"Keinohrhasen" und "Kokowääh" - Filmproduzent Tom Zickler gestorben

Tom Zickler bei der Ernst-Lubitsch-Preis Verleihung vom Club der Filmjournalisten Berlin e.V. im Kino Babylon in Berlin am 30.01.2019

Potsdam. Erst Ende Juni hatte seine jüngste Filmproduktion „Traumfabrik“ Premiere. Ein Liebesfilm, der in den Filmstudios von Babelsberg spielte und zu großen Teilen autobiographisch war. Nun ist der Berliner Filmproduzent Tom Zickler überraschend gestorben.

Tom Zickler erlag einer kurzen, schweren Krankheit

Am Montag nach kurzer schwerer Krankheit, wie das Studio Babelsberg am Dienstag bekannt gab. Zickler wurde nur 55 Jahre alt. „Wir sind fassungslos, bestürzt und tief traurig“, erklärte Christoph Fisser, Vorstand der Studio Babelsberg AG. „Die deutsche Filmlandschaft verliert einen der größten Filmproduzenten und leidenschaftlichsten Geschichtenerzähler, der wie kein anderer wusste, wie man Zuschauer begeistert.“ Kino, so Fissers Resümee, „war sein Leben.“

Sein Lebenswerk und sein Vermächtnis: „Traumfabrik“ verarbeitete eine eigene Liebesgeschichte Zicklers in den Filmstudios Babelsberg.

Foto: Tobis

Zickler, geboren 1964, kam noch während seines Studiums als Aufnahmeleiter der Defa nach Babelsberg, wo er bis zum Mauerfall arbeitete. Anfang der 90er-Jahre gründete er gemeinsam mit dem Schauspieler Til Schweiger zunächst die Produktionsfirma Mr. Brown Entertainment und später Bare Foot Films, für die er bis 2016 Geschäftsführer war.

Er produzierte "Keinohrhasen", "Zweiohrküken" und "Kokowääh"

Als solcher produzierte er einige der erfolgreichsten deutschen Filme der letzten Jahre, wie „Knockin’ on Heaven’s Door“ (1997), „Keinohrhasen“ (2007), „Zweiohrküken“ (2009), die beiden „Kokowääh“-Filme (2011 und 2013) und „Honig im Kopf“ (2014). Mit „Friendship!“ (2010) hatte er zudem schon einmal seine Lebensgeschichte verarbeitet.

2017 gründete Zickler gemeinsam mit Studio Babelsberg die Produktionsfirma Traumfabrik Babelsberg. Ziel war es, wieder verstärkt deutsche Produktionen in den Studios zu entwickeln. Hier entstanden u.a. „25 km/h“ mit Lars Eidinger und Bjarne Mädel oder der Berlin-Thriller „Steig! Nicht! Aus!“ mit Wotan Wilke Möhring.

Seine letzte Produktion „Traumfabrik“ war seine persönlichste, für Zickler gar sein Lebenswerk: „Es war immer mein Ziel, genau diesen Film zu machen“, sagte er anlässlich des Kinostarts, „und diesen Lebenstraum habe ich mir erfüllt.“ Keiner konnte ahnen, dass es auch sein Vermächtnis sein würde.