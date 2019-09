Bon Iver in Berlin: Vorverkauf für Konzert in Mercedes-Benz Arena startet

Die US-Band Bon Iver wird im kommenden Jahr ein Konzert in Berlin geben. Der Vorverkauf startet in dieser Woche.

Berlin. Die US-Band Bon Iver wird im kommenden Jahr ein Konzert in Berlin geben. Wie die Band am Dienstag mitteilte, findet die Show am 20. April 2020 in der Mercedes-Benz Arena in Friedrichshain statt. Der offizielle Vorverkauf startet am Freitag, 13. September, um 10 Uhr.

🎤 NEUES EVENT 🎤

Wir haben aufregende Neuigkeiten! @boniver wird am 20.04.2020 die Mercedes-Benz Arena für ein Konzert besuchen.😍



➡️ Offiz. VVK-Start: 13.09.2019, 10:00 Uhr

➡️ Infos: https://t.co/eQXFjC0TDX pic.twitter.com/B0edsE0Ft8 — Mercedes-Benz Arena (@MBArenaBerlin) September 10, 2019

Bon Iver gilt als eine der einflussreichsten Bands der Indie-Szene. Hauptakteur des Folkprojekts ist der Sänger und Gitarrist Justin Vernon, der mit seinem 2008 veröffentlichte Album "For Emma, Forever Ago" seinen Durchbruch feierte. Zuletzt erschien das Album "I, I".

Neben Berlin wird Bon Iver außerdem in Lissabon, Madrid, Barcelona, Antwerpen, Amsterdam, London, Biermingham, Leeds, Manchester, Glasgow und Dublin auftreten. Zuletzt war die Band im Oktober 2018 in der Max-Schmeling-Halle in Berlin zu sehen.