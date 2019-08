„Cleo“: Ein Film auf der Suche nach der Seele der Stadt

Eine junge Frau mit roten Haaren hetzt durch Berlin. Das kennen wir doch? Aber nein, hier haben wir es nicht mit „Lola rennt“ zu tun. Diese Frau heißt, genauso kurz, Cleo. Und sie will nicht nur, wie besagte Lola, ihrem Freund Manni aus der Klemme helfen. Diese Rothaarige ist gleich auf der Suche nach nichts weniger als der Seele der Stadt.

Der Zoo Palast zeigt jeden ersten Dienstag im Monat einen Berlin-Film

In der Filmreihe „Hauptrolle Berlin“, die die Berliner Morgenpost gemeinsam mit dem Zoo Palast veranstaltet, wird an jedem ersten Dienstag im Monat ein genuiner Berlin-Film gezeigt. Ein Film, in dem nicht nur Wahrzeichen der Stadt als Kulisse dienen. Sondern einer, in dem die Stadt wirklich eine Rolle spielt, sei es als Generationenporträt, Zeitbild oder Lebensgefühl.

„Cleo“ fällt in dieser Reihe mit seiner spielerischen Art, einer Art Schnitzeljagd durch die Metropole, ein wenig aus dem Rahmen. Aber das genauso ist es, was der Film auch will: aus dem Rahmen fallen. In jeder Hinsicht. Und er tut das so spekta­kulär, dass man ihm schon jetzt eine Zukunft als Kultfilm vorhersagen mag.

Mit der Stadt schicksalhaft verwoben: Cleo arbeitet als Stadtführerin und sieht hinter jedem Stein eine Geschichte.

Foto: Weltkino

Die Titelheldin ist mit der Stadt schicksalhaft verbunden, sie ist ihr quasi in die DNA eingeschrieben. Geboren wird sie just in der Nacht des Mauerfalls, inmitten der Menschenmassen aus Ost und West. Aber während die sich in den Armen liegen, stirbt die Mutter bei der Geburt. Ein Trauma, unter dem Cleo lange leidet.

Als Kind tröstet der Vater sie – und wohl auch sich selbst –, indem er ihr von zwei legendären Berliner Bankräubern, den Brüdern Sass erzählt (die es wirklich gegeben hat). Die sollen einen Schatz vergraben haben (das ist schon eher eine urbane Legende), zu dem auch eine magische Uhr gehört (was nun völlig erfunden ist). Aber mit dieser Uhr soll man die Zeit zurückdrehen, also auch die Mutter retten können.

Das Rad der Zeit zurückdrehen

Die spielerische Schatzsuche führt Vater und Tochter auch in die Berliner Unterwelten, wo der Vater indes auf eine der letzten abgeworfenen Bomben aus dem Krieg tritt. Und ebenfalls das Zeitliche segnet: spätes Opfer eines noch älteren Berliner Schicksalsmomentes. Fortan hat sich die erwachsene Cleo (Marleen Lohse) gänzlich in sich zurückgezogen. Versucht, den vielen Lärm und die vielen Irren der Stadt auszublenden (was ja jeder Einwohner auch hin und wieder gut nachvollziehen kann).

Gemeinsam auf Schatzsuche: Cleo und Paul (Jeremy Mockridge)

Foto: Weltkino

Dass Cleo ihre Brötchen als Stadtführerin verdient, ist dabei nicht ohne Ironie. Unter jedem Stein steckt hier eine Geschichte, leiert sie herunter. Dabei versucht sie genau diese Geheimnisse auszuklammern. Bis sie eines Tages auf den Tagträumer Paul (Jeremy Mock­ridge) trifft, der eine Schatzkarte gefunden hat. Die zu eben jenem Schatz der Brüder Sass zu führen scheint. Und also auch zu der magischen Uhr.

Es geht über Jahrhunderte zurück zu den Ursprüngen der Stadt

Diese Inhaltsangabe ist schon viel zu geradlinig, als dass man dem Film damit gerecht würde. Denn der lebt von einer schier überbordenden Fantasie voller verrückter Bildideen und Liebe zum Detail. Das geht schon damit los, dass der Film gleich dreimal beginnt und wenn schon nicht bis zum Urknall, so doch um acht Jahrhunderte zurückgeht, bis zu den ersten Ursprüngen der Siedlung. Das Besondere an dieser Stadt, so erfahren wir, sei ihre Magie. Denn sie habe etwas ganz Wertvolles: eine Seele. Wozu freilich nicht jeder Bewohner einen Zugang hat. Die Titelfigur natürlich schon.

Artistische Einlage: Regisseur Schmitt mit Hauptdarstellerin Lohse auf der Berlinale 2019, wo „Cleo“ Weltpremiere feierte.

Foto: picture alliance / Geisler-Fotopress

Und so sieht Cleo, was andere nicht sehen. In flirrenden Bildern erscheinen ihr historische Persönlichkeiten wie Albert Einstein, Marlene Dietrich oder eben die Sass-Brüder. Sie sieht geheime Zeichen, die ihr den Weg weisen Und auch sonst strotzt „Cleo“ voller visueller Effekte und Überraschungen: Wolken, die mit Fingerspitzen vom Himmel weggezogen werden, die Stadt, die an einem Fenster wie an einer U-Bahnfahrt vorbeisaust.

Eine Reise mit Zeitraffer und optischen Tricks

Dazu Zeitraffer, Perspektivverschiebungen, optische Tricks, Animationseinlagen und andere Stilmittel. Eine fantastische Film-Reise. Und die Berliner Antwort auf Jean-Pierre Jeunets „Die zauberhafte Welt der Amélie“.

Unglaublich: Regisseur Erik Schmitt hat bis dahin nur Kurzfilme gedreht. „Cleo“ ist sein Spielfilmdebüt. Aber schon seine vielfach preisgekrönten Kurzfilme „Nashorn im Galopp“, „For­ever Over“ und „Berlin Metanoia“ spielten in Berlin, auch in ihnen tobte er schon seine Experimentierlust und Fabulierfreude aus. Und auch da schon spielte Marleen Lohse mit, Schmitts Muse, mit der er gemeinsam er das Drehbuch zu „Cleo“ – Arbeitstitel: „Story of Berlin“ entwickelt hat.

Wim Wenders sagte dem Regisseur: „Mach mal“

Dabei bekam er auch Rückendeckung von einem anderen berühmten Berlinfilm-Regisseur. Wim Wenders hat den Film in einer Phase gefördert, als noch nicht klar war, was daraus werden könnte. Und ließ Schmitt vertrauensvoll machen.

Schon mal ausprobiert: Marleen Lohse in Schmitts Kurzfilm „Nashorn im Galopp".

Foto: Detailfilm

Dabei ging es Schmitt darum, „einen Film zu machen, den nur diese Stadt erzählen kann“, wie er meint. In nur 20 Jahren sei es Berlin, trotz verminter Geschichte vom Nationalsozialismus bis zur geteilten Stadt, gelungen, zum Symbol von Freiheit, Leichtigkeit und Kreativität zu werden. Dem wollte er gerecht werden.

So süß, dass man davon Karies bekommt

Und ihm war es wichtig, den Zuschauern dabei eine Metropole zu zeigen, die sie vielleicht noch nicht gesehen haben – ein Berlin fernab von Berghain und Brandenburger Tor. „Ich wollte“, so Schmitt, „eigene Geschichten und Mythen der Stadt erzählen, weil all diese Geschichten Berlin ausmachen.“ Wobei man auch manch urbane Legende noch etwas breiter klopfen kann. „Cleo“ ist ein kleines Film-Juwel, das eigentlich nur ein Problem hat: Es ist so süß, dass man davon Karies bekommen kann.

Zoo Palast, 3. September., 20 Uhr in Anwesenheit des Regisseurs Erik Schmitt.