Straight No Chaser in der Columbiahalle

Man kann gar nicht anders. Man muss Straight No Chaser einfach mögen. Wenn die neun Männer sich dicht an dicht auf der viel zu kleinen Bühne drängeln und ihre A-cappella-Show zelebrieren, ahnt man, dass sie in ihrer Heimat locker große Hallen füllen. Dabei singen sie nur Cover-Songs. Aber so unnachahmlich einzigartig, dass man von der ersten Sekunde an Fan ist. Von den Guys, ihrem Witz und natürlich ihren Stimmen. So entführen sie mit Totos „Africa“ auf eine Safari durch den wilden Kontinent. Auf der Leinwand bebildert mit Baobabs, funkelndem Sternenhimmel und der ikonischen Silhouette vom König der Löwen auf dem berühmten Felsen.

Wie es sich für die ganz Großen im Showbusiness gehört, haben auch Straight No Chaser bei ihrem einzigen Deutschlandkonzert im Columbia Theater eine Vorband: die Leipziger A-cappella-Formation Voxid. Ein Quintett mit schönen Stimmen, ziemlich belanglosen Songs und viel zu langen Moderationen. Ein gewaltiger Kontrast zu Straight No Chaser. Denn anders als die üblichen A-cappella-Gruppen mit vier bis sechs Sängern können die US-Amerikaner richtig aus dem Vollen schöpfen.

Strahlende Stimmen und große Kraft

Allein die Tenor-Sektion wartet mit vier Mann auf. Mit strahlenden Stimmen wären die gern die Alphamännchen im Rudel. Nichts da! Schließlich gibt es noch den „Easy Part“, zwei Baritone, die jeden Gesangspart veredeln. Dann wären da noch ein Beatboxer und zwei Bässe. Bei letzteren weiß man angeblich nicht so recht, was sie eigentlich machen. Tief vor sich Hinbrummen? Nein. Sie sind gesanglich ebenfalls weit vorn, was sie mit tanzbaren Grooves und dem Song „All About The Bass (No Tenors)“ beweisen.

Es steckt eine ungeheure Kraft hinter den neun Stimmen, die sich, stets anders arrangiert, zu immer neuen Klangfarben vermischen. Es geht einmal quer durch die Rock- und Popgeschichte. Mit Michael Jacksons „Thriller“, Bill Withers „Lean On Me“, Marc Almonds „Tainted Love“ und Percy Sledges Schnulzen-Evergreen „When A Man Loves A Woman“. Dabei weht ein Hauch von Frühlingserwachen mitten im Spätsommer durch den Saal, während im Hintergrund die Top-Ten der größten Liebesszenen läuft. Unvergessen das flirtive Spaghetti-Essen von Susi und Strolch.

Es bleibt nur beim Appetithäppchen

„The Open Bar Tour“ haben Straight No Chaser ihre aktuelle Gastspielreise genannt. Auf der Bühne indes stehen Batterien von Wasserflaschen. Kein Wunder, stemmen die Sänger schließlich auch noch perfekte Choreographien zu den Songs. Abgerundet mit einer ausgeklügelten Lightshow bieten die Neun allerfeinste Unterhaltung.

Allerdings ist das Konzert nach viel zu kurzen 80 Minuten schon wieder vorbei. Irgendwie beschleicht einen das Gefühl, gerade mal einen Appetizer bekommen zu haben. Und dass Straight No Chaser in den üblichen großen Hallen bestimmt länger spielen. Immerhin gibt es als Zugabe und Trostpflaster noch Carole Kings „You’ve Got A Friend“. Eines der schönsten Lieder aller Zeiten.