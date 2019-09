„Synonymes“: Kein schöner Land

In fremdem Mantel, und den Blick immer nach unten gerichtet: Tom Mercier als Yoav.

In „Synonymes“, dem Berlinale-Siegerfilm 2019, flieht ein junger Israeli seiner Vergangenheit. Das überzeugt nicht zur Gänze.

Nackt und frierend, als wäre er aus dem Mond gefallen: Als buchstäblich unbeschriebenes Blatt lernen wir den jungen Israeli Yoav (Tom Mercier) kennen. Kaum in Paris angekommen, wird er in der leeren Altbauwohnung ausgeraubt.

Halb erfroren finden ihn tags darauf die Nachbarn. Und weil wir uns in Paris befinden, der Stadt der Liebe, der Libertinage und der Nouvelle Vague, hilft das junge Nachbars-Paar dem schönen Unbekannten gerne aus der Patsche: der schriftstellernde Industriellensohn Emile (Quentin Dolmaire) und die Oboistin Caroline (Louise Chevillotte).

Das Auslöschen einer Identität

Nach diesem furios tragikomischen Start mittels Quasi-Neugeburt erzählt der israelische Regisseur Nadav Lapid in „Synonymes“ von einer letztlich scheiternden Flucht vor der eigenen Herkunft. Wobei das Scheitern des Helden auf ungute Art auf den Film selbst abstrahlt.

Anfangs ist dieser rasende Stillstand noch spannend: Wie besessen und mit unbewegter Miene, begleitet von einer extrem nervösen, subjektiven, dann wieder kühl draufhaltenden Kamera (Shaï Goldman), versucht Yoav französischer zu werden als jeder Franzose. Er weigert sich, auch nur ein einziges Wort Hebräisch zu sprechen. Nur als Modell für einen Pornoproduzenten macht er mal eine Ausnahme. Er will offenbar seine israelische Identität auslöschen. Warum?

In Rückblenden deuten sich traumatische Erlebnisse bei der Armee an. Da kann man schon mal eine Geige mit einem Maschinengewehr verwechseln, wie es in einer der eindrücklichsten Szenen geschildert wird.

Im Einbürgerungsunterricht schmettert Yoav die Marseillaise so laut, dass noch den Letzten auffallen muss, wie blutrünstig dieser Text eigentlich ist und wie absurd dünn der Firnis der Zivilisation auf dem Konstrukt von Nationalität. Wann, so könnte man den Titel deuten, ist etwas ein Synonym und wann ein Gegenteil? Ist Frankreich das Gegenteil von Israel? Oder sind beide Synonyme für Nationalismus?

Der Titel wird aber hauptsächlich ganz wörtlich durchdekliniert. Nicht wie jemand, der Vokabeln paukt, sondern manisch murmelt Yoav bei seinen Streifzügen französische Synonym-Kaskaden vor sich hin und vermeidet dabei jeden Blick auf die Sehenswürdigkeiten, er ist schließlich kein Tourist.

Als Projektionsfläche bleibt der Mann diffus

Er kappt alle alten Verbindungen, wendet sich auch von israelischen Exilanten ab, die Nazis kloppen und laut singend und mit Kippa in der Metro antisemitische Reaktionen provozieren wollen. In seiner kleinen Klitsche kocht er sich täglich Nudeln für 1,28 Euro, schenkt dem schreibblockierten Emile seine Lebenserinnerungen und Caroline Sex.

Warum ihn das Paar so anziehend findet, erklärt sich nur über seine Physis und seine Exotik. Yoav bleibt als Projektionsfläche ein diffus aggressiver Mann ohne sonstige Eigenschaften. Auf der Berlinale gewann der autobiografisch inspirierte Film den Goldenen Bären.

Eine triste Entscheidung. Denn dass der Regisseur all den Israelhass einem Israeli in den Mund legt, entlastet diejenigen, die ihm applaudieren, und lässt den Film zugleich wie ein Wagnis erscheinen, das er aber auf künstlerischer Ebene überhaupt nicht ist.

Drama 124 min., von Nadav Lapid, mit Tom Mercier, Louise Chevillotte, Quentin Dolmaire