „I’m Eighteen“ und „Devils Food“. Grandios performte Coopers langjährige Tour-Gitarristin Nita Strauss begleitet von zwei weiteren Gitarristen, Bass und einem genialen Drummer.

Nach dem klassischen Ende mit Guilottinierung brachte Cooper mit Band mit zwei Zugaben, darunter „School’s out“ gemischt mit „Another brick in the wall“ die Halle zum Toben.