Sascha Lobo: "Realitätsschock"

Sascha Lobo sitzt schon in der Paris Bar zum Arbeiten, bevor das Interview beginnt. Den Laptop packt er nun weg, nach den Fotos kann das Gespräch beginnen. Nur noch eben die interessierte Frage nach dem Tattoo der Autorin. Gute Überleitung…

Berliner Morgenpost: …haben Sie auch Tattoos?

Sascha Lobo: Ja, auf meinem Arm. Hieronymus Bosch, verschiedene Kunstwerke, und ein Porträt von Johannes Gutenberg.

Der Erfinder des modernen Buchdrucks – wieso das?

Das Format Buch war für mich eine ‚life changing experience‘.

Inwiefern?

Ich bin ein extrem schriftlicher Typ. Bewegtbild und auch Podcasts kann ich nur eingeschränkt ertragen. Das ist mir zu langsam, zu schnell oder nicht präzise genug und man kann es nicht so leicht wiederholen oder überfliegen, wenn man das will.

Nur sind Bücher an sich ja nichts Neues.

Aber noch immer die schönste Form, um fürs Nachdenken bezahlt zu werden. Ich habe seit immer Schwierigkeiten, meine sehr vielen Gedanken richtig zu sortieren und eine Weile ein für mich passendes Format gesucht.

Deshalb haben Sie nun noch ein weiteres Buch geschrieben.

Es ist hervorragendes Format, einen Denkprozess zu beginnen, zu beenden und dazwischen Leute durch dieses Gedankengebäude zu führen.

Das machen Sie in „Realitätsschock“ sehr exemplarisch. Gehen Sie da von sich aus?

Ja, auch. Ich hatte immer wieder das Gefühl, die Welt sei aus den Fugen geraten, irgendwie verrückt geworden. Oft passiert zu viel und zu schnell, um es sinnvoll zu verarbeiten. Trump-Wahl, Brexit, Rechtsruck, Migrationskrise seit 2015, extremistische Terroranschläge. Das Buch ist das Produkt meines Nachspürens von diesen Häufungen, von diesem Gefühl der Verstörung.

Wissen beruhigt, sagt man – wie sieht es jetzt in Ihnen aus?

Beruhigt bin ich nicht, aber zumindest nicht mehr so niedergeschmettert wie zeitweise. Ich habe das Gefühl, mir selbst ein Verständnis erarbeitet, einen Weg gezeigt zu haben.

Verraten Sie ihn?

Es ist kein schöner Weg, aber als schmerzhafte Erkenntnis notwendig. Keine goldene Treppe hinter dem Vorhang und ab jetzt wird alles duftig und bunt.

Das würde mich jetzt auch überraschen.

Ich habe einen Umgang damit gefunden, der mir Optimismus ermöglicht.

Optimismus ist wichtig?

Ich glaube, dass Optimismus im 21. Jahrhundert nur dann funktioniert, wenn du dir erstmal eingestehst, was genau schlimm läuft und welche Teile der Gegenwart – noch immer – unerträglich sind. Als Stichwort: Wir leben bis heute in bitter patriarchalen Strukturen. Das hat uns zum Beispiel MeToo deutlich offenbart. Es muss genau um solche Wahrheiten und Realitäten gehen.

Das tut es in „Realitätsschock“ eindeutig.

Um eine hoffnungsvolle Haltung zu erreichen, muss man erstmal eine Woche unter einem Watschen-Baum zelten. In meinem Buch heißt das: Neun Kapitel sind voller Ohrfeigen. Das zehnte versucht dann zu zeigen, dass die Zukunft oft am besten von denen geprägt wird, die sich schon längst intensiv mit den verschiedenen Realitätsschocks auseinandergesetzt haben. In den meisten Fällen junge Menschen.

Fridays for Future…

Auch. Fast alle meine Beispielvorbilder sind übrigens weiblich. Sie organisieren sich rund um die Welt, kommunizieren offensiv und ignorieren liebgewonnene Konventionen. Es gibt viele dieser jungen Menschen, die andere Prioritäten setzen als gewohnt, die dafür kämpfen.

Nun sitzen ja nur leider nicht sie an den Entscheidungshebeln.

Die mächtigen Entscheider müssten sich angesichts des Zustands der Welt viel offener Fehler eingestehen und einen Teil der Macht an die junge Bevölkerung abgeben.

Ein grundlegendes Problem, denke ich.

Stimmt. Problematisch wird es auch, weil wir in einer Zeit leben, wo der Wandel in vielen Bereichen sehr schnell gehen muss.

Muss sich die Erde für radikale Wechsel schütteln?

Ich will Ihnen Ihre Radikalität nicht nehmen, die ist durchaus notwendig, um Druck aufzubauen. Sie muss aber auch irgendwann mit einer gewissen Besonnenheit umgesetzt werden.

Auch das passiert ja gefühlt leider nicht.

Wir hier in Mitteleuropa spüren diesen Schock derzeit intensiv, weil wir über Jahrzehnte auf einer Insel der Seligen verbracht haben – noch immer. Aber das meiste muss ja global angepackt werden, und da wird es kompliziert. Jetzt, wo wir nach Jahren des Superkonsums glauben, alles genug ausgekostet zu haben, können wir einfach nicht zu Entwicklungsländern sagen: ‚Lasst das mal lieber mit dem Konsum-Scheiß!‘

Aber dann sollten doch gerade die privilegierten Menschen vorangehen.

Vorbilder laufen leider immer Gefahr zu enttäuschen. Man wird schnell demontiert, weil man nie alles richtig machen kann.

Sie wollen also nicht als Vorbild vorangehen, weil Sie sich nicht Nesseln setzen wollen?

Ich setze mich sehr gerne in Nesseln. Aber meine Funktion in der Gesellschaft ist nicht, in einer Scheinbescheidenheit zu leben. Die Inszenierung der eigenen Vorbildhaftigkeit ist ja auch immer eng an Privilegien gebunden. Man muss sich bestimmte Dinge leisten können, um so zu leben. Ich bin natürlich Angeber, aber diese Variante davon finde ich mit Abstand am ekligsten.

Wo ist denn der linke Aufstand eigentlich?

Mir kommt es eher so vor, als bräuchte das strukturell konservative Deutschland keine Revolution von ein paar wenigen, sondern eher eine sehr offensive Evolution. Auch wenn das nun unmutig, spießig und harmlos klingt.

Keinen Aufstand gegen die immer stärker werdende AfD?

Es ist eine Katastrophe, dass eine rechtsextreme Partei mit vielen Nazis in ihren Reihen so erfolgreich ist wie zuletzt in Sachsen und Brandenburg. Ich halte es aber auch für wichtig, dass der stete Eindruck des so genannten Rechtsrucks nun mit Zahlen belegt wurde. Die Dringlichkeit sollte eigentlich jedem klar geworden sein.

Als Weckruf?

Ich hoffe, dass es so funktioniert – gerade für die konservative und auch linke Bürgerlichkeit, die so tut, als sei das ein reines Ost-Problem, was völliger Quatsch ist.

Kann, darf, soll man sich noch mit Dingen beschäftigen, die nicht den globalen gesellschaftlichen Kosmos betreffen?

Na klar! Du kannst nicht immer ausschließlich die Essenz behandeln, sondern brauchst den Ausgleich. Kulturelle, intellektuelle Ballaststoffe, die vermeintlich nicht so wertvoll sind, am Ende aber doch eine Funktion erfüllen. Und wenn es die schiere Freude am Leben ist, die man spürt.

Leichtigkeit kann es also noch geben?

Es ist total legitim, 90 Prozent der Zeit vollständigen Unfug zu treiben, wenn man zumindest 10 Prozent in die schweren, zehrenden Dinge investiert.

Also: Was machen wir?

Das hängt stark davon ab, wer mit ‚wir‘ gemeint ist?

Ich wähle das gesamtgesellschaftliche Wir.

Alte Gewissheiten müssen wir zunächst im Klosett runterzuspülen, uns dann die neuen Realitäten vergegenwärtigen und im dritten Schritt auf diejenigen hören, die damit noch 50 Jahre leben müssen. Weniger Merkel und mehr Greta in unsere Perspektive einbauen.

Die Hoffnung stirbt zuletzt?

Ja, solange man mit den jüngeren Generationen in einen substanziellen Dialog geht und Entscheidungen anhand von diesen Prioritäten trifft.

Realist statt Fatalist?

Ich versuche verzweifelt, Optimist zu bleiben.

Sascha Lobo, Realitätsschock. Zehn Lehren aus der Gegenwart. Kiepenheuer & Witsch, 400 Seiten, 22 Euro.