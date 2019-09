Was macht „Fack ju Göhte“-Star Jella Haase auf dem Panzer?

Berlin. „Gerechtigkeit! Gerechtigkeit“, ruft Jella Haases Helena uns von der Bühne auf dem Weg in die Pause hinterher. Doch die wird es nicht geben. Es ist Trojanischer Krieg. Die wird es nie geben. Weil immer irgendwo Krieg ist. Kassandra rattert zu Helenas Rufen sämtiche Schlachten der Menschheitsgeschichte runter.

Als vierstündiges Anti-Kriegsdrama inszeniert Regisseur Thorleifur Örn Arnarsson seine mit Co-Autor Mikael Torfason entwickelte Fassung von Homers „Odyssee“ zum Spielzeitauftakt an der Volksbühne. Eine mit Spannung erwartete Arbeit. Es ist sein erster hier entstandener Abend als neuer Schauspieldirektor des Hauses.

Jella Haase ist als Helena eine naiv-dekorative Kindfrau, die sich von Männern ihre Rolle erklären lässt.

Foto: Annette Riedl / dpa

Mit einem fast komplett neu zusammengestellten Ensemble, zum dem auch „Fack ju Göhte“-Star Jella Haase gehört. Ihre Helena gehört zu den sonderbarsten Figuren des an Merkwürdigkeiten nicht eben armen Abends. Eine naiv-dekorative Kindfrau auf dem Dach eines hereingerollten Panzers, die sich von Männern die Welt, den Krieg und ihre Rolle darin erklären lassen muss.

Es treten neben dem bekannten Personal wie etwa Odysseus, seinem Sohn Telemachos und seiner Frau Penelope weiterhin auf: Ein Zeus im Nagetierfell, der einem Müllcontainer entsteigt, ein isländisch-britischer Kämpfer im Afghanistan-Krieg, drei nackte amerikanische Präsidenten und ein nahezu lebensgroßer Elefant, die vom Schnürboden gelassen werden.

Dabei startet der Abend in der ersten Dreiviertelstunde stark, mit einem wuchtigen Chor, der zum rhythmisch-vorantreibenden Sound eines hervorragenden Musiker-Trios die blutige Schlacht um Troja in Sprachsalven und Bewegungen übersetzt. Danach wird es dann leider eher konfus, der Abend verzettelt sich in allzu vielen Abschweifungen und verliert den Fokus auf das, was am Anfang so schön vorbereitet wurde.