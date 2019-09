Tag eins des Lollapalooza in Berlin. Die Berliner Morgenpost ist live vor Ort. Alle Informationen zum Musikfestival gibt es hier.

Musikfestival Lollapalooza 2019 in Berlin - Alle Infos im Liveblog

Top-Events in Berlin

Top-Events in Berlin

Berlin. Im Berliner Olympiastadion findet an diesem Wochenende wieder das Musikfestival Lollapaloozastatt.. Im Vorjahr hatten in Olympiapark und Olympiastadion jeweils rund 70.000 Besucher an zwei Tagen gefeiert.

Das Festival muss diesmal strengere Lärmschutzvorgaben erfüllen. Grund sind Beschwerden aus dem Vorjahr. Für den sogenannten Lärmschutzkreis wurde der Pegel von 80 Dezibel oder dB(A) auf 76 dB(A) gesenkt, was etwa einer Waschmaschine im Schleudergang entspricht.

11.50 Uhr: Die ersten Bands legen los. Die jetzt ankommenden S-Bahnen sind jedoch schon deutlich voller. Bislang gestaltet sich die Anreise aber äußerst unkompliziert. Kein Wunder, bei den Heimspielen von Hertha kommen alle zwei Wochen ja ähnlich viele Menschen problemlos zum Olympiastadion.





Lollapalooza-Fans auf dem Weg ins Olympiastadion

Foto: Christian Latz

Lollapalooza Lineup: Die wichtigsten Bands und Künstler beim Lollapalooza in Berlin im Überblick:

Kings of Leon (Main Stage North, Sonntag, 20.15 Uhr)

Swedish House Mafia (Main Stage South, Samstag, 21.25 Uhr)

Twenty One Pilots (Main Stage North, Samstag, 19.55 Uhr)

Billie Eilish (Main Stage North, Samstag, 17.25 Uhr)

Kraftklub (Main Stage South, Sonntag, 18.45 Uhr)

Martin Garrix (Perry's Stage, Sonntag, 20.30 Uhr)

Marteria & Casper (Main Stage South, Samstag, 18.25 Uhr)

Rita Ora (Main Stage South, Sonntag, 14.30 Uhr)

Scooter (Perry's Stage, Samstag, 17.30 Uhr)

Underworld (Sonnabend, Perry's Stage, 21.30 Uhr)

Hier findet ihr den vollständigen Überblick über das Lollapalooza-Lineup