Grips im Podewil: "Ankommen is WLAN - The Arrival"

Voll in Aktion: Matondo Castlo, Nina Reithmeier und und Michael Brandt.

Der Abend „Ankommen is WLAN - The Arrival“ ist halb Konzert, halb Szenencollage. Leider nahm man es mit der Sicherheit nicht so genau

Top-Events in Berlin

Es ist der Hingucker schlechthin, als Rapper Matondo Castlo, Tänzer Robert und Beatboxer Ssempijja Moses Mukalazi im silbernen Glitzerfummel auf Stöckelschuhen auf der Spielfläche erscheinen. Drei Schwarze, die ausschauen wie weiland die Supremes. Ganz Show-Men, haben sie damit definitiv alle Lacher auf ihrer Seite. Für ihre Performance aber bevorzugen sie denn doch einen lässigen Sneaker-T-Shirt-Look. Hiphop-Vibes und Powermoves in Pailletten wirken nun mal nicht authentisch. Zumal die Drei und Schauspielerin Nina Reithmeier ein ernstes Anliegen haben.

Breakdance, Rap, Beatboxing, rauer Gesang. Dazu das ein oder andere hübsch dreckige Gitarrensolo von Michael Brandt. Und ein stilistisch wilder Soundtrack von Multi-Instrumentalistin Öz Kaveller. Von der ersten Sekunden an wird die Grips Studiobühne im Podewil richtig gerockt bei der Premiere von „Ankommen is WLAN - The Arrival“. Ganz klar kein Theaterabend von der Stange, den Regisseurin Theresa Henning eingerichtet hat. Vielmehr ein Spektakel für Menschen ab zwölf, das eine Botschaft transportiert.

Nächstenliebe und Menschlichkeit

Entwickelt wurde das Bühnenprojekt aufgrund der Frage, was Ankommen überhaupt bedeutet, für wen und in welcher Situation. Auf einer Recherchereise in Afrika hat sich ein Team von Künstlern unterschiedlichster Disziplinen den Antworten genähert. Herausgekommen ist eine deutsch-englische Produktion, die halb Konzert, halb Szenencollage mit Tanz und Videoeinspielung ist.

Das multinationale, sechsköpfige Ensemble fordert in den Songs und Spielsequenzen auf zu Nächstenliebe, Menschlichkeit, einem Herz für Geflüchtete. Es zeigt, dass etwa ein Smartphone in einer afrikanischen Wüste notwendig ist, um zu überleben, während hier eher der neusten Insta-Sensation nachgejagt wird. Und die Inszenierung gibt Geflüchteten ein Gesicht. Damit sich niemand fürchtet, vor denen, die ankommen auf der Suche nach Sicherheit und einem normalen Leben. Das Ensemble steht dafür kompromisslos und kämpferisch mit einer leidenschaftlichen Performance ein.

Die Ausgänge sind blockiert

Ein hehres Ziel. Keine Frage, politisches Asyl und der Schutz anerkannter Flüchtlinge sind ein wichtiges Gut. Doch angesichts von 65 Millionen Menschen weltweit auf der Flucht einzufordern, dass jeder der ankommt, bleiben darf, zeugt von einer moralischen Hybris. Und alle, die das nicht so sehen, in die rechte Ecke zu stellen, ebenso. Bekanntlich ist die Wirklichkeit nicht so einfach gestrickt.

Während das Grips zumindest theatral die Welt retten will, nimmt das Haus es mit der Sicherheit des eigenen Publikums nicht allzu genau. Die Premiere ist derart überbucht, als gebe es keine zweite, dritte, zehnte Vorstellung. Leute sitzen und stehen teils zu zweit auf den Treppen der Zuschauertribüne, Pullover und Rucksäcke liegen herum. Die Saaltür, vor der auch noch jemand sitzt, und der Gang zur zweiten Tür werden von einem Kameramann blockiert. Das geht nicht, schließlich hat ein Theater Verantwortung für seine Zuschauer. Im Grips sollte man das wissen.

Grips Theater im Podewil, Klosterstr. 69, Mitte, Tel. 397 47 40, bis 29.1., nächste Termine 14.9. 16 Uhr, 26.9. 11 18 Uhr, 27.9. 11 19.30 Uhr, 28.9. 16 Uhr